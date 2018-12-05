 Россия обещает ответные меры на выход США из ДРСМД | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2018

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Россия

Россия обещает ответные меры на выход США из ДРСМД

Владимир Путин называет заявления США о ДРСМД бездоказательными. Вашингтон ранее пригрозил выйти из договора, если РФ не будет исполнять свои обязательства по нему.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о предоставлении России 60-дневного срока для выполнения обязательство по Договору о ракетах средней и меньшей дальности вызвало резко негативную реакцию в Москве. Соединенные Штаты не предоставили доказательств того, что Россия нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал в среду, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин.

Контекст

Если Россия откажется выполнять условия ДРСМД, Запад должен задуматься о соразмерной реакции, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе. (05.12.2018)

На заседании НАТО госсекретарь Помпео дал России 60 дней для возвращения к выполнению Договора о РСМД. В альянсе считают, что дело за РФ. (05.12.2018)

Нарушение Москвой договора о РСМД "разрушает основы эффективного контроля над вооружениями", утверждают главы МИД стран-членов Североатлантического альянса. (04.12.2018)

"Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", - подчеркнул Путин. По его словам, "самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется". В случае появления ракет средней дальности у США их создаст и Россия, пообещал президент РФ.

Генштаб ВС РФ говорит об "объектах поражения"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также пообещал не оставить действия США по ДРСМД без ответа. "Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Так Россия отреагировала на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Если Москва не отреагирует на это, тогда и Соединенные Штаты больше не будут считать себя связанными данным соглашением, подчеркнул Помпео. НАТО позднее призвала Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований ДРСМД.

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    Автор: Михаил Бушуев


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