Саша Романова

Ни дня в своей жизни не работала на государство, которое строит Лукашенко. С 2013 года управляет редакцией лайфстайл журнала Kyky.org, с 2017 года – директор франшизы The Village Беларусь. Издала нон-фикшн роман "Марцев" про судьбу издателя газеты БДГ Петра Марцева в Минске 1990-х и приход Лукашенко к власти. В 2020 году была вынуждена уехать из страны под угрозой политических репрессий. С тех пор успела поработать в прямых эфирах "Жыве Беларусь Уначы" на варшавском радио и участвовать в создании фонда поддержки новых медиа Infopoint Media Network. C 2020 года пишет авторские колонки для DW