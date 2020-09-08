Российский государственный поисковик "Спутник" закрыт для массового пользования

Компания "Ростелеком" закрыла проект "Спутник", который разрабатывался ею в качестве государственной поисковой системы и еще в 2017 году был признан провальным. На прекращение работы "Спутника" в понедельник, 8 сентября, обратило внимание издание CNews.

С официального сайта "Спутника" исчезла строка для ввода поисковых запросов, но остались ссылки на другие проекты компании ООО "Поисковый портал "Спутник". Среди прочего, там существует возможность поиска по внешним и внутренним источникам данных для организаций "с функцией машинного обучения на программном обеспечении отечественного производства". Корпоративный поиск распространяется на коммерческой основе.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома", ООО "ПП "Спутник" продолжает полноценно работать как дочерняя компания госоператора. Об изменении стратегии "Спутника" сообщалось несколько лет назад, указал далее собеседник агентства.

Российский государственный поисковик не получил и 1 процента рынка

Поисковик "Спутник" начал работу в мае 2014 года, но не получил распространения среди пользователей. С момента ее появления в Рунете высказывались сомнения в необходимости трат на продукт, который будет вынужден конкурировать с поисковиками признанных мировых лидеров. Однако и после публикаций о расходах в 2 млрд рублей представители "Ростелекома" назвали эти затраты вполне оправданными.

В 2017 году "Ростелеком", крупнейшим акционером которого является российское государство, признал неудачной попытку создать российский государственный поисковый портал. По данным LiveInternet, у sputnik.ru не было даже 1% поискового рынка русскоязычного интернета. В апреле 2017 года число переходов со "Спутника" на другие сайты Рунета составило 100 823, в то время как у лидеров рынка - "Яндекса" и российской версии Google - они исчисляются миллиардами.

Смотрите также:

20 лет смартфону: история одного успеха Самый первый Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

20 лет смартфону: история одного успеха Небывалая мощность Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

20 лет смартфону: история одного успеха В туалет на дозаправку Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

20 лет смартфону: история одного успеха Влетел в копеечку Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

20 лет смартфону: история одного успеха Смартфоны спасают тропические леса Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

20 лет смартфону: история одного успеха Телефон предсказывает погоду Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

20 лет смартфону: история одного успеха Их число растет с каждым днем Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple. Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов

