Сколько в Германии "Швейцарий"?

Наряду с часами, шоколадом, сыром, травяными леденцами и гвардейцами, охраняющими римского папу, среди важнейших экспортных успехов Швейцарии последних веков можно смело назвать одну нематериальную ценность - образные "Швейцарии", встречающиеся в народно-туристических и вполне официальных названиях живописных гористых ландшафтов. "Сибирская Швейцария", "Африканская", "Казахстанская" или самые разные "Малые Швейцарии"…

Их число по всему миру приближается к двум сотням, то есть примерно равняется количеству государств, входящих в ООН. Вполне можно было бы уже создать что-то вроде Организации Объединенных Швейцарий, но, как известно, сама оригинальная Швейцария особого стремления к членству в международных политических структурах и стратегических союзах не проявляет. Даже в ООН вступила лишь в 2002 году - после долгих дискуссий о собственном постоянном нейтралитете, традиции которого уходят еще к Венскому конгрессу 1815 года.

''Саксонская Швейцария'' - первая из почти двухсот "Швейцарий", насчитывающихся по всему миру

Конечно, нейтралитет, вероятно, имел и имеет свое позитивное влияние на готовность жителей иностранных государств называть родные ландшафты в честь этой маленькой и гордой страны, однако первые "Швейцарии" вошли в речевой оборот еще во времена, когда швейцарцев можно было встретить на полях самых разных европейских войн - вплоть до сражения на Березине в армии Наполеона.

Ностальгия и ее последствия

Гористые красоты - страшная сила, а многочисленные знатные, богатые и творческие посетители этой страны (последние - в особенности) за пару столетий внесли свой посильный вклад в формирование уютного и романтичного имиджа Швейцарии - в личных рассказах, книгах, картинах, музыкальных произведениях. Если бы Швейцарии не существовало, ее бы следовало придумать, чтобы было с чем сравнивать.

Каспар Давид Фридрих "Странника над морем тумана" (1818)

Авторскими и прочими правами это сравнение не защищено, хотя авторы доподлинно известны. Первая заграничная "Швейцария" своим появлением обязана не иностранцам, а двум швейцарцам - художникам Адриану Цингу (Adrian Zingg) и Антону Графу (Anton Graff). Во второй половине XVIII века их пригласили в Дрезден - преподавать в только что созданной по воле тогдашнего саксонского курфюрста Академии изобразительных искусств. В окрестностях города особый восторг Цинга и Графа вызвали Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), напомнившие им родные ландшафты Швейцарской Юры. Ностальгия взяла свое. Уже вскоре одна из написанных здесь картин Цинга получила название "Саксонской Швейцарии" (Sächsische Schweiz). Начало победоносному шествию "Швейцарий" по планете было положено.

Адриан Цинг считается основоположником новой дрезденской школы ландшафтной живописи. Антон Граф - выдающийся портретист своего времени. Его кисти принадлежат, в частности, ставшие хрестоматийными портреты прусского короля Фридриха Великого (Friedrich II.) и писателя Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller), а в 1796 году по заказу Екатерины II он изготовил копии ряда полотен Дрезденской картинной галереи для Эрмитажа. К пейзажу Граф обратился в поздний период своего творчества, существенно повлияв на Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) - автора самой знаменитой картины с видом "Саксонской Швейцарии" -"Странника над морем тумана", одного из знаковых произведений живописи всей эпохи Романтизма.

Немцы и родина Вильгельма Телля

Именно в этот период немцы как раз начали испытывать особый интерес к Швейцарии. Причины можно понять на примере драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль", в основу которой легла швейцарская легенда. Она наилучшим образом отражала их собственные поиски национальной идентичности, а также стремление жителей разрозненных немецких государств к единству, свободе и независимости.

Ярким и красочным подтверждением внимания немцев к Швейцарии в этот период является уникальная коллекция старых витражей из швейцарских замков и храмов, собранная князем Фридрихом Францем фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau). Сейчас она хранится в Готическом доме Вёрлицкого парка - памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Князь был одним из выдающихся представителей эпохи Просвещения в Германии, мечтателем и прогрессивным правителем. В историю он вошел как создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц со старейшими немецкими зданиями в стиле классицизма. Швейцарцы сейчас завистью исходят, когда видят в немецком музее свои витражи, собранные этим немецким князем.

По его поручению специальный агент-антиквар путешествовал по Швейцарии. Многие витражи были спасены из разрушавшихся зданий или выкуплены перед их перестройкой или ремонтом, а также нуждались в реставрации. Большинство приобретений по воле князя затем вставляли в окна его частной резиденции - Готического дома, где они находятся по сей день, производя потрясающее впечатление не только на гостей из альпийских краев. На многих из них помимо сцен легенды о Вильгельме Телле изображена Клятва Рютли - национальный миф Швейцарии, повествующий о том, как первые три кантона обещали друг другу помощь и поддержку в XIII или одном из последующих Средних веков. По поводу даты этого события до сих пор ходят споры, как и о самом факте.

Замок Гёсвайнштайн во Франконской Швейцарии

"Швейцарии" на карте

Не удивительно, что в наши дни объединенная Германия является абсолютным чемпионом мира по количеству "Швейцарий" на своей территории. По строгим подсчетам, на ее неофициально-туристической карте можно обнаружить 74 ландшафта со швейцарскими следами в названиях. При более щедром и менее щепетильном подходе - около сотни. Помимо "Саксонской Швейцарии" наибольшей известностью пользуется Fränkische Schweiz - "Франконская Швейцария", находящаяся в треугольнике между Бамбергом, Нюрнбергом и Байройтом. Оба региона богаты не только природными красотами и восхитительными ландшафтами, но и архитектурно-историческими памятниками.

В России и других странах бывшего СССР "Швейцарий" меньше, чем в Германии, но некоторые из них имеют давние корни. Например, в Латвии есть целый курорт - "Лифляндская Швейцария", получившая европейскую известность в начале прошлого века и возникшая вокруг именья тогдашнего вице-губернатора князя Николая Кропоткина.

Небольшая "Швейцария" еще в 1903 году появилась в Нижнем Новгороде - парк, разбитый местными учителями и гимназистами. За свою историю он успел побывать Парком имени Ленинского комсомола, но сейчас вновь носит свое исконное альпийско-романтическое название. В Алтайском крае вокруг Телецкого озера раскинулась "Сибирская Швейцария"… В Соединенных Штатах тоже достаточно много своих "Швейцарий", но большинство из них своими названиями, в первую очередь, обязано переселенцам из этой страны. Например, Switzerland County в штате Индиана. Самая далекая от оригинала "Швейцария" - Новая Зеландия, прозванная "Швейцарией Тихого океана".

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Уникальная коллекция средневековых швейцарских витражей

Швейцарские витражи немецкого князя Готический дом Вёрлицкий парк - главная часть Паркового королевства Дессау-Вёрлиц. Об этом памятнике Всемирного наследия мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике "Окно в Германию". Среди его многочисленных культурно-исторических ценностей особо выделяется уникальнейшая коллекция мирового значения - собрание средневековых витражей в Готическом доме (Gotisches Haus).

Швейцарские витражи немецкого князя Вильгельм Телль Из более чем двухсот произведений основную часть составляют средневековые швейцарские витражи с изображениями разных национальных героев, почетнейшее место среди которых занимает, конечно, Вильгельм Телль. Помимо швейцарских витражей здесь представлены также работы немецких, фламандских и французских мастеров. Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау начал собирать свою коллекцию в 1783 году.

Швейцарские витражи немецкого князя Сцена с яблоком Независимо от того, жил ли он на самом деле или является лишь героем национального мифа, Вильгельм Телль - самый известный в мире швейцарец. В наказание за непослушание наместник императора заставил его стрелять из лука в яблоко, поставленное на голову сына... Через много веков история привлекала внимание Фридриха Шиллера, благодаря которому она стала известна далеко за пределами Швейцарии.

Швейцарские витражи немецкого князя Уникальная коллекция В 2012 году по заказу фонда Kulturstiftung Dessau-Wörlitz был издан полный двухтомный каталог музея с иллюстрациями и комментариями "Die Glasgemälde im Gotischen Haus zu Wörlitz" (Mylène Ruoss, Barbara Giesicke). Как подчеркивают его авторы, коллекция в Вёрлице в своем роде является самой старой, большой и разносторонней на всем европейском континенте.

Швейцарские витражи немецкого князя Национальный миф Если по поводу Вильгельма Телля и витражей, посвященных библейским сюжетам, у большинства посетителей вопросов не возникает, некоторые ключевые экспонаты нуждаются в объяснении. Особенно, если речь идет не о гостях из Швейцарии: они-то сразу узнают на этом изображении так называемую Клятву Рютли, символизирующую зарождение Швейцарского союза, который существовал с 1291 по 1798 годы.

