СМИ ФРГ: Путин проводит медицинский эксперимент над своим народом

"Спутник V"- это пропаганда или все же прорыв? Заявление президента России о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса вызвало в Германии очень широкий резонанс.
Новость о том, что в России официально зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызвала в Германии очень широкий резонанс. Именно с этой темы начались 11 августа имеющие многомиллионную аудиторию главные вечерние информационно-аналитические программы как первого, так и второго каналов телевидения ФРГ: Tagesthemen на ARD и Heute Journal на ZDF.
Обе программы подробно рассказали о заявлении Владимира Путина про эффективность вакцины и про то, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку, продемонстрировали фрагмент российского анимационного рекламного ролика, в котором новый препарат Sputnik V в виде советского космического спутника кружит вокруг коронавируса, показали кадры, как делают уколы добровольцам, дали слово российским специалистам, выражающим сомнения в безопасности вакцины.
А также подробно разъяснили, что мировая научная практика тестирования новых медицинских препаратов предполагает три фазы, из которых самая продолжительная и трудоемкая - третья, когда вакцину проверяют на тысячах людей, выявляя, в частности, возможные побочные действия. "Эту требующую много времени третью фазу в России просто пропустили", - отмечается в репортаже ZDF.
"Путин - первый государственный лидер, который готов подвергнуть свой народ такому риску. Либо ради того, чтобы выиграть глобальное соревнование по созданию вакцины, либо потому, что прогнившая система здравоохранения и оказавшаяся в бедственном положении экономика заставляют его пойти на такой шаг", - говорится далее в сюжете. Его автор приходит к выводу, что "россиянам предстоит эксперимент".
Обе телепрограммы взяли интервью у немецких экспертов. Канал ARD беседовал с профессором Клаусом Цихутеком (Klaus Cichutek). Он возглавляет Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut). Именно эта государственная организация отвечает в Германии за регистрацию лечебных препаратов.
От имени своего института он заявил, что разработка данной вакцины имеет ряд недостатков. "Во-первых, мы привыкли, что регистрация происходит после крупных тестирований на людях в рамках третьей фазы. Необходимо получить значительные с точки зрения статистики данные о безопасности и эффективности. Чего в случае с этой вакциной, похоже, сделано не было", - подчеркнул ученый.
Во-вторых, продолжил он, критику вызывает отсутствие прозрачности. "Общепринято, что разработчики вакцин сообщают первые данные либо через СМИ, либо в научных публикациях. Этого не произошло", - констатировал Клаус Цихутек. И в-третьих, добавил глава Института имени Пауля Эрлиха, мы поддерживаем контакты с российскими ведомствами, в том числе и на международном уровне, "но мы ничего не слышали от них о столь масштабной разработке вакцины".
На вопрос ведущего Tagesthemen, являются ли действия российской стороны всего лишь необычными или речь идет о крайне опасном эксперименте над людьми, профессор Цихутек ответил так: "На основании имеющихся пока данных я бы не рекомендовал эту вакцину к широкому применению".
А когда журналист спросил, какие из разрабатываемых в мире вакцин находятся сейчас в наиболее продвинутой стадии, глава германского государственного института назвал совместные разработки британского фармацевтического концерна AstraZeneca и Оксфордского университета, немецкой фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer, а также препарат биотехнологической компании из США Moderna.
На новость о российской вакцине широко откликнулись также многочисленные немецкие печатные и онлайн-издания, причем как общенациональные, так и региональные, местные.
В комментарии консервативной общенациональной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, к примеру, отмечается, что слово "регистрация" в данном случае - неправильное выражение: "Это было решение российского президента". "Бесцеремонные и непрозрачные действия" руководства России, считает автор, "заставляют опасаться худшего: мир когда-либо получит полную информацию о надежности и действенности российской вакцины?". Комментатор убежден: пойдя особым путем, "путинская медицинская элита сама себя дискредитировала".
А вот точка зрения комментатора выходящей в Гейдельберге региональной газеты Rhein-Neckar-Zeitung: "Если Россия действительно зарегистрировала вакцину, которую еще не до конца протестировали (на что потребовалось бы еще несколько месяцев), то это походило бы на невероятный эксперимент над людьми". В любом случае, подчеркивает автор, "операция Sputnik V" занимает одно из самых недостойных мест "на шкале примитивности политического популизма".
Леволиберальная общенациональная газета Süddeutsche Zeitung проводит параллель между президентами России и США, ведь Дональду Трампу тоже не терпится объявить о создании вакцины, чтобы поправить свое пошатнувшееся политическое положение и выиграть выборы.
"Однако Владимир Путин с его скверной пропагандой все-таки превзошел Трампа и представил свою дочь в роли подопытного кролика. Как будто таким способом можно заменить хорошую науку. В Европе, к счастью, такое немыслимо", - отмечает комментатор Süddeutsche Zeitung.
В то же время выходящая в восточногерманском городе Магдебурге региональная газета Volksstimme не исключает, что Россия совершила прорыв и ей теперь вновь удастся удивить мир, как это сделал в 1957 году СССР, запустив в космос первый спутник и шокировав тем самым Запад. Правда, убедительных доказательств эффективности российской вакцины пока нет, а действия правительства России не соответствуют принятым международным нормам при разработке и тестировании лекарственных препаратов, констатирует автор.
"Однако эта пандемия разрушает любую нормальность. В конечном счете ни один человек не будет требовать показать ему результаты тестов, если будет доказано, что вакцина вырабатывает у него иммунитет от коронавируса. И тогда лидеры государств выстроятся в очередь к Путину, чтобы заручиться этим средством для своих стран", - полагает газета Volksstimme.
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