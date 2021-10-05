Упущенные миллиарды: как Россия не заработала на парниковом газе

Россия, в отличие от ЕС, до сих пор не торгует квотами на выбросы в воздух вредных веществ. В конце 1990-х годов она могла заработать на парниковых газах из Японии и Европы, но упустила эту возможность.