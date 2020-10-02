 ″Голос″ требует расследовать самоубийство журналистки Славиной | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2020

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Россия

"Голос" требует расследовать самоубийство журналистки Славиной

Причиной гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной в движении "Голос" считают возросшее давление на гражданское общество в России.

Скриншот страницы журналистики Ирины Славиной в соцсети Facebook

Скриншот страницы журналистики Ирины Славиной в соцсети Facebook

В движении "Голос" считают, что к трагической гибели журналистки Ирины Славиной, совершившей 2 октября самосожжение у здания ГУ МВД Нижнего Новгорода, привело давление на гражданское общество в России, возросшее в связи с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму. Об этом говорится в заявлении "Голоса", опубликованном вечером в пятницу, 2 октября, через несколько часов после самоубийства главреда регионального онлайн-издания Koza Press.

Сама Славина написала ранее в соцсети Facebook, что в своей смерти она винит Российскую Федерацию. 1 октября, в квартире журналистки прошли обыски. Как рассказала тогда Ирина Славина в Facebook, "искали брошюры, листовки, счета "Открытой России" (эта организация признана в России "нежелательной". - Ред.), возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского". Позже юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что обыск в квартире Славиной был связан с делом "Открытой России".

В свою очередь представители "Голоса" подчеркивают, что поводом для обысков стали тренинги этого движения для наблюдателей, "которые нижегородская полиция пыталась сорвать еще 8 и 9 сентября - накануне старта досрочного голосования". "Проведение тренингов позднее стало приписываться "Открытой России", хотя организация Михаила Ходорковского не имела к ним ни малейшего отношения. Более того, отделения "Открытой России" вообще нет в регионе", - говорится в заявлении "Голоса".

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров подтвердил, что Славина не имела никакого отношения к этой организации. По его словам, следователи в постановлении о возбуждении уголовного дела перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород.

Движение "Голос" о политических репрессиях в России

По мнению представителей движения "Голос", самосожжение нижегородской журналистки Славиной стало первой смертью наблюдателя, боровшегося за честные выборы, а "дело "Открытой России", "дело ЮКОСа" и "дело ФБК", во многих регионах стали удобным "резиновым" поводом для обоснования политических репрессий в отношении разных людей".

"Голос" неоднократно предупреждал, что созданная и поддерживаемая на государственном уровне, в том числе через средства массовой информации, атмосфера травли, клеветы, разжигания розни, постоянного психологического и силового давления приведет к негативным для общества последствиям, - подчеркивают авторы заявления. - Гибель Ирины Славиной теперь станет очередным, и очень серьезным, вызовом для политической системы России".

Журналисты призывают разобраться в деле Ирины Славиной 

В движении "Голос" потребовали провести тщательное расследование законности и соразмерности действий правоохранительных органов в отношении Ирины Славиной и других гражданских активистов и наблюдателей, пострадавших в ходе прошедших обысков, а также возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

С аналогичным призывом выступили главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, а также члены организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ". 

"Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). Мы требуем провести расследование", сказано в заявлении "Профсоюза журналистов и работников СМИ", опубликованном в Facebook.

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов вечером 2 октября в эфире "Эха Москвы" также призвал разобраться в законности обысков в квартире Славиной. 

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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