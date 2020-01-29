 Самолет бундесвера вылетел в КНР для эвакуации немцев | Новости из Германии о Германии | DW | 31.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Самолет бундесвера вылетел в КНР для эвакуации немцев

Из китайской провинции Хубэй, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, планируется вывезти около 130 человек. По прибытии во Франкфурт-на-Майне они будут помещены под двухнедельный карантин.

Самолет бундесвера вылетел в Китай из кельнского аэропорта

Самолет бундесвера вылетел в Китай из кельнского аэропорта

Самолет бундесвера находится на пути в Китай, чтобы эвакуировать немцев из провинции Хубэй, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии. Самолет вылетел из аэропорта Кельна в пятницу, 31 января около полудня по среднеевропейскому времени (14:00 мск). Из провинции Хубэй планируется эвакуировать примерно 130 человек, в том числе около 90 немцев и около 40 граждан других стран. Они прибудут в Германию во вторую половину дня 1 февраля.

Контекст

Lufthansa отменяет все полеты в Китай, немецкая туриндустрия теряет китайских клиентов, фирмы из ФРГ останавливают производство в КНР. Из-за эпидемии бизнес начинает нести потери. (29.01.2020)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подчеркнул, что среди эвакуируемых нет никого с подозрением на коронавирус, репатриация немцев производится на добровольной основе. Германский министр также сообщил, что Китай попросил ФРГ доставить на этом самолете в КНР 10 тысяч защитных костюмов для использования на местах.

Двухнедельный карантин

По прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне пассажиров поместят под двухнедельный карантин. Именно столько составляет продолжительность инкубационного периода коронавируса. По сообщению министерства здравоохранения ФРГ, эвакуированных разместят на территории одной из казарм ВВС ФРГ в Гермерсхайме в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Она расположена примерно в 100 километрах от франкфуртского аэропорта.

Между тем коронавирус продолжает распространяться быстрыми темпами. За одни сутки число инфицированных в КНР увеличилось на 1981 человека до 9692, количество летальных случаев достигло 213, сообщили органы здравоохранения в Пекине. В Германии зарегистрирован уже шестой случай заражения коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайно ситуации в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. 190 стран впредь будут координировать свои действия по борьбе с инфекцией под эгидой ВОЗ.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:22

Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит (29.01.2020)

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит (29.01.2020)  

Вирус из Китая: насколько опасна эпидемия и велика ли угроза для России и ФРГ? DW Новости  

Как борются с распространением коронавируса  

Также по теме

Bundeswehr Airbus Kurt Schumacher

ФРГ готовит эвакуацию немцев из китайского Уханя 29.01.2020

В аэропорту Кельна/Бонна ждет разрешения на вылет в КНР самолет бундесвера А310. Из-за вспышки эпидемии, своих граждан эвакуируют из Китая и многие другие страны, в том числе Италия, США и Япония.

China Peking Arbeiter messen Temperatur der Reisenden vor dem Bahnhof

Китай ввел общенациональные меры борьбы против коронавируса 25.01.2020

На общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 17 городов с общим населением 56 млн человек.

China Taxifahrer in Wuhan

Власти КНР хотят чартерами вернуть жителей Уханя из-за границы 31.01.2020

По словам представительницы МИД КНР, власти осведомлены о тех трудностях, которые китайцы из провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии, испытывают за рубежом.

Реклама

Самые читаемые

Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"  

Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции  

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно