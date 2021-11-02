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"Росбизнесконсалтинг" (РБК)

Российская компания, работающая в области массмедиа и информационных технологий.

Российский медиахолдинг, включающий информационное агентство, телеканал, интернет-издания и прессу.

April 6, 2021, Barcelona, Catalonia, Spain: In this photo illustration, a close up of a hand holding a medical syringe seen displayed in front of the European Union flag. (Credit Image: Â© Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Wire

В ЕС призвали РФ расследовать торговлю европейскими COVID-сертификатами 02.11.2021

По данным "Лаборатории Касперского", в даркнете обнаружены объявления на русском языке о продаже цифровых сертификатов вакцинации в Восточной Европе.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 21 : A woman receives her first dose of the Sputnik V vaccine, manufactured by Biocad JSC, during a coronavirus (COVID-19) vaccination campaign at the GUM luxury department store at the historical Red Square in Moscow, Russia in Moscow, Russia on January 21, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Посол ЕС: Россия не предоставила бумаги для признания ковид-сертификатов 08.10.2021

Москва не передала Брюсселю документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, заявил посол ЕС РБК. Минздрав РФ уверяет, что бумаги - в представительстве Евросоюза.
15.09.2018, Russland, Klerk: Ein gepanzertes Fahrzeug geht im Rahmen des Militärmanövers Wostok von Bord eines russischen Marineschiffs, während Militärhubschrauber über dem Übungsplatz kreisen. Das einwöchige Manöver erstreckt sich über weite Teile Sibiriens, des Fernen Ostens, der Arktis und des Pazifischen Ozeans und umfasst fast 300.000 russische Soldaten, 1.000 russische Flugzeuge und 36.000 Panzer und andere Kampffahrzeuge. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В бюджете РФ на 2022 год расходы на оборону вновь выйдут на второе место 03.10.2021

После двух лет поддержки бизнеса на фоне пандемии в следующем году расходы на экономику в России вновь станут ниже военных трат, пишет РБК.
buckwheat groats and wooden spoon

Цены на гречку в России выросли до десятилетнего максимума 20.09.2021

Минувшим летом цены на гречку в России впервые с 2011 года превысили 100 рублей за килограмм, подсчитал РБК. Тем самым крупа стоит сейчас больше, чем в 2020 году, когда ее скупали в начале пандемии.
KRONSHTADT, ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 16, 2021: The Project 949AM nuclear-powered cruise missile submarine Orel takes part in a rehearsal for the Russian Navy Day main military parade in the Gulf of Finland. The parade is scheduled for 25 July 2021 in St Petersburg and Kronshtadt. Peter Kovalev/TASS

СМИ: В Минобороны РФ опровергли данные о потерявшей ход подлодке 05.08.2021

Атомная подлодка "Орел" прошла датские проливы в штатном режиме и сейчас выполняет поставленные задачи, заявили источники РБК и РИА "Новости" в Минобороны РФ.
European Commission President Ursula von der Leyen unveils proposals to govern transition to low carbon economy dubbed European Green Deal during a press conference at the EU Parliament in Brussels on July 14, 2021. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Углеродный налог ЕС на товары из РФ может составить 1,1 млрд евро в год 26.07.2021

После того, как налог начнут взимать в полной мере, больше всего придется заплатить за поставки железа и стали - 655 миллионов евро, и азотных удобрений - 398 миллионов, подсчитали в РБК.
Symbolbild, Laptop, Hackerangriff, Cybercrime, Computerkriminalität, Datenschutz, russische Flagge auf Smartphone | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети 21.07.2021

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".
Viktor Babariko, former head of Belgazprombank and challenger in the 2020 presidential election, who was jailed on corruption charges, gestures inside a defendants' cage before a court hearing in Minsk, Belarus February 17, 2021. Oxana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси 18.06.2021

Находящийся в СИЗО КГБ Беларуси Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что никто не выиграет, если ситуация в стране будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям в Румынии в 1989 году.
March 18, 2020. - Russia, Crimea Republic, Sevastopol. - Russian President Vladimir Putin (left) awards a Russian Hero of Labour gold star to Stroygazmontazh owner Arkady Rotenberg for the construction of Kerch Strait Bridge, during a ceremony at the Konstantinovskaya Batareya Museum and Exhibition Centre. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Близкий к Путину бизнесмен Ротенберг - бенефициар пяти отелей в Крыму 12.04.2021

Друг президента РФ уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами на аннексированном Россией полуострове. Ротенберг планирует вложить в их реконструкцию 15 млрд рублей, сообщает РБК.
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

СМИ: "Ростелеком" и Сбербанк сотрудничают для сбора биометрии 07.04.2021

По данным двух источников РБК, переговоры "Ростелекома" и Сбербанка о совместном предприятии для развития биометрической системы находятся "в продвинутой стадии".
Urlauber genießen den Sommer am Strand. Russland hat gegen den Widerstand der Ukraine die Zwangsenteignung von Tausenden Grundstücken auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgezogen. Nach einem Erlass von Präsident Putin dürfen Ausländer nun in den meisten Regionen der Krim kein Land mehr besitzen, wie die Staatsagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. (zu dpa «Russland enteignet Tausende Ausländer auf der Krim») +++ dpa-Bildfunk +++

РБК сообщило об отказах от земли в Крыму со стороны неграждан РФ 24.03.2021

Число земельных участков в Крыму, которыми владеют граждане Украины и других государств за исключением РФ, к 1 января сократилось на полтысячи.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Газпром" оценил затраты на переход на ПО из РФ в 180 млрд рублей 23.03.2021

Глава "Газпрома" Миллер считает, что в нынешней редакции закон о переход на российкое ПО, приведет к негативным рискам для компании, передало РБК.

ARCHIV - 07.04.2016, Taiwan, Taipeh: Das Icon des Messengerdienstes WhatsApp und der Online-Plattform Facebook sind auf einem Smartphone zu sehen. (zu dpa «WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf») Foto: Ritchie B. Tongo/EPA FILE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В российской оборонке запретят корпоративное использование WhatsApp 11.03.2021

По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
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В Украине заблокировали более 400 сайтов, в том числе, РБК и "Живой Журнал" 25.02.2021

Постановление о закрытии 426 украинских, российских и нескольких зарубежных сайтов принято Голосеевским судом Киева в рамках дела о мошенничестве. Решение суда можно обжаловать в течение пяти дней.
ASTRAKHAN REGION, RUSSIA. MARCH 23, 2006. A MIG-29 fighter is pictured during a demonstration flight at the Akhtubinsk Air Garrison's flight test center. Foto: ITAR-TASS / Marina Lystseva +++(c) dpa - Report+++

Пандемия привела к сокращению секретного экспорта из России 17.02.2021

Российский экспорт, скрытый в статистике под кодом SSSS, в 2020 году сократился на 15 процентов, сообщило РБК. Под кодом SSSS значатся поставки вооружений, военной техники, летательных аппаратов и ядерных материалов.
20.04.2016 *** 2828764 04/20/2016 Police officers during a ceremonial review on the Kuibyshev Square in Samara. Nikolay Hiznyak/Sputnik | © picture-alliance/dpa/N. Hiznyak

РБК: Полицейского подозревают в "сливе" данных о перелетах отравителей Навального 19.01.2021

Стража порядка из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск-магистраль". Следствие изучает запросы по фамилиям лиц, упомянутых в расследовании отравления Навального.

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