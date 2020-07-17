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Российские железные дороги (РЖД)

ITAR-TASS: IRKUTSK REGION, RUSSIA. Train runs along the shore of Lake Baikal between Baikal station and Slyudyanka town. This route is the part of Trans-Siberian Railway. (Photo ITAR-TASS / Maxim Kashirin)

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию 17.07.2020

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
13.12.2017 PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - DECEMBER 13, 2017: Revamped 4ES5K Yermak electric locomotives manufactured by NEVZ Novocherkassk Electric Locomotive Plant, at Smolyaninovo Depot; the electric locomotives have come into service with the Far Eastern Railway, a subsidiary of RZD Russian Railways. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

"Российские железные дороги" отменяют поезда в Калининград 05.04.2020

Поезд "Янтарь" из Калининграда в Москву перестанет ходить с 6 апреля, а поезд в Санкт-Петербург - с 7 апреля. Решение временно отменить поезда вызвано сокращением пассажиропотока из-за коронавируса.
13.12.2017 PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - DECEMBER 13, 2017: Revamped 4ES5K Yermak electric locomotives manufactured by NEVZ Novocherkassk Electric Locomotive Plant, at Smolyaninovo Depot; the electric locomotives have come into service with the Far Eastern Railway, a subsidiary of RZD Russian Railways. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Компания РЖД хочет выйти из проекта в Иране из-за санкций США 25.02.2020

Группа РЖД "предпринимает шаги по выходу из проекта" стоимостью 1,2 млрд евро, говорится в проспекте, посвященном выпуску еврооблигаций.
03.06.2015+++ Coal extracted at the Cheremshansky coal mine of the Kaskad processing plant, operated by Kuzbass Fuel Company, the Kemerovo Region. (c) picture-alliance/dpa/RIA Nowosti

Россия делает ставку на экспорт угля, хотя его потребление в мире упадет 18.07.2019

Эра угля как основного энергоносителя уходит в прошлое, однако Россия намерена наращивать его добычу и развивать инфраструктуру для экспорта.
ABD0073_20180501 - WIEN - ÖSTERREICH: SPÖ-Chef Christian Kern im Rahmen der Schlusskundgebung des 1. Mai-Aufmarsches der SPÖ am Dienstag, 1. Mai 2018, am Wiener Rathausplatz. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH |

Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД 17.07.2019

Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров ОАО "Российские железные дороги". В июне другой экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель вошел в совет директоров "Лукойла".
Russischer Hochgeschwindigkeitszug Sapsan NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA. JULY 30, 2010. Russia's luxurious high-speed passenger train Sapsan arrives at Nizhny Novgorod_s train station. The train will link Moscow, St Petersburg, Nizhny Novgorod, Smolensk and Krasnoe. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

Siemens поставит РЖД еще 13 высокоскоростных поездов "Сапсан" 08.06.2019

Сумма контракта между РЖД и немецкой компанией составит почти 1,1 млрд евро. Больше половины этих средств уйдет на обслуживание "Сапсанов".
Bildbeschreibungen: Nemtsova Interview mit dem Mikhail Zelman, ein russischer Businessman Drehort: London 2019

Ресторатор Зельман: Надо быть поваром Путина, чтобы иметь бизнес как у Пригожина 03.04.2019

Российский бизнесмен Михаил Зельман об опыте работы в в качестве ресторатора в России, госконтрактах и причинах отъезда в Великобританию - в проекте "Немцова. Интервью".

Михаил Зельман в "Немцова. Интервью": Я бы проголосовал на президентских выборах в РФ за Урганта 03.04.2019

В проекте "Немцова. Интервью" ресторатор Михаил Зельман рассказывает о причинах отъезда из России, отвечает на вопросы об империи своего коллеги Евгения Пригожина и поддерживает движение #metoo
Handschellen © picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke

Задержан возможный исполнитель громкого убийства следователя под Москвой 07.03.2019

Подполковник Евгения Шишкина вела дело о многомиллионных махинациях в связи с фиктивными возвратами билетов РЖД и S7.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экс-глава РЖД Якунин заключил мировую с "Новой газетой" 08.02.2019

Недовольство Якунина вызвали две статьи, опубликованные в "Новой газете". Мировое соглашение касается одной из этих публикаций.
ARCHIV - 11.06.2018, Nordrhein-Westfalen, Bottrop: Ein Bergmann arbeitet auf der Zeche Prosper Haniel in 1250 Meter Tiefe an einem Flöz unter Tage vor Kohle. In Bottrop, Dinslaken, Essen, Hamm und Ibbenbüren finden am Samstag zeitgleich Bürgerfeste unter dem Motto Danke Kumpel statt. Mitarbeiter und Bevölkerung danken den Bergmännern und verabschieden den deutschen Steinkohlenbergbau. (Analoge Fotografie aufgrund der Sicherheitsbestimmungen im Steinkohle Bergbau) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Конец добычи каменного угля в Германии: выводы для России 21.12.2018

В Рурском бассейне закрылась последняя шахта, отныне весь каменный уголь в ФРГ будет только импортным, прежде всего - российским. Но насколько перспективен немецкий рынок?

Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Якунин подал в суд на "Новую газету" 23.11.2018

Владимир Якунин требует компенсацию на общую сумму в 5 млн рублей. Экс-глава РЖД настаивает на удалении сведений, которые он называет недостоверными.

Berlin am 4.09.2018 Berlin - Dialog of Civilizations Research Institute (DOC)

Чем занимается институт Якунина в Берлине? 12.09.2018

Более двух лет существует в Берлине институт "Диалог цивилизаций". Один из его основателей - бывший глава РЖД. История с немецкой визой для Якунина стала для DW поводом узнать, чем этот институт занимается.
Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

РЖД разрабатывает новую "стройку века" на БАМе 30.08.2018

Строительство второго Северомуйского тоннеля оценивается в 100 млрд рублей. Оно начнется не ранее 2025 года, если к этому моменту сохранятся темпы роста экспорта угля, пишет "Коммерсант".
Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin, spricht am 15.05.2014 auf der Europa-Konferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Die Konferenz im Bezirk Mitte findet vom 14.-16. Mai 2014 statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Зачем бывший глава РЖД Якунин получил немецкую рабочую визу 21.08.2018

Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.
Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

Железнодорожный обход Украины: чем ответит Москве Киев? 11.12.2017

Россия с 11 декабря перевела все перевозки по железной дороге в обход Луганской области Украины. Что теряет и чем ответит Киев на отказ РФ от транзита, разбиралась DW.

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