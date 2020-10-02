 В СПЧ назвали ″верхом цинизма″ слова следователей о самоубийстве Славиной | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2020

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Россия

В СПЧ назвали "верхом цинизма" слова следователей о самоубийстве Славиной

В СК ранее заявили, что обыск у Славиной не мог послужить причиной самоубийства, поскольку она "была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела".

Полицейское оцепление на месте самосожжения Ирины Славиной

Полицейское оцепление на месте самосожжения Ирины Славиной

"Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности" назвали в российском Совете по правам человека заявление, сделанное пресс-службой Следственного комитета РФ по Нижегородской области (СК) вскоре после самоубийства главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной. В совместном заявлении комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ, опубликованном на сайте совета в субботу, 3 октября, в частности, отмечается, что обыск, проведенный у Славиной, сопровождался "унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением ее и ее семьи личных вещей".  "Трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом", - подчеркнули в СПЧ.

В информации, опубликованной ранее  пресс-службой нижегородского СК, содержалось утверждение, что обыск у Славиной не мог послужить причиной самоубийства журналистки, поскольку она "была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела". 

Обвинила в смерти Россию

Основатель и главный редактор сетевого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) погибла в результате самосожжения возле здания главного управления МВД РФ по Нижегородской области.

На своей странице в Facebook журналистка оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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