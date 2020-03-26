 Россия прерывает международное авиасообщение с 27 марта | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2020

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Россия

Россия прерывает международное авиасообщение с 27 марта

Все чартерные и регулярные рейсы из российских аэропортов за границу и обратно будут отменены, исключение составит эвакуация россиян, а также полеты по особым решениям правительства.

Аэропорт Шереметьево

Аэропорт Шереметьево

В связи с пандемией коронавируса Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение. В четверг, 26 марта, премьер-министр Михаил Мишустин обязал Росавиацию приостановить с 27 марта полеты из российских аэропортов в другие страны и обратно. Исключением будут являться рейсы для возвращения находящихся за границей россиян, а также полеты по отдельным решениям правительства.

Одновременно Мишустин поручил МИД РФ передать министерствам транспорта и здравоохранения, МВД, Роспотребнадзору и "Аэрофлоту" составленные на данный момент списки россиян, ищущих возможность вернуться в РФ из других стран. Внешнеполитическое ведомство также должно оказать содействие этим гражданам по организации проживания и продлению срока действия документов.

Россияне будут эвакуироваться на самолетах Минобороны, специального летного отряда "Россия", а также "Аэрофлота" и других авиакомпаний. Решение о прекращении международного авиасообщения принято по итогам состоявшегося накануне заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Пандемия и ограничения на путешествия

В ходе пандемии коронавируса в первой половине марта многие страны мира закрыли границы, а авиакомпании частично или полностью приостановили регулярное авиасообщение. В результате сотни тысяч человек по всему миру не могут вернуться в свои страны. По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19, охватила 198 стран и территорий, а общее число заразившихся превысило 470 тысяч. От последствий заболевания скончались более 20 тысяч человек.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не выявляются на протяжении последних недель, а наиболее пострадавшей страной сейчас является Италия, в которой коронавирусом заразились почти 75 тысяч человек, 7,5 тысячи скончались. На третьем месте в мире по числу зараженных находятся США, в которых подтверждено более 68 тысяч случаев коронавируса. В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 163 и составило 658, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

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    Автор: Марина Барановская


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