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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Сбербанк".
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Судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск к российским Сбербанку и банку ВТБ, поданный семьей американца, который находился на борту малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году.
ЦИК России запросит у суда разрешение снять нескольких кандидатов с выборов из-за "иностранных активов". Таковыми сочли акции "Яндекса" и Сбербанка.
По данным двух источников РБК, переговоры "Ростелекома" и Сбербанка о совместном предприятии для развития биометрической системы находятся "в продвинутой стадии".
По мнению экспертов "Сбербанка", новую волну коронавируса следует ожидать осенью. Сейчас модель наполняют данными в сотрудничестве с Минздравом РФ.
Оппозиционер и ведущий "Навальный Live" Владимир Милов сообщил, что "Сбербанк" заблокировал карту, на которую он с декабря собирал деньги для компенсаций по искам после московских протестов.
По данным Reuters, сделка может состояться уже в первой половине 2020 года. Речь идет о приобретении контрольного пакета ЦБ в Сбербанке.
Россия, в отличие от ЕС, до сих пор не торгует квотами на выбросы в воздух вредных веществ. В конце 1990-х годов она могла заработать на парниковых газах из Японии и Европы, но упустила эту возможность.
В число крупнейших компаний РФ по объему денежных средств вошли "Роснефть", "Газпром" и "Почта России". С учетом банков накопления первой десятки составили около 7,5 трлн рублей.
В пресс-службе Сбербанка утверждают, что публикации в СМИ о новой утечке относятся "к категории слухов и домыслов".
Утечка могла произойти в конце августа. Продавцы утверждают, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, сообщает "Коммерсант".
Китайский гигант принимает меры по достижению независимости от американского рынка. Накануне он представил собственную операционную систему, а теперь анонсировал сотрудничество с российским госбанком.
Траты россиян на еду увеличились, а прочие расходы - уменьшились. При этом у граждан РФ сокращаются сбережения и растут долги, говорится в опросе Сбербанка.
Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами.
Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвиняют банки из России, а также Western Union и MoneyGram в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР".
Аркадий Волож, по собственным словам, продолжит руководить российским интернет-гигантом "Яндекс". Ранее появились слухи, что Сбербанк хочет выкупить до 30% акций "Яндекса".
Российские СМИ написали, что власти недовольны независимостью "Яндекса" и готовят выкуп его акций Сбербанком. Акции "Яндекса" стремительно упали.
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