 Россия выделяет 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 16.03.2020

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Россия

Россия выделяет 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Эти средства выделяются для реализации мер по поддержке экономики и граждан, заявил премьер-министр РФ Мишустин. Россия в целях сдерживания эпидемии коронавируса частично закрывает границу с Беларусью.

Проверка на коронавирус в Москве

Проверка на коронавирус в Москве

Правительство России подготовило пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, 16 марта.

Контекст

Даже в СССР при появлении таинственного вируса СМИ просвещали бы "народные массы", чтобы предотвратить панику. Но в России пропаганда забивает головы сограждан конспирологией, сокрушается Иван Преображенский. (07.02.2020)

Как сообщил Мишустин, правительство создает антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей. Эти средства планируется получить, в частности, за счет оптимизации расходов федерального бюджета. Пакет мер предусматривает выплату компенсаций гражданам, находящимся на карантине, и безработным, закупку материалов для производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции, налоговые каникулы для бизнеса, отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний и бюджетные кредиты для регионов.

В России также отменят ограничения на въезд грузовиков торговых сетей в города, гражданам разрешат заказывать через интернет безрецептурные лекарства. Россия частично закроет границу с Беларусью для передвижения людей. В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, а в России - 63. Накануне источники РБК сообщили, что правительство России рассматривает возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну. В настоящее время этот режим действует только в Москве и Московской области. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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