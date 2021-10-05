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Сбербанк

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Сбербанк".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Die Zentrale des größten russischen Geldhauses Sberbank in Moskau (Archivfoto vom 03.06.2009).Im Übernahme-Poker um den Autobauer Opel sieht die vom russischen Staat kontrollierte Sberbank in anderen Bietern derzeit keine Konkurrenz. Sberbank will gemeinsam mit dem kanadisch-österreichischen Zulieferer Magna die Mehrheit an Opel übernehmen. Mit einer endgültigen Übereinkunft rechnet Sberbank nicht vor September. Foto: Sergei Chirikov +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение "Боинга" в Донбассе: в США допущен иск к Сбербанку и ВТБ 05.10.2021

Судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск к российским Сбербанку и банку ВТБ, поданный семьей американца, который находился на борту малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году.
Im Haus der Zentralen Wahlkomission in Moskau

ЦИК хочет снять кандидата с выборов из-за активов в Сбербанке 27.08.2021

ЦИК России запросит у суда разрешение снять нескольких кандидатов с выборов из-за "иностранных активов". Таковыми сочли акции "Яндекса" и Сбербанка.
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

СМИ: "Ростелеком" и Сбербанк сотрудничают для сбора биометрии 07.04.2021

По данным двух источников РБК, переговоры "Ростелекома" и Сбербанка о совместном предприятии для развития биометрической системы находятся "в продвинутой стадии".
ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Handout des amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) zeigt einen Coronavirus unter dem Mikroskop. (Aufnahme vom April 2003). Zum Kampf gegen Epidemien wie Ebola oder Sars hat Microsoft-Gründer Bill Gates mit der Wellcome-Stiftung und auch der Bundesregierung eine millionenschwere Allianz gebildet. Ziel von CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ist es, sichere und effektive Impfstoffe zu entwickeln, wie die Partner am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekanntgaben. (zu dpa «Stiftungen und Regierungen bilden Allianz für Kampf gegen Epidemien» vom 19.01.2017) Foto: Center for Disease Control/Center for Disease Control/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Сбербанке разработали математическую модель распространения коронавируса 04.03.2020

По мнению экспертов "Сбербанка", новую волну коронавируса следует ожидать осенью. Сейчас модель наполняют данными в сотрудничестве с Минздравом РФ.
Vladimir Milov, Vertreter der russischen Opposition Copyright: DW/Y. Vischnevezkaia via Vadim Chataline, DW Russich

"Сбербанк" заблокировал карту Милова, на которую собирали средства для компенсаций по искам 27.02.2020

Оппозиционер и ведущий "Навальный Live" Владимир Милов сообщил, что "Сбербанк" заблокировал карту, на которую он с декабря собирал деньги для компенсаций по искам после московских протестов.
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

Правительство РФ может купить Сбербанк с помощью резервного фонда 25.12.2019

По данным Reuters, сделка может состояться уже в первой половине 2020 года. Речь идет о приобретении контрольного пакета ЦБ в Сбербанке.
ARCHIV - Ein Windrad dreht sich vor den Kühltürmen des Kraftwerkes der Vattenfall-Kraftwerke Europe AG im brandenburgischen Jänschwalde (Archivfoto vom 08.12.2006). Ein weltweit beachteter UN-Klimareport, Spitzenthema beim EU- und beim G8-Gipfel, Diskussionspunkt bei den Vereinten Nationen in New York und Friedensnobelpreis - höher kann ein Thema in der Weltpolitik kaum steigen. Der Klimawandel stand in diesem Jahr so weit oben auf der politischen Agenda wie nie zuvor. Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Bildfunk+++

Упущенные миллиарды: как Россия не заработала на парниковом газе 02.12.2019

Россия, в отличие от ЕС, до сих пор не торгует квотами на выбросы в воздух вредных веществ. В конце 1990-х годов она могла заработать на парниковых газах из Японии и Европы, но упустила эту возможность.
http://de.fotolia.com/id/47879024

Крупнейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей 13.11.2019

В число крупнейших компаний РФ по объему денежных средств вошли "Роснефть", "Газпром" и "Почта России". С учетом банков накопления первой десятки составили около 7,5 трлн рублей.
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

Из-за новой утечки данных Сбербанка могли стать доступны аудиофайлы 24.10.2019

В пресс-службе Сбербанка утверждают, что публикации в СМИ о новой утечке относятся "к категории слухов и домыслов".
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

Данные 60 млн кредитных карт Сбербанка утекли в интернет 03.10.2019

Утечка могла произойти в конце августа. Продавцы утверждают, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, сообщает "Коммерсант".
02.07.2019, China, Shenyang: Pedestrians walk past a store of Huawei in Shenyang city, northeast China's Liaoning province, 2 July 2019. China's technology giant Huawei on Thursday showered encomium on young Nigerians who have proved to have exceptional talent in Information Communications Technology (ICT), urging them to use their gifts for national development. Foto: Zhang Wenkui/Imaginechina/dpa |

Huawei и Сбербанк готовятся объединить платежные сервисы 10.08.2019

Китайский гигант принимает меры по достижению независимости от американского рынка. Накануне он представил собственную операционную систему, а теперь анонсировал сотрудничество с российским госбанком.

Bettler vor einem Geschäft DW/Korrespondentin Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. Schlüsselworte: Wirtschaftskrise Russland, Geld, Kredite, Armut, Geschäfte, Moskau © DW/E. Samedowa

У жителей РФ выросли расходы на еду 13.07.2019

Траты россиян на еду увеличились, а прочие расходы - уменьшились. При этом у граждан РФ сокращаются сбережения и растут долги, говорится в опросе Сбербанка.
A damaged missile is displayed during a news conference by members of the Joint Investigation Team, comprising the authorities from Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands and Ukraine who present interim results in the ongoing investigation of the 2014 MH17 crash that killed 298 people over eastern Ukraine, in Bunnik, Netherlands, May 24, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Иски по МH17: большие преграды на пути к наказанию виновных 10.04.2019

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Семья жертвы рейса MH17 подала в США иск против Сбербанка и ВТБ 04.04.2019

Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвиняют банки из России, а также Western Union и MoneyGram в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР".
A man walks outside the headquarters of Yandex company in Moscow, September 14, 2015. Russia's anti-monopoly agency said on Monday Google Inc was abusing its dominant market position in the country and could face penalties, in a case launched by its Russian competitor Yandex. The sign (R) reads: Yandex. REUTERS/Maxim Zmeyev

Владелец "Яндекса" обещал не продавать свою долю 22.10.2018

Аркадий Волож, по собственным словам, продолжит руководить российским интернет-гигантом "Яндекс". Ранее появились слухи, что Сбербанк хочет выкупить до 30% акций "Яндекса".
Yandex, Suchmachine, Putin-Besuch, Karikatur, Sergey Elkin.

"Яндекс" потерял миллиард долларов из-за слухов об интересе госбанка 19.10.2018

Российские СМИ написали, что власти недовольны независимостью "Яндекса" и готовят выкуп его акций Сбербанком. Акции "Яндекса" стремительно упали.

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