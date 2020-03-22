 РФ и КНР помогают Италии в борьбе с коронавирусом: благородство или пиар? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

РФ и КНР помогают Италии в борьбе с коронавирусом: благородство или пиар?

В Италии хвалят Россию и Китай за помощь в борьбе с коронавирусом, действиями же ЕС там недовольны. DW разбиралась, кто, как и зачем помогает пораженной COVID-19 европейской стране.

23 марта Китай передал Италии еще 130 тонн медицинского оборудования

23 марта Китай передал Италии еще 130 тонн медицинского оборудования

Россия и Китай помогают Италии бороться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. А вот страны-члены ЕС и Евросоюз в целом не проявили солидарности с наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. Такое впечатление складывается, если следить за заявлениями ряда итальянских политиков. Действительно ли это так и что о помощи РФ и КНР говорят в Брюсселе, разбиралась DW.

ЕС приветствует любую помощь в борьбе с коронавирусом

22-23 марта Россия отправила в Италию средства защиты, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также бригады специалистов для борьбы с коронавирусом. Еще в середине марта в Италию прибыли два самолета с медицинским оборудованием и группа экспертов из Китая.

"Мы приветствуем любую помощь", - заявил DW верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Он напомнил, что когда Китай был единственной серьезно пораженной коронавирусом страной, Евросоюз предоставил КНР более 50 тонн медицинского оборудования: "Тогда у нас были ресурсы, и мы помогли Китаю". А сейчас, когда эпицентр пандемии сместился в Европу, Китай уже может, по мнению главы дипломатии ЕС, оказать ответную помощь.

Россия отправила в Италию технику и специалистов для борьбы с коронавирусом

Россия отправила в Италию технику и специалистов для борьбы с коронавирусом

"В той чрезвычайной ситуации, в которой мы оказались из-за распространения COVID-19, мы ценим любую поддержку, как из Европы, так и извне", - заявила DW евродепутат от фракции социал-демократов из Италии Элизабетта Гуальмини. "Медицинские приборы сейчас очень нужны, также как и опыт, приобретенный китайскими докторами. Поэтому мы оцениваем такие действия в первую очередь как помощь населению", - добавляет она.

Скрытые мотивы предоставления помощи Россией

В то же время собеседники DW отмечают, что, предоставляя помощь Италии, Москва и Пекин руководствуются не только гуманитарными соображениями. "Такие страны, как Россия и Китай всегда преследуют свои политические интересы", - считает Гуальмини. Она допускает, что таким образом Россия пытается улучшить отношения с ЕС. Евродепутат от Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) уверен, что Владимир Путин исходит из внешнеполитических целей: "Он надеется, что в следующий раз при продлении европейских санкций (против России. - Ред.) Италия наложит на них вето".

Попытку пустить пыль в глаза собственному населению видит в действиях РФ Свен Бископ из бельгийского королевского института международных отношений Egmont: "Россия до сих пор ведет себя так, словно у нее нет больших проблем (с коронавирусом. - Ред.). Помощь Италии - это и способ показать своим гражданам, что для России коронавирус - не проблема". Эксперт предполагает, что российские власти ошибаются. "Худшее, что можно делать сейчас, - это делать вид, что тебя это не коснется, и ничего не предпринимать", - подчеркивает Бископ.

Китай отмывает свою репутацию

Мотивы Пекина, помогающего Италии, для европейских политиков более очевидны. "Китай серьезно работает над тем, чтобы отмыть свой имидж", - отмечает Гуальмини, напоминая, что власти КНР поздно отреагировали на распространение коронавируса, позволив ему перерасти в пандемию.

Плакат в итальянском Милане гласит: Враг - это вирус, а не люди. Китай, держись!

Плакат в итальянском Милане гласит: "Враг - это вирус, а не люди. Китай, держись!"

