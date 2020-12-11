Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ)

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства.

Совет по правам человека при президенте РФ, как указывается на сайте СПЧ, образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента России о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.