Главред Koza.Press Славина погибла в результате самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде

Основатель и главный редактор сетевого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) погибла в результате самосожжения возле здания главного управления МВД РФ по Нижегородской области. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее супруга.

На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В следственном управлении следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщили только, что днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено "тело женщины с признаками термических ожогов". Фамилия погибшей при этом не называлась. Начата доследственная проверка.

Юрист Чиков: в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России"

Между тем, как напомнил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков, 1 октября в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России".

"Обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича", - в свою очередь уточнила Koza.Press. В квартиру журналистки пришли сотрудники Следственного комитета РФ, полиции, Специального отряда быстрого реагирования и понятные.

"Забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", - рассказывала сама журналистка.

Заместитель председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексей Садомовский в свою очередь уточнял, что дело возбуждено по статье 284.1 УК об осуществлении деятельности в РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Славина: Предлагали сдать материалы

В интервью The Insider журналистка утверждала, что перед обыском ей предложили сдать печатные материалы организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского (признана "нежелательной" в РФ в 2017 году), которая якобы финансирует протесты против застройки парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

На момент публикации информации доступ к материалу Koza.Press о смерти Ирины Славиной на сайте издания был невозможен, появляется сообщение об ошибке соединения.

Юрист Павел Чиков напомнил, что дважды работал со Славиной "по делам о неуважении к власти и распространению фейков" и уже успел отправить одну жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Соболезнования всем родным и близким Ирины, мы постараемся довести ее дело в ЕСПЧ до конца", - написал он.

Ирину Славину (Мурахтаеву) в 2019 году оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти и на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции памяти оппозиционера Бориса Немцова.

Смотрите также:

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Супруга бывшего главы "ЮКОСа" Инна 15 декабря 2004 года во время акции "Свободу Михаилу Ходорковскому".

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Процесс по делу Ходорковского и дело "ЮКОСа" вызвали острую критику из-за границы. Все попытки повлиять на Кремль, предпринимавшиеся на высоком политическом уровне, к успеху не привели. Правозащитные организации считают Ходорковского политическим заключенным, а вынесенный ему приговор - результатом судебного произвола. На фото: адвокат Ходорковского Роберт Амстердам во Франкфурте-на-Майне в январе 2007 года.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста В декабре 2006 года Михаилу Ходорковскому и его бывшему деловому партнеру Платону Лебедеву были предъявлены новые обвинения по делу об отмывании денежных средств.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста 25 октября 2003 года Михаила Ходорковского взяли под стражу в аэропорту Новосибирска, а затем доставили в тюрьму "Матросская тишина" в Москве. Уже через несколько дней по распоряжению генеральной прокуратуры России были арестованы акции нефтяной компании "ЮКОС". Ходорковского объявили подозреваемым в уклонении от уплаты налогов и в других экономических преступлениях.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Сибирский город Краснокаменск, в котором расположена тюрьма, от Москвы отделяет шесть часовых поясов.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста 31 мая 2005 года Мещанский суд города Москвы признал Михаила Ходорковского виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы, но позже сократил срок до 8 лет.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста В этой колонии в Читинской области Михаил Ходорковский отбывает тюремное заключение.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста 22 сентября 2005 в "деле Ходорковского" была поставлена формальная точка. Московский городской суд утвердил обвинительный приговор.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Следствие по делу Ходорковского было закончено в рекордные сроки - за два месяца. Обвинения совпали с теми, которые ранее были предъявлены его партнеру по бизнесу Платону Лебедеву.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Уже в декабре 2004 года российские власти устроили аукцион по продаже акций одного из подразделений концерна - добывающей компании "Юганскнефтегаз". Выручка была направлена на уплату налоговой задолженности. Был сделан первый шаг в деле ликвидации "ЮКОСа".

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста К началу 2004 года глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский считался самым богатым человеком России и входил в список богатейших людей мира. Помимо предпринимательской деятельности он активно занимался социальными проектами, в частности в области образования, а также принимал участие в политической жизни, финансируя оппозиционные политические партии, что вызывало явное недовольство со стороны Кремля.

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста Одновременно увеличивался список обвиняемых прокуратурой сотрудников компании "ЮКОС". Весной 2005 года он насчитывал уже три десятка человек.

