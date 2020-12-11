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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ)

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства.

Совет по правам человека при президенте РФ, как указывается на сайте СПЧ, образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента России о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

16.10.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, führt den Vorsitz einer Sicherheitsratssitzung per Videokonferenz. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека 11.12.2020

Встреча Путина с членами СПЧ оставляет тяжелое впечатление. Глава государства продемонстрировал пренебрежение к темам, которые подняли правозащитники, считает Татьяна Фельгенгауэр.
(200328) -- MOSCOW, March 28, 2020 () -- People wearing face masks talk with each other in Moscow, Russia, on March 28, 2020. Russia's COVID-19 cases increased by 228 in the last 24 hours, a daily record, to 1,264 in 62 regions of the country. (/Evgeny Sinitsyn) |

Власти Москвы не намерены отменять штрафы по "Социальному мониторингу" 26.05.2020

В правительстве Москвы заявили, что амнистии по штрафам, выписанным с использованием приложения "Социальный мониторинг", не будет. Ранее к отмене этих штрафов призвал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Sitzung des Petersburger Dialogs: Mikhail Fedotov, Koordinator der Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft; 15. November 2012, Moskau; Copyright: DW/A. Brenner

Экс-глава СПЧ Федотов: Чем реже меняют конституцию, тем лучше 08.02.2020

Как часто страна должна менять основной закон и почему необязательно проводить народное голосование по поправкам - в интервью бывшего главы СПЧ Михаила Федотова.

11.12.2019 Putins Aussage über Gewalt gegen Polizisten während Kundgebungen

Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина 11.12.2019

Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.
01.12.2018, Argentinien, Buenos Aires: BUENOS AIRES, ARGENTINA - DECEMBER 1, 2018: Russia's President Vladimir Putin speaks at a press conference as part of the 2018 G20 Leaders' Summit. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Почему Путин обновил СПЧ: реакция на "московское дело" или ротация? 22.10.2019

В России обновился Совет по правам человека при президенте. В Кремле это назвали ротацией, среди правозащитников - реакцией власти на критику за выборы в Мосгордуму и "московское дело".
Thema: Austausch von Mitgliedern des russischen Menschenrechtsrates *** Karikatur - Wladimir Putin steht mit einem Plakat Menschrechtsrat, verteidige meine Menschenrechte. DW, Sergey Elkin

Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека 22.10.2019

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
30.10.2017*** October 30, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin during a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. From right: Commissioner for Human Rights Tatyana Moskalkova and Chairman of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights Mikhail Fedotov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: СПЧ при президенте России - совет по правам одного человека 22.10.2019

Совет по правам человека при президенте РФ и его новый глава окончательно похоронят идею системного либерализма и создадут "суверенную" концепцию прав человека, уверен Константин Эггерт.
10.08.2019 *** Protestaktion in Moskau. DW-Korrespondentin Natalja Smolentseva.

Против девушки, которую полицейский ударил на акции в Москве, открыто дело 12.08.2019

Дарье Сосновской вменяют нарушение правил проведения массового мероприятия. Правозащитники называют это дело "откровенным произволом", глава СПЧ призывает открыть дело против ударившего ее полицейского.
ARCHIV - Blick in den Sitzungssaal des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen in Genf (Schweiz), aufgenommen am 25.02.2013. Der Menschenrechtsrat erörtert bei seiner Beratung am Dienstag (29.10.2013) die Lage der menschenrechte in Israel. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa-Meldung vom 29.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Спецдокладчик ООН по Беларуси: Трудно работать без доступа в страну 05.07.2019

Спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин представила в Женеве доклад о ситуации с правами человека. Она поделилась с DW подробностями и рассказала, в каких условиях приходится работать.
Demonstration der Oppositionellen am 1. Mai in Sankt Petersburg. Fotograf: Vladimir Izotov, DW, 1. Mai 2019

Глава СПЧ Михаил Федотов: Мне стыдно за то, что мы не сделали 14.06.2019

Глава Совета по правам человека при президенте России рассказал DW, почему ему стыдно за страну, чего смог и не смог добиться СПЧ и как бороться с несанкционированными митингами.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дума декриминализовала репосты: что это значит для пользователей Рунета 19.12.2018

Случайных пострадавших по статье за экстремизм в Сети после принятия Госдумой нового закона станет меньше, но власти продолжат использовать ее для наказания неугодных, считают эксперты.
30.10.2017*** October 30, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin during a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. From right: Commissioner for Human Rights Tatyana Moskalkova and Chairman of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights Mikhail Fedotov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Владимир Путин и его правозащитники 12.12.2018

Комиссия по помилованию была бы эффективнее Совета по правам человека. Переубедить власти РФ нельзя, остается лишь смиренно их просить, комментирует встречу Путина с СПЧ Иван Преображенский.
Gedenkveranstaltung für die Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa, die am 8. Dezember gestorben ist DW-Korrespondentin Elena Baryscheva, Moskau

Как Россия простилась с Людмилой Алексеевой 11.12.2018

Путин, Навальный и панихида под контролем ФСО. Репортаж DW с церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
30.10.2017*** October 30, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin during a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. From right: Commissioner for Human Rights Tatyana Moskalkova and Chairman of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights Mikhail Fedotov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему новые члены СПЧ сомневаются в его эффективности 03.12.2018

Ряд членов нового состава СПЧ заявили DW, что не питают больших надежд по поводу его возможностей, особенно - если речь пойдет о политике.
Oyub Titiyev, the head of regional branch of Russian human rights group Memorial attends a court hearing in Grozny, Russia, Thursday, Jan. 25, 2018. Titiyev has been in custody since his arrest earlier this month on drug possession charges that Memorial said described as trumped up. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

По запросу СПЧ Генпрокуратура РФ поручила проверить дело Оюба Титиева 04.07.2018

Прокурор Чечни проверит решение Следственного комитета РФ, отказавшего главе чеченского "Мемориала" Оюбу Титиеву в возбуждении дела о фальсификации материалов следствия.
30.10.2017*** October 30, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin during a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. From right: Commissioner for Human Rights Tatyana Moskalkova and Chairman of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights Mikhail Fedotov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Путин и биомасса 31.10.2017

Нет смысла обсуждать права человека, когда из всего их набора доступно только одно - право на помилование, комментирует встречу Владимира Путина с правозащитниками политолог Иван Преображенский.

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