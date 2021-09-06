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Русскоязычный сегмент интернета (Рунет)

3222884 10/26/2017 A sign on the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) building in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa

Волков сообщил о начале блокировки сайта "Умного голосования" в России 06.09.2021

Страница "Умного голосования" до настоящего момента оставалась единственным незаблокированным сайтом команды Навального, заявил Леонид Волков.
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РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети 21.07.2021

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".
Meduza ist eine russischsprachige Internetzeitung mit Sitz in Riga, Lettland. Meduza wurde im Oktober 2014 von der ehemaligen Chefredakteurin von Lenta.ru, Galina Timtschenko, gegründet. Wie die Chefredakteurin arbeitete auch ein Großteil der 20 Mitarbeiter der Nachrichtenwebsite früher für Lenta.ru. Nach Ansicht von Timtschenko habe Putin erst nach den Dumawahlen 2011 die Macht des Internets erkannt und die Zensurmaßnahmen entsprechend verschärft. Von Russland aus weiter zu arbeiten hätte bedeutet, sich mit Diensten (Polizei, Geheimdienst, Steuerbehörden) herumschlagen, welche nach einem falschen Tweet auf der Redaktion auftauchen würden.

"Репортеры без границ" призвали к солидарности с "Медузой" 05.05.2021

Интернет-издание "Медуза" недавно было включено в России в реестр "иноагентов". Правозащитники назвали действия властей РФ топорной попыткой разрушить самое влиятельное независимое СМИ в Рунете.
Russian President Vladimir Putin answers questions from Russian and foreign Web surfers during a live Internet conference in the Moscow's Kremlin on Thursday, 06 July 2006. Almost 160,000 questions to Putin were received by 5 p.m. Moscow time when the Internet conference began. EPA/DMITRY ASTAKHOV/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ITAR-TASS POOL (zu dpa 0703) +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь 05.03.2021

Рассуждения Владимира Путина об интернете и влиянии глобальной Сети на молодежь выдают в нем человека крайне далекого и от новых технологий, и от молодого поколения, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Internet privacy research. Embargoed to 0830 Monday September 9 File photo dated 06/08/13 of a woman's hands using a laptop keyboard. A new research by the University of Oxford has warned that heightened privacy fears are putting more non-internet users off and risk worsening the digital divide. Issue date: Monday September 9, 2019. Most people choose not to be online because they are not interested, but a growing number have cited anxiety about widely-reported privacy issues, as well as a lack of knowledge on how to use the internet, as the reason for staying offline. See PA story TECHNOLOGY Internet. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:45119506 |

Госдума во втором чтении одобрила штрафы за нарушение закона о Рунете 09.02.2021

Документ предусматривает штрафы для юрлиц за нарушение закона о суверенном интернете в размере от 300 000 до 500 000 рублей, а за повторное нарушение - до 1 млн рублей.
Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете 24.11.2020

Внесенная в Госдуму РФ инициатива предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение закона о суверенном интернете грозит штраф в размере до 1 млн рублей.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Telegram, Sperrung, Messenger, Russland, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда 29.10.2020

Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
Russische Suchmaschine Sputnik Copyright: Sputnik.ru

Российский государственный поисковик "Спутник" закрыт для массового пользования 08.09.2020

"Ростелеком" закрыл проект национальной поисковой машины "Спутник", еще в 2017 году признанный провальным.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 6, 2018: A page of the Facebook app in App Store. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS082E08

Цифровые диссиденты: Facеbook и Youtube будут самиздатом XXI века в РФ? 12.06.2020

Российский сегмент Сети превращается в последнее свободное место встречи гражданского общества. Это один из выводов онлайн-дискуссии "Инакомыслие и активизм в Рунете", проведенной из Берлина. Детали - у DW.
A protester holds a placard reading Putin - No! during an opposition rally in central Moscow, on March 10, 2019, to demand internet freedom in Russia. - Thousands of people rallied against Russia's increasingly restrictive internet policies which some say will eventually lead to total censorship and isolate the country from the world. The mass rally in Moscow and smaller events in other cities across the country was called after the Russian lower house of parliament backed a bill to stop Russian internet traffic from being routed on foreign servers, in a bit to boost cybersecurity. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

"Репортеры без границ" обеспокоены цензурой интернета в России 02.03.2020

Представители организации "Репортеры без границ" заявили, что в России IT-компаниям нельзя сотрудничать с ведомствами, попирающими право на свободу СМИ и выражения мнений.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Ростелеком" предлагает собрать "цифровые следы" россиян за 260 млрд рублей 05.02.2020

По мнению "Ростелекома", сбор "цифровых следов" необходим для борьбы с зарубежным влиянием. В компании также предлагают властям развивать российские мессенджеры, браузеры и операционные системы.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитники: Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу 04.02.2020

"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год. Они пишут о курсе властей на изоляцию Рунета.
2019 Moskau Aktivisten auf der Demonstration für freies Internet und gegen Zensur in Russland.

Комментарий: Бесплатный Рунет от властей РФ несет угрозу свободному интернету 17.01.2020

Предложение сделать бесплатным доступ к ряду российских интернет-ресурсов - это не столько забота о населении, сколько попытка поставить пользователей под контроль властей, считает Александр Плющев.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 16.02.2017 in einem Wohnzimmer und benutzt ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Чем заплатят россияне в 2020 году за "пакет Яровой" и "суверенный Рунет"? 30.12.2019

Цены на мобильную связь в России могут в 2020 году вырасти на 17-18%, а качество интернета - сильно ухудшиться. DW собрала прогнозы экспертов.
10.03.2019 +++ People attend a rally to protest against tightening state control over internet in Moscow, Russia March 10, 2019. The banner reads: Save Internet, Save Russia . REUTERS/hamil Zhumatov

Комментарий: Государство не собирается сворачивать наступление на интернет 30.12.2019

В 2019 году российские власти осознали, что блокировки в интернете больше не работают. Возможно, это стало одной из причин курса на автономизацию Рунета, считает Александр Плющев.
Thema: Abschottung des russischen Segmentes vom Internet. In Russland wird ein Gesetzvorhaben besprochen, laut dem es technische Möglichkeiten verschaffen werden sollen, die eine Isolierung des Runets ermöglichen würden. Laut einigen Quellen sind dafür bereits die Gelder im Staatsbudget vorgesehen. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Internet, Abschottung Jahr/Ort: Moskau, 08.02.2019

Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету" 23.12.2019

В Минкомсвязи России сочли киберучения успешными, но опрошенные DW эксперты назвали угрозы вымышленными, а результаты учений - сомнительными.
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