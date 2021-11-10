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Смертность

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек 09.11.2021

В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

В России - новый суточный максимум заражения SARS-CoV-2 06.11.2021

За минувшие сутки в РФ выявлены более 41 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов остается близким к 1200.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Titel: Record COVID-19 deaths in Russia Bildbeschreibung: Hospital medical staff attend to a COVID-19 patient. Ort: Moscow, Russia Schlagwörter: COVID-19, hospital, ICU, pandemic Sendedatum: 28.10.2021 Rechte: DW 1. Bild: Russia hospital.jpg

В России ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах 05.11.2021

За минувшие сутки в РФ выявлено более 40 700 новых случаев заражения. Число летальных исходов остается близким к отметке в 1200 случаев.

Прививка от ковида страшнее болезни? Или почему украинцы не хотят прививаться (04.11.2021) 04.11.2021

В Украине число инфицированных и смертность достигли нового исторического пика. Несмотря на это, украинцы, не спешат прививаться. Уровень вакцинации среди украинцев – самый низкий в Европе.

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021) 04.11.2021

Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?
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Ковид стал одной из причин роста смертности в Германии 04.11.2021

В 2020 года жители ФРГ чаще всего умирали от последствий болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А коронавирус стал основной причиной смерти почти 40 тысяч человек.

Привился, но заболел ковидом? В Германии это не редкость 01.11.2021

В Германии растет заражаемость ковидом, и полностью привитые люди среди инфицированных теперь тоже не редкость. Согласно данным Института имени Роберта Коха, доля вакцинированных среди тех, кто переболел коронавирусом с начала февраля, составляет пять процентов. Полностью привиты в Германии сейчас больше 66 процентов населения.

05.11.2020, Russland, Krasnodar: KRASNODAR, RUSSIA - NOVEMBER 5, 2020: A health worker in protective gear in an intensive care unit at the Krasnodar Territory's Regional Clinical Hospital No2 during the pandemic of the novel coronavirus disease (COVID-19). Since the start of the COVID-19 pandemic, Russia has reported more than 1,712,858 confirmed cases of COVID-19, with more than 18,065 confirmed cases in the Krasnodar Territory. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

В России в октябре было выявлено более миллиона заражений ковидом 31.10.2021

За месяц в РФ впервые с начала пандемии было выявлено более миллиона заражений коронавирусом, сообщает ТАСС. Суточный показатель инфицирования достиг почти 41 тыс. Смертность уже 13-й день превышает одну тысячу человек.
Angela Merkel - Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21.01.2021 Bundeskanzlerin Angela Merkel mit FFP-2-Maske waehrend der Bundespressekonferenz zum Thema Situation Covid-19 bzw Coronavirus in Berlin. Chancellor Angela Merkel wearing a face mask during a press call at the Federal Press Conference Bundespressekonferenz concerning the Covid-19 situation of the spread of novel coronavirus in Berlin, Germany. The number of people infected with the novel coronavirus in Germany is continuing to rise in Germany *** Angela Merkel Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21 01 2021 Chancellor Angela Merkel wearing a FFP 2 mask during a press call at the Federal Press Conference concerning the Covid 19 situation of the spread of nov

Меркель обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в ФРГ 30.10.2021

Индикатор распространения инфекции из расчета на 100 000 жителей Германии за семь дней растет в течение двух недель. И.о. канцлера Ангела Меркель отмечает "некоторую легкомысленность" населения.
Videostill Russia reports record COVID-19 deaths Ort: Moscow, Russia Moscow hospital, ICU Sendedatum: 13.10.2021 Rechte: DW

Россия обновила суточный максимум по заражаемости ковидом 30.10.2021

Количество новых заражений в России вновь превысило психологическую отметку в 40 тысяч. Суточное количество летальных исходов превышает одну тысячу уже 12-й день подряд.

TOPSHOT - A serviceman of Russia's Emergencies Ministry, wearing protective gear, disinfects Kievsky railway terminal amid the COVID-19 pandemic in Moscow on September 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Россия обновила пик смертности от ковида, но заражаемость снизилась 29.10.2021

Суточный прирост новых случаев коронавируса вновь упал ниже отметки в 40 тысяч. В то же время смертность от ковида опять обновила максимальные значения.
September 10, 2021, Tambov, Russia: A health worker measures the body temperature of a man before administering a dose of Sputnik V COVID-19 Vaccine at the City Polyclinic 3 in Tambov..Deputy Prime Minister of the Russian government Tatyana Golikova, said that 46,500,000 Russians were vaccinated with one component of the Russian vaccine against a new coronavirus infection, and 39,800,000 people were vaccinated with two components of the vaccine. (Credit Image: © Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

В России суточная заражаемость ковидом впервые превысила 40 тысяч случаев 28.10.2021

Пиковые значения Россия обновила и по смертности от коронавируса. Суточное количество летальных исходов превышает одну тысячу уже десятый день.
18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В Москве и Подмосковье начался локдаун из-за коронавируса 28.10.2021

На фоне роста заражаемости и смертности от COVID-19 в столице начался период нерабочих дней. Приостановлена работа предприятий, в том числе в сфере торговли и услуг, в школах объявлены каникулы.
28.02.2020, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - FEBRUARY 28, 2020: A quarantine notice outside the Minsk Clinical Hospital of Infectious Diseases; an Iranian student suspected of coronavirus, and those in contact with him on the February 22 flight from Baku, have been put into quarantine. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

В Беларуси административный арест может обернуться смертью от ковида 27.10.2021

В белорусских ИВС, судя по показаниям заключенных и правозащитников, коронавирусом болеют целыми камерами. Есть и смертельные случаи.
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