Смертность

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?
В Германии растет заражаемость ковидом, и полностью привитые люди среди инфицированных теперь тоже не редкость. Согласно данным Института имени Роберта Коха, доля вакцинированных среди тех, кто переболел коронавирусом с начала февраля, составляет пять процентов. Полностью привиты в Германии сейчас больше 66 процентов населения.