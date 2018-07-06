Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.
Наряду с часами, шоколадом, сыром, травяными леденцами и гвардейцами, охраняющими римского папу, среди важнейших экспортных успехов Швейцарии последних веков можно смело назвать одну нематериальную ценность - образные "Швейцарии", встречающиеся в народно-туристических и вполне официальных названиях живописных гористых ландшафтов. "Сибирская Швейцария", "Африканская", "Казахстанская" или самые разные "Малые Швейцарии"…
Их число по всему миру приближается к двум сотням, то есть примерно равняется количеству государств, входящих в ООН. Вполне можно было бы уже создать что-то вроде Организации Объединенных Швейцарий, но, как известно, сама оригинальная Швейцария особого стремления к членству в международных политических структурах и стратегических союзах не проявляет. Даже в ООН вступила лишь в 2002 году - после долгих дискуссий о собственном постоянном нейтралитете, традиции которого уходят еще к Венскому конгрессу 1815 года.
Конечно, нейтралитет, вероятно, имел и имеет свое позитивное влияние на готовность жителей иностранных государств называть родные ландшафты в честь этой маленькой и гордой страны, однако первые "Швейцарии" вошли в речевой оборот еще во времена, когда швейцарцев можно было встретить на полях самых разных европейских войн - вплоть до сражения на Березине в армии Наполеона.
Ностальгия и ее последствия
Гористые красоты - страшная сила, а многочисленные знатные, богатые и творческие посетители этой страны (последние - в особенности) за пару столетий внесли свой посильный вклад в формирование уютного и романтичного имиджа Швейцарии - в личных рассказах, книгах, картинах, музыкальных произведениях. Если бы Швейцарии не существовало, ее бы следовало придумать, чтобы было с чем сравнивать.
Авторскими и прочими правами это сравнение не защищено, хотя авторы доподлинно известны. Первая заграничная "Швейцария" своим появлением обязана не иностранцам, а двум швейцарцам - художникам Адриану Цингу (Adrian Zingg) и Антону Графу (Anton Graff). Во второй половине XVIII века их пригласили в Дрезден - преподавать в только что созданной по воле тогдашнего саксонского курфюрста Академии изобразительных искусств. В окрестностях города особый восторг Цинга и Графа вызвали Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), напомнившие им родные ландшафты Швейцарской Юры. Ностальгия взяла свое. Уже вскоре одна из написанных здесь картин Цинга получила название "Саксонской Швейцарии" (Sächsische Schweiz). Начало победоносному шествию "Швейцарий" по планете было положено.
Адриан Цинг считается основоположником новой дрезденской школы ландшафтной живописи. Антон Граф - выдающийся портретист своего времени. Его кисти принадлежат, в частности, ставшие хрестоматийными портреты прусского короля Фридриха Великого (Friedrich II.) и писателя Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller), а в 1796 году по заказу Екатерины II он изготовил копии ряда полотен Дрезденской картинной галереи для Эрмитажа. К пейзажу Граф обратился в поздний период своего творчества, существенно повлияв на Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) - автора самой знаменитой картины с видом "Саксонской Швейцарии" -"Странника над морем тумана", одного из знаковых произведений живописи всей эпохи Романтизма.
Немцы и родина Вильгельма Телля
Именно в этот период немцы как раз начали испытывать особый интерес к Швейцарии. Причины можно понять на примере драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль", в основу которой легла швейцарская легенда. Она наилучшим образом отражала их собственные поиски национальной идентичности, а также стремление жителей разрозненных немецких государств к единству, свободе и независимости.
Ярким и красочным подтверждением внимания немцев к Швейцарии в этот период является уникальная коллекция старых витражей из швейцарских замков и храмов, собранная князем Фридрихом Францем фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau). Сейчас она хранится в Готическом доме Вёрлицкого парка - памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Князь был одним из выдающихся представителей эпохи Просвещения в Германии, мечтателем и прогрессивным правителем. В историю он вошел как создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц со старейшими немецкими зданиями в стиле классицизма. Швейцарцы сейчас завистью исходят, когда видят в немецком музее свои витражи, собранные этим немецким князем.
По его поручению специальный агент-антиквар путешествовал по Швейцарии. Многие витражи были спасены из разрушавшихся зданий или выкуплены перед их перестройкой или ремонтом, а также нуждались в реставрации. Большинство приобретений по воле князя затем вставляли в окна его частной резиденции - Готического дома, где они находятся по сей день, производя потрясающее впечатление не только на гостей из альпийских краев. На многих из них помимо сцен легенды о Вильгельме Телле изображена Клятва Рютли - национальный миф Швейцарии, повествующий о том, как первые три кантона обещали друг другу помощь и поддержку в XIII или одном из последующих Средних веков. По поводу даты этого события до сих пор ходят споры, как и о самом факте.
"Швейцарии" на карте
Не удивительно, что в наши дни объединенная Германия является абсолютным чемпионом мира по количеству "Швейцарий" на своей территории. По строгим подсчетам, на ее неофициально-туристической карте можно обнаружить 74 ландшафта со швейцарскими следами в названиях. При более щедром и менее щепетильном подходе - около сотни. Помимо "Саксонской Швейцарии" наибольшей известностью пользуется Fränkische Schweiz - "Франконская Швейцария", находящаяся в треугольнике между Бамбергом, Нюрнбергом и Байройтом. Оба региона богаты не только природными красотами и восхитительными ландшафтами, но и архитектурно-историческими памятниками.
В России и других странах бывшего СССР "Швейцарий" меньше, чем в Германии, но некоторые из них имеют давние корни. Например, в Латвии есть целый курорт - "Лифляндская Швейцария", получившая европейскую известность в начале прошлого века и возникшая вокруг именья тогдашнего вице-губернатора князя Николая Кропоткина.
Небольшая "Швейцария" еще в 1903 году появилась в Нижнем Новгороде - парк, разбитый местными учителями и гимназистами. За свою историю он успел побывать Парком имени Ленинского комсомола, но сейчас вновь носит свое исконное альпийско-романтическое название. В Алтайском крае вокруг Телецкого озера раскинулась "Сибирская Швейцария"… В Соединенных Штатах тоже достаточно много своих "Швейцарий", но большинство из них своими названиями, в первую очередь, обязано переселенцам из этой страны. Например, Switzerland County в штате Индиана. Самая далекая от оригинала "Швейцария" - Новая Зеландия, прозванная "Швейцарией Тихого океана".
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