Картинка, как жители Италии и других европейских стран благодарят Китай за помощь, - это сигнал и гражданам КНР, уверен Свен Бископ. По его мнению, таким образом Пекин пытается показать, как хорошо он справляется с ситуацией, что даже может помогать Европе. "Возможно, это сработает в Китае, для внутренней аудитории. Но я не думаю, что в Европе забудут тот факт, что Китай пытался скрыть проблему с коронавирусом, пока она не вышла из-под контроля", - прогнозирует Бископ.

Какую помощь Италии в борьбе с коронавирусом предоставил ЕС

При этом Евросоюз также не оставался в стороне от борьбы с коронавирусом в Италии. Еще в феврале Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC является структурой ЕС. - Ред.) вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отправил в Италию миссию, чтобы консультировать местные власти. От ECDC в нее вошли шесть экспертов.

Однако если о китайских специалистах местные СМИ писали немало, то информации о миссии ECDC практически не найти. На проблемы с коммуникацией указал DW и Жозеп Боррель после видеоконференции с главами МИД стран ЕС 23 марта: "Сегодня мы договорились, что будем активнее рассказывать о том, что делаем. Потому что мы делаем много, но этого не замечают. Некоторые страны жалуются, что им не помогают".

Недовольство многих европейцев вызвали, например, сообщения, что Германия и Франция запретили экспорт средств индивидуальной защиты в другие страны ЕС, при том что самой пострадавшей европейской страной уже была Италия. И хотя впоследствии ограничение сняли, то, что члены Евросоюза думали, в первую очередь, о своих интересах, забыли не все. "Если бы мы в Европе действительно (эффективно. - Ред.) сотрудничали, то не надо было бы и спекулировать о возможном геополитическом подтексте помощи Китая и России для Италии", - отмечает германский евродепутат из фракции "зеленых" Хенрике Хан (Henrike Hahn).

Но Евросоюз действительно сделал немало, в том числе и чтобы удержать европейскую экономику на плаву. Еще в феврале Еврокомиссия стала организовывать централизованные закупки средств индивидуальной защиты для стран ЕС. Правда, первая попытка растянулась на недели. Под критику попал и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Лишь 19 марта он объявил о программе по поддержке экономики в размере 750 млрд евро.

"В начале пандемии в Италии мы были разочарованы медлительностью и осторожностью Еврокомиссии в принятии мер против коронавируса", - отмечает Элизабетта Гуальмини. Но ситуация изменилась, и последние решения ЕЦБ и снятие Евросоюзом ограничений на дефицит госбюджета свидетельствуют, что ЕС, по ее словам, "наконец, проснулся".

Смотрите также:

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Смотреть видео 02:26

В объятиях коронавируса: Милан, Тегеран, Севилья (23.03.2020)

 

Контекст

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

Передается ли коронавирус через бытовые предметы? Заграничные посылки, овощи на рынке, шерсть домашних животных? DW собрала ответы на самые популярные вопросы. (24.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Испании: политика толерантности отменяется (24.03.2020)  

Коронавирус: Путин в больнице в Коммунарке. DW Новости (24.03.2020)  

Также по теме

Corona Auswirkungen weltweit / USA

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом 22.03.2020

По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 22 марта в США зарегистрировано 26 747 случаев коронавирусной инфекции. По числу инфицированных США теперь уступают лишь Китаю и Италии.

Coronavirus in Würzburg

Хроника пандемии: в Германии запретили собираться больше двух человек 21.03.2020

Мировое сообщество продолжает борьбу с распространением нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились более 307 тысяч человек. DW следит за событиями 22 марта.

Welt Anti Doping Agentur

WADA ответила на вопросы о коронавирусе и допинг-тестах 24.03.2020

Проведение допинг-тестов будет продолжаться с соблюдением мер предосторожности и там, где это возможно, заявила WADA. Возникшие пробелы в тестировании будут восполнены по окончании пандемии коронавируса.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Пандемия коронавируса: хроника 24 марта  

Коронавирус и война в Донбассе: украинские военные готовятся к борьбе с эпидемией  

Коронавирус: вирусологи Германии увидели тенденцию к "некоторому замедлению" роста  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно