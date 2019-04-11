Госдума во втором чтении одобрила штрафы за нарушение закона о Рунете

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение закона о суверенном интернете до 1 млн рублей. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы во вторник, 9 февраля, оштрафованы могут быть операторы связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России.

В частности, нарушение правил установки, эксплуатации и модернизации сети связи оператора с помощью "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования" интернета будет облагаться штрафом для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 50 000 рублей, а для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. Повторное нарушение в течение года грозит штрафами в размере от 30 000 до 50 000 рублей, от 60 000 до 100 000 рублей и от 600 000 до 1 млн рублей соответственно.

Закон об автономном Рунете

В апреле 2019 года Госудма приняла в третьем, окончательном чтении закон об автономном Рунете, призванный создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа". Закон вступил в силу 1 ноября и обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

Правозащитники критикуют закон

Противники закона усматривают в нем попытку российских властей поднять цензуру в интернете на новый уровень. Так, правозащитная организация "Репортеры без границ" назвала закон о суверенном Рунете "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".

В феврале 2020 года международная правозащитная группа "Агора" и портал "Роскомсвобода" опубликовали доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость", согласно которому за год был зафиксирован 438 981 случай ограничения свободы в интернете. Большинство из них связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам. Цель российских властей, по мнению авторов доклада о свободе интернета, - "создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского".

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