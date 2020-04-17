Сергей Шнуров: Чем больше в политике таких дураков, как я, тем лучше для страны

DW: Вы такой медийный и общительный человек и вдруг в четырех стенах...

Сергей Шнуров: Я прямо наслаждаюсь, так давно этого не хватало. Так вот хотелось никуда не бежать, нигде не участвовать, ни в чем не светиться.

- Вы как будто в воду смотрели: распустили всех музыкантов "Ленинграда" еще до коронавируса. А вот как вообще сейчас жить музыкантам, индустрии развлечения?

- Я думаю, что шоу-бизнес испытывает не самые легкие времена. Как, впрочем, все остальные отрасли экономики. Я бы не сказал, что на шоу-бизнесе свет клином сошелся, и что без него русский народ не сможет выжить. Скорее без пахарей и хлебопекарей будет сложно. А уж без этих сомнительных песенок и гуляний, я надеюсь, мы переживем.

- Ну почему же сомнительных... "Ленинград" - это было круто.

- Ну, было круто, будет что-нибудь другое. Мне очень нравится, что я угадал. Я себя мыслю каким-то пророком, что вовремя остановился у самой пропасти. Представляете, если бы я запустил этот механизм. А соблазн был великий, поверьте мне, и много людей меня уговаривало продолжить стадионные туры по футбольным площадкам нашей бескрайней родины. Но я почему-то чувствовал, что этого делать не нужно. Разогнал всех, сказал, что нет, мы никуда не поедем. Хотя, конечно, сулили очень немаленькие деньги.

- Вы вступили в "Партию роста" бизнесмена Бориса Титова. О каком росте можно сейчас говорить в условиях коронавируса?

- Я бы сказал, что даже падение экономики происходит. Там, где падение, будет легче расти. Сами понимаете, что от нуля любой рост будет заметнее.

Политик Сергей Шнуров

Но, если говорить серьезно, то мы выступали уже с обращением к правительству, и вроде бы как нас услышали. Какие-то уже реальные движения в сторону малого и среднего бизнеса начались. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы поддерживали гораздо серьезнее. Недаром я ссылался неоднократно на тот же самый немецкий опыт и соотносил ВВП Германии и поддержку бизнеса Германии с нашей страной многострадальной.

- Почему российское государство мало выделяет денег на помощь своему бизнесу?

- Есть такое представление, что они, видимо, полагают, что это еще не самый черный день. Но есть еще другая теория: это либо жадность, либо глупость.

- В России устроили каникулы. Президент объявил, что сейчас никто не работает, но при этом все должны платить зарплату и никто не освобождает народ от налогообложения. Как вы к этому относитесь?

- Я отношусь к этому сугубо отрицательно. Так быть не должно. Мне кажется, наступили такие времена, когда хватит уже темнить. Все-таки с народом нужно говорить в открытую. Что такое "каникулы"? Почему не "чрезвычайная ситуация"? Что такое "режим ожидания"? Все слова, которые произносятся, они невнятны. Хочется внятицы, хочется сейчас уже, в этот сложный период, не побоюсь этого слова, искренности. Ну, чтобы наконец они стали говорить с нами как с людьми, а не с теми, кого хочется запутать.

- Почему вы решили заняться политикой? И почему именно "Партия роста"?

- Наверное, настало время, когда мне пора этим заняться. Потому что если не я, то кто. Я посмотрел вокруг, на лидеров и политические движения, и понял, что, наверное, это партия предпринимателей. В широком смысле этого слова. Предприниматели - это все мы, потому что мы все время что-то предпринимаем, чтобы выжить. Я вот так это интерпретировал.

- Но ведь есть и другие партии, в том числе оппозиционные. Тот же Навальный, у него там тоже толковые экономически мыслящие люди.

- Навальный, как мне представляется, - это единственный возможный лидер своей партии. Примерно, как Путин в "Единой России", как Жириновский в ЛДПР. А в "Партии роста" мы все договорились, что у нас нет демократической централизации, как у некоторых. По большому счету у нас все-таки демократия. Я могу говорить против, могут со мной не соглашаться.

- Политика - это власть. Зачем вам она? Вас и так миллионы людей любят в этой стране.

- У меня есть власть умов, наверное... Небольшая причем. Я бы хотел все-таки сделать что-то практическое. Мне кажется, что я на это способен. Может быть, это иллюзии, и они вскорости или невскорости развенчаются. Ну, дайте мне в них попребывать, дайте мне совершить то, что я совершаю. Мне это интересно.

- В сознании многих вы ярый противник власти, нонконформист, бухает, матюкается. Понятно, что это ваш сценический образ. Кстати, почему именно такой, какой был в "Ленинграде"?

- Потому что отчасти мне кажется, что этот образ отражает страну, что у нас страна такая. Она про вольницу, про какую-то такую нелегитимную свободу, про вседозволенность даже, про "эх, гуляю на последние". Так я вижу наше общество.

- А вы вообще верите в демократию в России?

- Верить в нее глупо. Это же не трансцендентальность какая-то. Это то, что нужно строить. Демократия - это то, что нужно делать самим. Тогда будет демократия. Повесим руки и не будем дальше двигаться в этом направлении, тогда ее точно не будет. Чем больше будет таких дураков, как я, которые будут приходить в политику с абсолютно искренними намерениями, тем будет лучше для страны. Я считаю так, я готов сгореть на этом. Мне не страшно.

- Вы считаете, что в России возможна реальная оппозиция, многопартийность, избирательность власти и прочее?

- Конечно, возможно. Но через время и не по мановению волшебной палочки. Для этого нужно работать. Для этого нужно, чтобы такие вот персонажи появлялись в реальной политике.

- А вы не исключаете, что Шнур когда-нибудь опять будет только музыкантом, не политиком?

- Я вообще ничего не исключаю. Но зная себя, я привык дело доводить до какого-то логического конца. Если я занимался рок-группой, то я доводил ее до стадиона. Это так, из опыта жизни. Но я тоже никогда не говорил, что я пришел для того, чтобы сделать самую великую рок-группу страны.

- Кстати, "Ленинград". Проект действительно закончился?

- Опять же отвечу своей любимой фразой... Пока да. Он стоит на паузе. Я посмотрю, как это будет резонировать уже в новой мировой реальности. Старый "Ленинград" или нужно будет придумывать какую-то новую художественную форму. Но пока я не скучаю по тем временам, когда мне нужно было выходить на сцену.

- Каким будет мир после коронавирусной пандемии? Какой будет Россия? Ваш прогноз.

- Ничто не повторяется. Поэтому какие-то аналогии проводить с прошлым будет довольно глупо. Но у человека ничего нет кроме прошлого опыта и прошлых знаний. И когда в мире происходит что-то новое, он пытается с помощью старых определений и старых знаний постичь это новое. Это будет чем-то качественно другим, для чего мы еще не придумали слова. И не живут еще те определения, которые подходят к этому новому устройству.

- Я так понимаю, что у вас, в принципе, довольно оптимистичный прогноз?

- У меня прогноз всегда оптимистичный. А чего грустить-то? Говорят, что что мир не будет прежним. Так извините меня, когда вы спать ложитесь, вы просыпаетесь тоже уже в ином мире. Он никогда не бывает тем же самым.

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