 Самого известного вирусолога Германии теперь переводят на русский (фото) | Кадр дня | DW | 03.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Самого известного вирусолога Германии теперь переводят на русский (фото)

Самый известный вирусолог Германии каждый день записывает подкаст про эпидемию. Теперь он доступен и на русском языке.

Кристиан Дростен

Берлин • Нет в Германии человека, который за последние несколько недель хотя бы раз не услышал это имя: Кристиан Дростен (Christian Drosten), 47-летний глава отделения вирусологии в берлинской клинике Шарите и главный эксперт по коронавирусу в Германии. Еще 1 марта, когда счет шел на десятки заболевших, он ошарашил всех сообщением, что так или иначе заражены будут до 70% немцев - и развитие событий, пожалуй, говорит о его правоте. Через несколько дней эти цифры повторила Ангела Меркель (Angela Merkel), что неудивительно - именно этот худощавый, похожий на профессора из кино человек консультирует немецкое правительство.

Коронавирус-апдейт с Кристианом Дростеном 

Дростен каждый день записывает подкаст Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, и это, наверное, лучшее, что сегодня можно послушать об эпидемии в немецких СМИ. Во-первых, он умеет очень просто говорить о сложных вещах, во-вторых, излучает уверенность, что все будет хорошо, в-третьих, это ужасно интересно! Чего стоит только история о том, что в теле мюнхенской пациентки живут два разных типа вируса: в горле - один вирус, а в легких - совершенно другой (это было в одном из последних выпусков подкаста). Если бы за всем этим не стояли реальные человеческие трагедии, то выпусками доктора Дростена можно было бы просто наслаждаться как сериалом. "Доктор Хаус" отдыхает!

Кристиан Дростен (в центре), федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (справа) и глава Институт имени Роберта Коха Лотар Вилер (слева) перед совместной пресс-конференцией в Берлине

Кристиан Дростен (в центре), федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (справа) и глава Институт имени Роберта Коха Лотар Вилер (слева) перед совместной пресс-конференцией в Берлине

Тексты выпусков на русском языке 

Неожиданной славе Дростен, похоже, не очень рад. Сам профессор постоянно повторяет, что он - не политик, что не принимает политических решений и что частое появление в СМИ вредит его карьере как ученого, потому что в подкасте и в беседах с журналистами он вынужден все безбожно упрощать, давая неполную картину. Так или иначе, подкасты Дростена уже стали чем-то вроде коллективной психотерапии. А недавно выдержки из текстов главного немецкого вирусолога стали публиковаться и на русском языке. Читайте их тут: www.initiative-quorum.org

Смотрите также: 

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Контекст

Почему COVID-19 - не "просто грипп", и как с ним бороться в РФ

В России врачи-онкологи запускают сервис по борьбе с коронавирусом. По их словам, ресурсов системы здравоохранения не хватит, чтобы справиться со вспышкой COVID-19 в РФ. (21.03.2020)  

Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?

У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, врачи констатировали ослабление функции легких. Но есть и хорошая новость: вероятность повторно заразиться вирусом крайне невелика. (25.03.2020)  

Коронавирус и карантин: немецкий врач о влиянии самоизоляции на психику

Из-за угрозы заражения коронавирусом во многих странах людям запрещено покидать свои дома. DW поговорила с немецким психиатром о возможных последствиях продолжительного карантина. (26.03.2020)  

Борьба с коронавирусом: кого лечить в первую очередь?

Врачи стремятся помочь всем инфицированным SARS-CoV-2. Но что произойдет, если пациентов будет слишком много, а аппаратов ИВЛ на всех не хватит? Интервью DW c экспертом по медицинской этике. (29.03.2020)  

Комментарий: Предписание всем носить защитные маски - абсурдно

Вместо того чтобы требовать от всех носить маски для защиты от коронавируса, следует убедиться, что их хватает тем, кто в них действительно нуждается: врачам и медсестрам, считает Фабиан Шмидт. (03.04.2020)  

В Германии призвали создать европейский центр вирусологии

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас не способен эффективно мониторить эпидемии, считает министр здравоохранения ФРГ. Он предложил создать европейский аналог Института имени Роберта Коха. (08.03.2020)  

Ударим статистикой по коронавирусу: 406, 15 или 2,5?

В Германии приняты меры, направленные на то, чтобы максимально ограничить количество социальных контактов в ходе борьбы с коронавирусом. (24.03.2020)  

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

Передается ли коронавирус через бытовые предметы? Заграничные посылки, овощи на рынке, шерсть домашних животных? DW собрала ответы на самые популярные вопросы. (24.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Германии: врачи бьют тревогу  

Что можно и что нельзя в "закрытом" Берлине  

Как немцы помогают бездомным во время коронавируа  

Также по теме

Aghanistan Herat | Coronavirus: Flüchtlinge aus dem Iran

Хроника пандемии: Афганистан амнистирует 10 000 заключенных из-за короновируса 26.03.2020

Мир борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен более чем у 470 тысяч человек. DW следит за событиями 26 марта.

Ukraine Coronavirus ältere Frau mit Mundschutz

Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему? 13.03.2020

Мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол и предыдущие заболевания.

Deutschland Essen | Coronavirus | Infektionsstation Uniklinik

Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать 02.03.2020

По оценкам немецких экспертов, коронавирусом SARS-CoV-2 могут заразиться 60- 70% жителей ФРГ. Но большинство инфицированных этого, скорее всего, даже не заметят: болезнь легкая, как простуда.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера