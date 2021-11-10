Смертность

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021)

Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?