Швейцарские витражи немецкого князя Экспонаты в окнах Большинство экспонатов коллекции еще при жизни князя были вмонтированы в окна Готического дома - одного из первых неоготических зданий Германии. Снаружи их защищают от солнца белые матерчатые жалюзи, но внутрь попадает достаточно света, чтобы оценить игру красок и мастерство создателей, например, этого монументального витража с гербами кантонов - Цюриха, Базеля, Аппенцелля…

Швейцарские витражи немецкого князя Защита чести Еще один ключевой момент швейцарской истории связан с крестьянином Конрадом Баумгартеном из Альтцеллена. В 1307 году он убил бургфогта - габсбургского чиновника Вольфеншиссена, управлявшего местным замком. Этот поступок стал сигналом к восстанию против австрийского владычества. Похотливый представитель власти давно положил глаз на жену крестьянина. В один день, когда тот ушел в лес за дровами…

Швейцарские витражи немецкого князя Сигнал к восстанию ... бургфогт явился в его дом, приказав женщине приготовить ему ванну и угощения, а затем принять участие в купании, чтобы добиться близости. Крестьянин вовремя вернулся домой и не допустил позора, а убийство насильника при попытке совершения преступного деяния было поступком по тогдашним законам вполне легитимным, но поднять руку на бургфогта было делом неслыханным.

Швейцарские витражи немецкого князя Осада Безансона Один из залов Готического дома носит название Военного кабинета. В нем собраны не только витражи, но и другие экспонаты - доспехи, оружие, картины. Например, этот витраж был изготовленн в кантоне Цуг в конце XVII века и посвящен осаде Безансона в 1674 году, тогда - испанского города, войсками французского короля Людовика XIV. События передаются здесь с репортажной точностью.

Швейцарские витражи немецкого князя Вёрлицкий парк и его резиденции Князь хотел каждый день любоваться этой своей коллекцией, поэтому в Готическом доме, его частном райском уголке, в котором он жил со своей морганатической супругой и внебрачными детьми, практически все окна служили своего рода выставочными площадями. Расположенный в этом же парке по соседству основной дворец, ключевой памятник раннего классицизма, еще при его жизни стал своеобразным музеем.

Швейцарские витражи немецкого князя Восстановление и реставрация Многие витражи, попадавшие в Вёрлиц, пройдя много рук и поменяв несколько хозяев, нуждались в реставрации. Тем, где это было возможно, их кропотливо восстанавливали: расколотые фрагменты соединяли с помощью латунных каркасов, отсутствовавшие части замещали прозрачными стеклами. В некоторых случаях подбирали подходившие осколки других произведений. Затем большинство из них размещали в окнах.

Швейцарские витражи немецкого князя Религия и церковь Особую часть коллекции составляют витражи на библейские темы. В отличие от храмов, в этом музее их можно разглядеть в непосредственной близости, а не где-то вдали или высоко на церковных окнах. Сцены, пронизанные светом, словно оживают. Многие такие витражи были изготовлены по мотивам иллюстраций к религиозным книгам и картинам на эти сюжеты, например, о строительстве Вавилонской башни.

Швейцарские витражи немецкого князя Страшный суд Страшный суд - одна из наиболее распространенных тем религиозного искусства в истории христианства. Этот витраж, богатый деталями и снабженный короткими надписями, датирован 1649 годом. Судя по гербу, в Вёрлиц он попал из швейцарского кантона Цуг. Фигуры в нижней части должны были служить предостережением от грехов и соблазнов, а в верхней…

Швейцарские витражи немецкого князя "Приидет во славе Своей"... … демонстрировать то, что ожидает праведников. Чтобы не заканчивать репортаж на такой серьезной теме, последуем примеру музейных экскурсоводов. В одном из последних залов Готического дома на подоконнике для посетителей приготовлена лупа, с помощью которой им предлагают взглянуть на миниатюрного голубя, присмотревшись к его взгляду.

Швейцарские витражи немецкого князя Дополнительная информация Случайный или намеренный эффект вызывает прилив всеобщего умиления и благодушия… Музей в Готическом доме (Gotisches Haus) работает с 1 апреля по 31 октября. Расписание работы по дням недели и месяцам можно узнать на сайте Паркового королевства Дессау-Вёрлиц: www.gartenreich.com. Плата за вход - 5 евро. Автор: Максим Нелюбин



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