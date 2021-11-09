Светлана Александровна Алексиевич - советская и белорусская писательница, публицист, сценарист-документалист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в Украинской ССР , пишет на русском языке. Наиболее известными произведениями являются "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд". В 2013 году Алексиевич была в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе, однако лауреатом стала канадская писательница Элис Манро. В 2015 году Нобелевская премия по литературе была присуждена Светлане Алексиевич. Алексиевич - первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси и первый с 1987 года русскоязычный писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе.