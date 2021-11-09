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Светлана Алексиевич

Светлана Александровна Алексиевич - советская и белорусская писательница, публицист, сценарист-документалист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в Украинской ССР , пишет на русском языке. Наиболее известными произведениями являются "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд". В 2013 году Алексиевич была в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе, однако лауреатом стала канадская писательница Элис Манро. В 2015 году Нобелевская премия по литературе была присуждена Светлане Алексиевич. Алексиевич - первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси и первый с 1987 года русскоязычный писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе.

A picture taken on November 9, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland and Belarus squared off on November 9 over thousands of migrants aiming to enter EU member Poland, with Warsaw saying the wave threatened the security of the entire bloc. Minsk warned against provocations on the border, where armed troops from both countries are deployed amid escalating tensions. Trapped between the rhetoric are thousands of people, many escaping war and poverty in the Middle East, trying to survive outdoors in squalid conditions as temperatures dip toward freezing. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманности при решении миграционного кризиса 09.11.2021

Четыре нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманному обращению с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз через Беларусь. Происходящее на границе они считают "примером современной версии жестокости".
Diskussion mit Schriftstellerin Swetlana Alexiewitsch am Deutchen Theater. Berlin, 10.10.21

Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя 11.10.2021

В Берлине на фестивале Radar Ost показали спектакль по роману Алексиевич "Цинковые мальчики". Нобелевский лауреат после премьеры поделилась мыслями о ситуации в Беларуси год назад.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: An opposition activist holds a poster during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost 07.10.2021

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
directly above view of old typewriter, cup of steaming hot coffee and stack of blank writing paper on red wooden desk

За свободу слова не только в Беларуси: международному ПЕН-клубу - 100 лет 05.10.2021

Он заступался за Федерико Гарсиа Лорку, Стефана Цвейга, Светлану Алексиевич. Свобода слова - кредо объединения "ПЕН-клуб", который за 100 лет существования стал голосом преследуемых поэтов, писателей, журналистов.
Bücher des Buchverlags Januskevic

С культурой как с колхозом. Лукашенко мстит писателям за письмо? 25.08.2021

Старейшей творческой организации Беларуси грозит ликвидация. Для независимого Союза белорусских писателей это не первый удар. Почему власти борются с ним сейчас?
Auf den Bildern sind Angeklagten im Gerichtssaal (Anna Scharejko - die erste von links), ein Eingang zum Obersten Gericht, Polizisten im Gerichtssaal und ein Internetexperte Andrej Sytko. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Korruptionsprozess, eine Mitglieder des weißrussischen Parlaments, Anna Scharejko, Andrej Sytko, Minsk, Pawlyuk Bykowski Foto: DW/Pawlyuk Bykowski

Верховный суд Беларуси возбудил производство о ликвидации Союза белорусских писателей 17.08.2021

Согласно размещенному в Телеграм-канале документу, основанием для начала гражданского производства послужил иск Минюста о ликвидации старейшей в стране творческой организации.
FILE PHOTO: The 2015 Nobel literature laureate Svetlana Alexievich arrives for questioning by a state investigative committee in Minsk, Belarus, August 26, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

Верховный суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр 09.08.2021

Общественная организация под руководством Светланы Алексиевич продолжит деятельность и намерена обжаловать решение суда, заявили в ПЕН-центре.
Swetlana Alexiewitsch Diskussion über Tschernobyl, die unser Korrespondent Artur Smirnow gestern in Minsk gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Diskussion eine Schriftstellerin Swetlana Alexiewitsch und Vertreter der Tschernobyl Bürgerinitiativen Walentina Maruschkewitsch und Angela Gessler (mit der Brille). Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Diskussion über Tschernobyl, Swetlana Alexiewitsch, Walentina Maruschkewitsch, Angela Gessler, Artur Smirnow.

Белорусский ПЕН-центр сообщил об аресте банковского счета 19.07.2021

В Беларуси арестованы счета ПЕН-центра под руководством нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и благотворительного проекта "Имена".
Olga Shparaga, Philisophin, Autorin des Buchs Die Revolution in Belarus hat ein weibliches Gesicht DW, Yana Karpova

Философ о белорусской революции: Общество заговорило на языке феминизма 30.06.2021

В Германии вышла книга "У революции женское лицо" философа Ольги Шпараги. В интервью DW она рассказала о роли женщин в белорусских протестах, трансформации общества и текущем этапе сопротивления режиму Лукашенко.

Байден уже в Женеве: насколько жестким будет его разговор с Путиным? DW Новости (15.06.2021) 15.06.2021

Уже завтра в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Отношения между США и Россией сейчас на самом низком уровне за последние годы. Смогут ли Путин и Байден найти точки соприкосновения при первой личной встрече на таком уровне или ситуация усугубится еще больше?

В ФРГ наградили белорусскую писательницу Светлану Алексиевич (15.06.2021) 15.06.2021

Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич вручили одну из высших наград Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил белорусскую писательницу орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
German President Frank-Walter Steinmeier presents the the Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany to Belarusian Nobel literature laureate Svetlana Alexievich, at Bellevue Palace in Berlin, Germany June 15, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии 15.06.2021

Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
Podiumsdiskussion mit Swetlana Tichanowskaja (link), Alexej Poluyan (Filmregiser, „Courage“) und Swetlana Alexiewitsch (Schriftstellerin) in Berlin am 11.06.2021

Тихановская в Берлине: санкции, "Кураж" и Светлана Алексиевич 11.06.2021

Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская требовала в Берлине секторальных санкций против Минска, хвалила фильм Полуяна и обменивалась мнениями с нобелевским лауреатом Алексиевич.

Beide sind aus unserem EG-Doku rausgeschnitten. Also, Eigendreh. Kalter Krieg: Moskau, Roter Platz, 9 Mai Kalter Krieg1: NATO-Panzern überquert die Brücke in Bayern Richtung Osten.

Правда о Второй мировой войне. Что говорят эксперты из ФРГ, РФ и Беларуси 13.05.2021

Как сохранить память о войне и сделать так, чтобы историческая правда не стала яблоком раздора? DW выслушала мнения историков из ФРГ и РФ и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.
Svetlana Alexievich, the 2015 Nobel Prize in Literature winner in Poland Svetlana Alexievich, the 2015 Nobel Prize in Literature winner at the Conrad Festival on October 19, 2015 in Cracow, Poland. EN_01189910_0039 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Svetlana The 2015 Nobel Prize in Literature Winner in Poland Svetlana The 2015 Nobel Prize in Literature Winner AT The Conrad Festival ON October 19 2015 in Cracow Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Светлана Алексиевич рассказала о своей новой книге 09.04.2021

Нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что пишет новую книгу - о протесте против Александра Лукашенко.
Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya arrives for a meeting with the Portuguese prime minister at the Sao Bento Palace in Lisbon on March 5, 2021. - Belarus said it had requested the extradition of exiled opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, who was forced from the country during a crackdown on critics of the regime. (Photo by CARLOS COSTA / AFP) (Photo by CARLOS COSTA/AFP via Getty Images)

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции 03.04.2021

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лауреат Нобелевской премии в области литературы и члены КС направили письмо ООН, ОБСЕ, Европарламенту и другим структурам.

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