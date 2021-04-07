СМИ: "Ростелеком" и Сбербанк сотрудничают для сбора биометрии

Российский провайдер "Ростелеком" ведет переговоры со Сбербанком России о создании совместного предприятия для развития Единой биометрической системы (ЕБС), предполагающей занесение в базу данных образцов лиц и голосов, а также регистрацию на портале госуслуг. Об этом вечером во вторник, 6 апреля, сообщило агентство РБК со ссылкой на три источника в телекоммуникационной сфере.

Официально об обсуждении пока не объявлено, однако, по данным двух собеседников агентства, диалог находится "в продвинутой стадии". В обеих компаниях информацию пока не прокомментировали.

"Ростелеком" направил в Минкомсвязь "дорожную карту"

Как напоминает РБК, с осени 2018 года Сбербанк также активно собирает данные клиентов в свою биометрическую систему.

Между тем 5 февраля газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что "Ростелеком" направил в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) проект "дорожной карты", связанный с цифровыми данными. Проект предполагает развитие под государственным контролем технологий распознавания речи и жестов, рекомендации контента, компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности, а также российских мессенджеров, браузеров, операционных систем и игровых сервисов.

"Цифровой след" россиян

В документе, в частности, говорилось о целесообразности создания госплатформы по сбору "цифрового следа" пользователей и разработке решений по мониторингу российского сегмента интернета (Рунета).

По данным издания, для реализации инициативы могут потребоваться почти 260 млрд рублей - 52 млрд рублей из бюджета и 207 млрд внебюджетных инвестиций.

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