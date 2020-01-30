Россия закрывает границу на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом

Распоряжение о мерах по закрытию границы в Дальневосточном регионе было подписано в четверг, 30 января, премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он объявил об этом на заседании правительства. Это одна из мер в рамках предотвращения проникновения китайского коронавируса в Россию.
По заявлению Мишустина, пока на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания. Премьер накануне создал оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. На заседании штаба обсуждался режим полетов из России в Китай и обратно и эвакуация россиян, желающих покинуть Китай.
Россия приостановила оформление электронных виз для китайцев
МИД России в четверг временно приостановил оформление электронных виз для граждан Китая, которые въезжают в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Россиянам также рекомендуется воздержаться от поездок в Китай без крайней необходимости.
Ранее о закрытии границ с Китаем объявили Монголия и Северная Корея. Казахстан приостановил выдачу электронных виз китайцам на въезде в страну. По последним официальным данным, в Китае зарегистрировано 7711 подтвержденных случая заболевания. Прирост за сутки составил 29 процентов. 170 человек погибли. 74 случая заражения коронавирусом зафиксированы за пределами Китая.
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Симптомы коронавируса
Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.
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Коронавирус под микроскопом
Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .
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Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае
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Респираторные маски и датчики температуры тела
Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.
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Опустевшие улицы Уханя
Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.
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Экстренная постройка новой больницы в Ухане
Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.
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Последствия для экономики Китая
По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.
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Новый коронавирус из Китая
Коронавирус за пределами Китая
Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.
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Новый коронавирус из Китая
Эвакуация иностранных граждан из Уханя
В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.
Автор: Елена Гункель