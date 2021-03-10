В РФ намерены принуждать граждан сдавать биометрические данные

В России будет запущено мобильное приложение "Биометрия", через которое пользователи смогут самостоятельно загружать свои биометрические данные для получения различных услуг в электронном виде, сообщает в среду, 10 марта, РИА "Новости" со ссылкой на представителя Ростелекома, являющегося оператором Единой биометрической системы (ЕБС). На основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.
"Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе", - указал собеседник агентства. При этом предполагается, что сфера применения ЕБС будет расширяться и в дальнейшем, исходя из запросов общества, отмечает агентство.
Принудительные меры
Между тем "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников сообщил о планах властей лишить удаленного доступа к части госуслуг россиянам, которые не предоставят государству свои биометрические данные. По данным издания, об этом шла речь на прошедшем в конце февраля совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Его участники признали, что сбор биометрических данных идет слишком медленно и высказали намерение "решить вопрос административными мерами", отмечает издание со ссылкой на одного из участников заседания.
Среди прочего планируется разрешить сдавать данные в центрах МФЦ и через приложение, разрабатываемое "Ростелекомом". "Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно", - цитирует газета слова одного из собеседников. Какие именно услуги имеются в виду, в материале не уточняется.
В свою очередь, Минцифры утверждает, что предоставление биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам в электронном виде. "Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации по связке "логин и пароль". Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - заявил замминистра Олег Качанов.
Безопасность данных
Правозащитники тем временем выражают сомнения в безопасности данных и предупреждают о возможности их использования государством для слежки. "Увеличение числа слепков в ЕБС, может быть, нужно властям для слежки за гражданами", - заявил в интервью "Коммерсанту" сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.
Он напомнил, что в настоящее время биометрические данные собираются и обрабатываются системами распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. Если они будут сопоставлены с данными в ЕБС и другой персональной информацией, это позволит составить полный портрет человека и его передвижений, подчеркнул он.
В ЕБС зарегистрированы 164 тысячи человек, цель - 70 миллионов
Единая биометрическая система была запущена в 2018 году. В феврале 2021 года в ней было зарегистрировано 164 тысячи россиян. По планам властей, этот показатель должен увеличиться до 70 миллионов. В настоящее время сбором биометрических данных для этой системы могут заниматься только банки.
В ноябре 2020 года стало известно о планах МВД РФ создать банк биометрических данных россиян, иностранцев, а также лиц без гражданства, с помощью которого людей можно будет идентифицировать по изображению лица, отпечаткам пальцев и геномной информации.
Работа над программным обеспечением для "Федеральной информационной системы биометрических учетов" будет завершена к 2023 году. Идентификация человека по геномной информации будет происходить путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации, сообщил ТАСС.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
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Автор: Илья Коваль