Российские железные дороги (РЖД)

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Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Поезд "Янтарь" из Калининграда в Москву перестанет ходить с 6 апреля, а поезд в Санкт-Петербург - с 7 апреля. Решение временно отменить поезда вызвано сокращением пассажиропотока из-за коронавируса.
Группа РЖД "предпринимает шаги по выходу из проекта" стоимостью 1,2 млрд евро, говорится в проспекте, посвященном выпуску еврооблигаций.
Эра угля как основного энергоносителя уходит в прошлое, однако Россия намерена наращивать его добычу и развивать инфраструктуру для экспорта.
Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров ОАО "Российские железные дороги". В июне другой экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель вошел в совет директоров "Лукойла".
Сумма контракта между РЖД и немецкой компанией составит почти 1,1 млрд евро. Больше половины этих средств уйдет на обслуживание "Сапсанов".
Российский бизнесмен Михаил Зельман об опыте работы в в качестве ресторатора в России, госконтрактах и причинах отъезда в Великобританию - в проекте "Немцова. Интервью".
В проекте "Немцова. Интервью" ресторатор Михаил Зельман рассказывает о причинах отъезда из России, отвечает на вопросы об империи своего коллеги Евгения Пригожина и поддерживает движение #metoo
Подполковник Евгения Шишкина вела дело о многомиллионных махинациях в связи с фиктивными возвратами билетов РЖД и S7.
Недовольство Якунина вызвали две статьи, опубликованные в "Новой газете". Мировое соглашение касается одной из этих публикаций.
В Рурском бассейне закрылась последняя шахта, отныне весь каменный уголь в ФРГ будет только импортным, прежде всего - российским. Но насколько перспективен немецкий рынок?
Владимир Якунин требует компенсацию на общую сумму в 5 млн рублей. Экс-глава РЖД настаивает на удалении сведений, которые он называет недостоверными.
Более двух лет существует в Берлине институт "Диалог цивилизаций". Один из его основателей - бывший глава РЖД. История с немецкой визой для Якунина стала для DW поводом узнать, чем этот институт занимается.
Строительство второго Северомуйского тоннеля оценивается в 100 млрд рублей. Оно начнется не ранее 2025 года, если к этому моменту сохранятся темпы роста экспорта угля, пишет "Коммерсант".
Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.
Россия с 11 декабря перевела все перевозки по железной дороге в обход Луганской области Украины. Что теряет и чем ответит Киев на отказ РФ от транзита, разбиралась DW.
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