Слежка по геолокации: что позволено в Германии ради борьбы с коронавирусом

Российские власти принимают новые меры в борьбе с распространением коронавируса: уже с 27 марта в стране должна начать работу система, позволяющая отслеживать перемещения всех пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2, по геолокации их мобильных телефонов. Данный шаг должен помочь способствовать изоляции тех людей, которые, возможно, контактировали с инфицированными. Распоряжение об этом ранее подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В Германии разговоры о подобных мерах казались бы немыслимыми еще до совсем недавнего времени. В ФРГ подобная слежка запрещена законами. Но пандемия коронавируса сделала возможной дискуссию о необходимости вмешаться в основные права граждан, тем более на фоне того, что государство в борьбе с вирусом уже пошло на значительное ограничение свободы передвижения. Первым с предложением о том, чтобы собирать данные мобильных телефонов инфицированных для борьбы с коронавирусом, выступил министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn).

В Германии пока нет слежки по геолокации

Но инициативу главы Минздрава на днях весьма однозначно отклонила министр юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). В Германии, дала понять министр, подобной платформы для отслеживания передвижения пациентов с COVID-19 не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Не только у нее, но и у других членов кабинета министров есть серьезные возражения, заявила она в интервью Tagesschau - информационной программе первого канала немецкого общественно-правового телевидения ARD.

Кристине Ламбрехт

Правда, отказ Ламбрехт не был абсолютно категоричным. По ее словам, если правительство "задумается над дополнительными мерами, то нам придется помнить, что речь идет об обширном ограничении прав граждан". Пока же предложение Шпана, сказала министр, поступило "слишком рано". Если обсуждать такие меры, то придется уточнять, в течение какого срока правительство позволит себе собирать данные пользователей и кто будет контролировать действия властей, чтобы избежать злоупотреблений, добавила министр. Но главное, Ламбрехт не уверена, что подобный шаг будет эффективным. "А эти меры вообще приведут нас к цели?", - риторически спросила она.

Мобильные данные уже используют в ФРГ для борьбы с коронавирусом

Глава Минюста ФРГ напомнила, что в Германии для борьбы с коронавирусом уже используются данные мобильных телефонов. Крупнейший провайдер мобильной связи Deutsche Telekom предоставляет информацию о миллионах своих клиентов институту имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI). RKI специализируется на изучении инфекционных заболеваний и сегодня является центральным учреждением, куда стекается вся информация о коронавирусе.

23 марта состоялась очередная передача данных о передвижениях пользователей мобильной связи, зафиксированных с 9 по 22 марта, подтвердил представитель Deutsche Telekom. Речь идет, как минимум, о 5 гигабайтах информации о передвижениях 46 миллионов клиентов в Германии.

Опустевшая площадь у Бранденбургских ворот в Берлине

Вирусологи RKI надеются создать с помощью полученной информации тепловые карты перемещений жителей Германии и понять, как много людей по-прежнему не обращают внимания на новые правила и продолжают свободно перемещаться и встречаться с другими. Другие открытые вопросы: как долго люди в условиях эпидемии передвигаются по городу и в какое время.

Как геолокация может помочь против коронавируса?

Ответы на эти вопросы позволят составить более точные прогнозы о том, как быстро может развиваться пандемия. Другая цель: на основании анализа станет понятно, имеет ли смысл вводить еще более драконовские меры, например, полностью запретить выход из дома. Газета Bild утверждает, что получила доступ к некоторым файлам, и на их основании подтвердила, что все переданные ученым данные изменены так, что с их помощью невозможно идентифицировать кого-либо.

То есть, ученые смогут задним числом обнаружить, что какая-то группа людей, например, устраивала так называемую "корона-вечеринку", то есть собиралась вместе, нарушая новые правила и вопреки соображениям безопасности. Но исследователи не смогут сказать, кто в ней участвовал.

Другие операторы тоже изъявили готовность предоставить подобные данные о своих пользователях. Никакого возмущения данные меры в Германии не вызвали: абсолютное большинство жителей - 75 процентов, согласно последним данным, - поддерживают антикризисные меры правительства. Анонимизированный сбор данных мобильных телефонов "с точки зрения существующего законодательства о защите данных - это окей", как лапидарно прокомментировала ситуацию министр юстиции Ламбрехт.

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