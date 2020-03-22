РФ и КНР помогают Италии в борьбе с коронавирусом: благородство или пиар?

Россия и Китай помогают Италии бороться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. А вот страны-члены ЕС и Евросоюз в целом не проявили солидарности с наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. Такое впечатление складывается, если следить за заявлениями ряда итальянских политиков. Действительно ли это так и что о помощи РФ и КНР говорят в Брюсселе, разбиралась DW.

ЕС приветствует любую помощь в борьбе с коронавирусом

22-23 марта Россия отправила в Италию средства защиты, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также бригады специалистов для борьбы с коронавирусом. Еще в середине марта в Италию прибыли два самолета с медицинским оборудованием и группа экспертов из Китая.

"Мы приветствуем любую помощь", - заявил DW верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Он напомнил, что когда Китай был единственной серьезно пораженной коронавирусом страной, Евросоюз предоставил КНР более 50 тонн медицинского оборудования: "Тогда у нас были ресурсы, и мы помогли Китаю". А сейчас, когда эпицентр пандемии сместился в Европу, Китай уже может, по мнению главы дипломатии ЕС, оказать ответную помощь.

Россия отправила в Италию технику и специалистов для борьбы с коронавирусом

"В той чрезвычайной ситуации, в которой мы оказались из-за распространения COVID-19, мы ценим любую поддержку, как из Европы, так и извне", - заявила DW евродепутат от фракции социал-демократов из Италии Элизабетта Гуальмини. "Медицинские приборы сейчас очень нужны, также как и опыт, приобретенный китайскими докторами. Поэтому мы оцениваем такие действия в первую очередь как помощь населению", - добавляет она.

Скрытые мотивы предоставления помощи Россией

В то же время собеседники DW отмечают, что, предоставляя помощь Италии, Москва и Пекин руководствуются не только гуманитарными соображениями. "Такие страны, как Россия и Китай всегда преследуют свои политические интересы", - считает Гуальмини. Она допускает, что таким образом Россия пытается улучшить отношения с ЕС. Евродепутат от Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) уверен, что Владимир Путин исходит из внешнеполитических целей: "Он надеется, что в следующий раз при продлении европейских санкций (против России. - Ред.) Италия наложит на них вето".

Попытку пустить пыль в глаза собственному населению видит в действиях РФ Свен Бископ из бельгийского королевского института международных отношений Egmont: "Россия до сих пор ведет себя так, словно у нее нет больших проблем (с коронавирусом. - Ред.). Помощь Италии - это и способ показать своим гражданам, что для России коронавирус - не проблема". Эксперт предполагает, что российские власти ошибаются. "Худшее, что можно делать сейчас, - это делать вид, что тебя это не коснется, и ничего не предпринимать", - подчеркивает Бископ.

Китай отмывает свою репутацию

Мотивы Пекина, помогающего Италии, для европейских политиков более очевидны. "Китай серьезно работает над тем, чтобы отмыть свой имидж", - отмечает Гуальмини, напоминая, что власти КНР поздно отреагировали на распространение коронавируса, позволив ему перерасти в пандемию.

Плакат в итальянском Милане гласит: "Враг - это вирус, а не люди. Китай, держись!"

Картинка, как жители Италии и других европейских стран благодарят Китай за помощь, - это сигнал и гражданам КНР, уверен Свен Бископ. По его мнению, таким образом Пекин пытается показать, как хорошо он справляется с ситуацией, что даже может помогать Европе. "Возможно, это сработает в Китае, для внутренней аудитории. Но я не думаю, что в Европе забудут тот факт, что Китай пытался скрыть проблему с коронавирусом, пока она не вышла из-под контроля", - прогнозирует Бископ.

Какую помощь Италии в борьбе с коронавирусом предоставил ЕС

При этом Евросоюз также не оставался в стороне от борьбы с коронавирусом в Италии. Еще в феврале Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC является структурой ЕС. - Ред.) вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отправил в Италию миссию, чтобы консультировать местные власти. От ECDC в нее вошли шесть экспертов.

Однако если о китайских специалистах местные СМИ писали немало, то информации о миссии ECDC практически не найти. На проблемы с коммуникацией указал DW и Жозеп Боррель после видеоконференции с главами МИД стран ЕС 23 марта: "Сегодня мы договорились, что будем активнее рассказывать о том, что делаем. Потому что мы делаем много, но этого не замечают. Некоторые страны жалуются, что им не помогают".

Недовольство многих европейцев вызвали, например, сообщения, что Германия и Франция запретили экспорт средств индивидуальной защиты в другие страны ЕС, при том что самой пострадавшей европейской страной уже была Италия. И хотя впоследствии ограничение сняли, то, что члены Евросоюза думали, в первую очередь, о своих интересах, забыли не все. "Если бы мы в Европе действительно (эффективно. - Ред.) сотрудничали, то не надо было бы и спекулировать о возможном геополитическом подтексте помощи Китая и России для Италии", - отмечает германский евродепутат из фракции "зеленых" Хенрике Хан (Henrike Hahn).

Но Евросоюз действительно сделал немало, в том числе и чтобы удержать европейскую экономику на плаву. Еще в феврале Еврокомиссия стала организовывать централизованные закупки средств индивидуальной защиты для стран ЕС. Правда, первая попытка растянулась на недели. Под критику попал и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Лишь 19 марта он объявил о программе по поддержке экономики в размере 750 млрд евро.

"В начале пандемии в Италии мы были разочарованы медлительностью и осторожностью Еврокомиссии в принятии мер против коронавируса", - отмечает Элизабетта Гуальмини. Но ситуация изменилась, и последние решения ЕЦБ и снятие Евросоюзом ограничений на дефицит госбюджета свидетельствуют, что ЕС, по ее словам, "наконец, проснулся".

Смотрите также: