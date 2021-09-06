Русскоязычный сегмент интернета (Рунет)

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Страница "Умного голосования" до настоящего момента оставалась единственным незаблокированным сайтом команды Навального, заявил Леонид Волков.
С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".
Интернет-издание "Медуза" недавно было включено в России в реестр "иноагентов". Правозащитники назвали действия властей РФ топорной попыткой разрушить самое влиятельное независимое СМИ в Рунете.
Рассуждения Владимира Путина об интернете и влиянии глобальной Сети на молодежь выдают в нем человека крайне далекого и от новых технологий, и от молодого поколения, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Документ предусматривает штрафы для юрлиц за нарушение закона о суверенном интернете в размере от 300 000 до 500 000 рублей, а за повторное нарушение - до 1 млн рублей.
Внесенная в Госдуму РФ инициатива предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение закона о суверенном интернете грозит штраф в размере до 1 млн рублей.
Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
"Ростелеком" закрыл проект национальной поисковой машины "Спутник", еще в 2017 году признанный провальным.
Российский сегмент Сети превращается в последнее свободное место встречи гражданского общества. Это один из выводов онлайн-дискуссии "Инакомыслие и активизм в Рунете", проведенной из Берлина. Детали - у DW.
Представители организации "Репортеры без границ" заявили, что в России IT-компаниям нельзя сотрудничать с ведомствами, попирающими право на свободу СМИ и выражения мнений.
По мнению "Ростелекома", сбор "цифровых следов" необходим для борьбы с зарубежным влиянием. В компании также предлагают властям развивать российские мессенджеры, браузеры и операционные системы.
"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год. Они пишут о курсе властей на изоляцию Рунета.
Предложение сделать бесплатным доступ к ряду российских интернет-ресурсов - это не столько забота о населении, сколько попытка поставить пользователей под контроль властей, считает Александр Плющев.
Цены на мобильную связь в России могут в 2020 году вырасти на 17-18%, а качество интернета - сильно ухудшиться. DW собрала прогнозы экспертов.
В 2019 году российские власти осознали, что блокировки в интернете больше не работают. Возможно, это стало одной из причин курса на автономизацию Рунета, считает Александр Плющев.
В Минкомсвязи России сочли киберучения успешными, но опрошенные DW эксперты назвали угрозы вымышленными, а результаты учений - сомнительными.
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