Самого известного вирусолога Германии теперь переводят на русский (фото)

Берлин • Нет в Германии человека, который за последние несколько недель хотя бы раз не услышал это имя: Кристиан Дростен (Christian Drosten), 47-летний глава отделения вирусологии в берлинской клинике Шарите и главный эксперт по коронавирусу в Германии. Еще 1 марта, когда счет шел на десятки заболевших, он ошарашил всех сообщением, что так или иначе заражены будут до 70% немцев - и развитие событий, пожалуй, говорит о его правоте. Через несколько дней эти цифры повторила Ангела Меркель (Angela Merkel), что неудивительно - именно этот худощавый, похожий на профессора из кино человек консультирует немецкое правительство.

Коронавирус-апдейт с Кристианом Дростеном

Дростен каждый день записывает подкаст Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, и это, наверное, лучшее, что сегодня можно послушать об эпидемии в немецких СМИ. Во-первых, он умеет очень просто говорить о сложных вещах, во-вторых, излучает уверенность, что все будет хорошо, в-третьих, это ужасно интересно! Чего стоит только история о том, что в теле мюнхенской пациентки живут два разных типа вируса: в горле - один вирус, а в легких - совершенно другой (это было в одном из последних выпусков подкаста). Если бы за всем этим не стояли реальные человеческие трагедии, то выпусками доктора Дростена можно было бы просто наслаждаться как сериалом. "Доктор Хаус" отдыхает!

Кристиан Дростен (в центре), федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (справа) и глава Институт имени Роберта Коха Лотар Вилер (слева) перед совместной пресс-конференцией в Берлине

Тексты выпусков на русском языке

Неожиданной славе Дростен, похоже, не очень рад. Сам профессор постоянно повторяет, что он - не политик, что не принимает политических решений и что частое появление в СМИ вредит его карьере как ученого, потому что в подкасте и в беседах с журналистами он вынужден все безбожно упрощать, давая неполную картину. Так или иначе, подкасты Дростена уже стали чем-то вроде коллективной психотерапии. А недавно выдержки из текстов главного немецкого вирусолога стали публиковаться и на русском языке. Читайте их тут: www.initiative-quorum.org

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