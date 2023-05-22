Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется

У Siemens - новая судебная тяжба в России. На сей раз речь идет о 9 поездах "Сапсан" - и примерно о 70 000 евро. Причем в день! Взимать с немецкого технологического концерна ежедневно в качестве неустойки 6 млн рублей постановил 22 мая Арбитражный суд Москвы, сообщает российское агентство РИА Новости. Тем самым суд удовлетворил иск российской государственной компании ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), правда - лишь частично. Истец требовал взыскивать с немецкого концерна почти 30 млн рублей в сутки (343 000 евро) из-за неисполнения им договора о поставке 13 скоростных поездов, из которых 4, однако, все-таки были получены. Но все по порядку.

Конфликты Siemens в России: сначала турбины, теперь поезда

Напомним, что в последние годы причиной громких конфликтов Siemens в РФ были турбины. В 2017-2018 годах концерн судился из-за газовых турбин для электростанций, поставленных одной из структур государственной корпорации "Ростех" и оказавшихся затем в нарушение санкций ЕС в аннексированном Крыму. Немецкий поставщик проиграл эти дела.

3 августа 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц лично демонстрировал, что турбина Siemens Energy готова к отправке в Россию Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

В 2022 году много шума наделал спор вокруг турбины для компрессорной станции на газопроводе "Северный поток", застрявшей на какое-то время из-за санкций в Канаде после ремонта. Затем турбину доставили в Германию, однако государственная корпорация "Газпром" так и не захотела забрать ее у компании Siemens Energy. Эту фирму материнский концерн к тому времени вывел из своего состава, но остался ее крупнейшим акционером.

И вот теперь в судебное разбирательство в РФ вновь вовлечен сам концерн Siemens со штаб-квартирой в Мюнхене, точнее - его подразделение Siemens Mobility GmbH, занимающееся главным образом производством и сервисным обслуживанием железнодорожного транспорта. На этот раз спор идет о поездах, но опять-таки и о санкциях.

Заказ на "Сапсаны" на ПМЭФ-2019

Краткая предыстория конфликта. В июне 2019 года немецкая сторона подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с РЖД контракт на сумму в 513 млн евро, предусматривающий поставку 13 десятивагонных высокоскоростных поездов Velaro. В Германии эта модель известна как ICE, в России ее эксплуатируют под названием "Сапсан", первая партия таких составов была заказана еще в 2006 году. В конце 2009 года немецкие поезда впервые стали курсировать по самому престижному в России железнодорожному маршруту Москва-Санкт-Петербург.

Начало проекта "Сапсаны" для России" в декабре 2004 заложили Владимир Путин и Герхард Шрёдер после поездки по Германии на поезде ICE Фото: Christian Charisius/Pool/AP/picture-alliance

На ПМЭФ-2019 было также заключено соглашение на 583 млн евро о техобслуживании и ремонте новой партии "Сапсанов" на протяжении 30 лет. Таким образом, суммарный объем сделки составил почти 1,1 млрд евро. Заказанные составы должны были поступить до середины 2023 года.

Однако после того, как концерн Siemens поставил первые 4 поезда, Россия в феврале прошлого года начала полномасштабную войну против Украины, ответом на которую стали жесткие международные санкции против РФ. В мае 2022 года пресс-служба Siemens Mobility сообщила, что не отправит в Россию оставшиеся 9 поездов, но достроит их в расчете на заказы из других постсоветских стран с такой же шириной железнодорожной колеи, что и в РФ. В качестве наиболее вероятных покупателей эксперты назвали тогда Казахстан и послевоенную Украину.

Контракт подпадает под санкции или нет?

Вот об этих недопоставленных поездах и идет теперь спор. Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на материалы дела сообщает, что немецкий концерн в апреле 2022 года уведомил заказчика о расторжении контракта по причине введения против него санкций ЕС, США и Великобритании. Компания РЖД считает расторжение контракта необоснованным и подала в российский суд. Она требует выполнения заключенного договора.

"Первая инстанция 21 февраля 2023 года признала недействительным одностороннее расторжение Siemens этого договора с РЖД. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля оставил решение в силе", - сообщает "Интерфакс". Следующим шагом РЖД стало обращение в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать взыскивать с Siemens неустойку "за каждый день неисполнения решения".

"Сапсаны" выпускали на заводе Siemens в Крефельде, где в мае 2022 года представили первый водородный поезд концерна Фото: Sophie Brössler/dpa/picture alliance

Ключевой аргумент московских судов: действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до введения ограничительных мер. При этом они ссылаются на разъяснения Европейской комиссии, вводившей санкции. Сторона ответчика, согласно репортажу РИА Новости из зала арбитражного суда, указывает на то, что договор регулируется немецким правом и что сотрудники Siemens в Германии не могли его выполнять, поскольку в таком случае им грозила бы уголовная ответственность из-за нарушения санкций ЕС.

"Siemens в полной мере соблюдает действующие санкции и потому не может экспортировать упомянутые поезда", - подчеркнула в ответ на запрос DW пресс-служба немецкого концерна и попросила с пониманием отнестись к тому, что "мы принципиально не комментируем идущие судебные процессы". Дальнейшее развитие событий вокруг ежедневной неустойки в размере 6 млн рублей пока абсолютно непонятно.

Портфель заказов Siemens Mobility вырос в 2,5 раза

В Германии новое судебное дело Siemens в России, в отличие от прежних "турбинных" историй, пока не вызвало практически никакого интереса. Однако о самом концерне СМИ ФРГ пишут постоянно, ведь это - один из гигантов немецкой индустрии. Так, 17 мая многие издания подробно сообщили о том, что в прошлом квартале концерн почти утроил свою чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,6 млрд евро. "Siemens на пути к прежней мощи", - констатировала экономическая газета Handelsblatt, напомнившая о непростом периоде, который концерн переживал в последние несколько лет из-за реструктуризации и переориентации бизнеса на наиболее перспективные направления.

Поезд ICE 3 neo (справа) стоит на вокзале Франкфурта-на-Майне рядом с ICE предыдущего поколения Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

К ним, несомненно, относится и выпуск железнодорожного подвижного состава, за который отвечает Siemens Mobility. В этом подразделении квартальная выручка выросла за год на 25%, а портфель заказов увеличился на целых 162%. Такой скачок связан, прежде всего, с подписанным в январе 2023 года с государственной железной дорогой Индии контрактом на 3 млрд евро. Он предусматривает поставку 1200 электрических локомотивов - это крупнейший в истории Siemens заказ на электровозы. К тому же концерн на протяжении 35 лет будет обеспечивать их техобслуживание и ремонт.

Портфель заказов Siemens Mobility существенно вырос в прошлом квартале также благодаря немецкой государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Она за 600 млн евро заказала 17 составов высокоскоростного поезда третьего поколения ICE 3 neo. Их сдача в эксплуатацию намечена на 2026-2030 годы.

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