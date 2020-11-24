  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Саша Романова
Саша РомановаФото: privat

Саша Романова

Саша Романова родилась в Беларуси. Создает и развивает независимые медиа.

Белорусская журналистка и писательница, колумнистка DW.

Ни дня в своей жизни не работала на государство, которое строит Лукашенко. С 2013 года управляет редакцией лайфстайл журнала Kyky.org, с 2017 года – директор франшизы The Village Беларусь. Издала нон-фикшн роман "Марцев" про судьбу издателя газеты БДГ Петра Марцева в Минске 1990-х и приход Лукашенко к власти. В 2020 году была вынуждена уехать из страны под угрозой политических репрессий. С тех пор успела поработать в прямых эфирах "Жыве Беларусь Уначы" на варшавском радио и участвовать в создании фонда поддержки новых медиа Infopoint Media Network. C 2020 года пишет авторские колонки для DW

Пропустить раздел Саша Романова: избранные публикации

Саша Романова: избранные публикации

Дарья Чульцова и Катерина Андреева на суде в начале 2021 года

Зачем Лукашенко воюет с женщинами

В специальной колонке для DW журналистка и писательница Саша Романова рассуждает о приговоре Катерине Андреевой.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Общество
15 июля 2022 г.
Александр Лукашенко на военных учениях

В Беларуси начала бездействовать новая конституция

Норма конституция не гарантирует, что Беларусь не будет участвовать в войне, это уже происходит, пишет Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Правовые основы государства
16 марта 2022 г.
Пропустить раздел Саша Романова: другие публикации

Саша Романова: другие публикации

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью независимым российским СМИ, 27 февраля 2022 года

Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином

Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Помянули и Беларусь, отмечает Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Политика
29 марта 2022 г.
Милиция и ограждения на площади Независимости в Минске

Метастазы из Беловежской пущи

Метастазы из Беловежской пущи

Почему к 30-летию распада СССР Беларусь подошла практически советской страной. Мнение Саши Романовой.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Политика
8 декабря 2021 г.
Мария Колесникова и ее фирменное сердечко из сложенных ладоней, 19 августа 2020 года

"Верните нашу Машу!" Ода Марии Колесниковой

"Верните нашу Машу!" Ода Марии Колесниковой

Приговор Марии Колесниковой свидетельствует о трусости режима Лукашенко, считает Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Политика
6 сентября 2021 г.
Девушка с плакатом на митинге в Минске

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим

Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего, считает Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Политика
4 июня 2021 г.
Протестующий с бело-красно-белым флагом и в защитной маске стоит посреди дороги

Возврат в СССР по-белорусски неизбежно закончится провалом

Возврат в СССР по-белорусски неизбежно закончится провалом

Как бы Александр Лукашенко ни старался, он не сможет создать СССР 2.0 в масштабах Беларуси, уверена Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Общество
16 декабря 2020 г.
Акция протеста в Минске, 22 ноября

Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику

Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику

ГосСМИ говорят, что протест в Беларуси сдувается. Нет, люди нашли новую тактику, и она работает, считает Саша Романова.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Права человека
24 ноября 2020 г.
Показать еще
На главную страницу