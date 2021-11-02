"Росбизнесконсалтинг" (РБК)

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Российская компания, работающая в области массмедиа и информационных технологий.
Российский медиахолдинг, включающий информационное агентство, телеканал, интернет-издания и прессу.
По данным "Лаборатории Касперского", в даркнете обнаружены объявления на русском языке о продаже цифровых сертификатов вакцинации в Восточной Европе.
Москва не передала Брюсселю документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, заявил посол ЕС РБК. Минздрав РФ уверяет, что бумаги - в представительстве Евросоюза.
После двух лет поддержки бизнеса на фоне пандемии в следующем году расходы на экономику в России вновь станут ниже военных трат, пишет РБК.
Минувшим летом цены на гречку в России впервые с 2011 года превысили 100 рублей за килограмм, подсчитал РБК. Тем самым крупа стоит сейчас больше, чем в 2020 году, когда ее скупали в начале пандемии.
Атомная подлодка "Орел" прошла датские проливы в штатном режиме и сейчас выполняет поставленные задачи, заявили источники РБК и РИА "Новости" в Минобороны РФ.
После того, как налог начнут взимать в полной мере, больше всего придется заплатить за поставки железа и стали - 655 миллионов евро, и азотных удобрений - 398 миллионов, подсчитали в РБК.
С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".
Находящийся в СИЗО КГБ Беларуси Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что никто не выиграет, если ситуация в стране будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям в Румынии в 1989 году.
Друг президента РФ уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами на аннексированном Россией полуострове. Ротенберг планирует вложить в их реконструкцию 15 млрд рублей, сообщает РБК.
По данным двух источников РБК, переговоры "Ростелекома" и Сбербанка о совместном предприятии для развития биометрической системы находятся "в продвинутой стадии".
Число земельных участков в Крыму, которыми владеют граждане Украины и других государств за исключением РФ, к 1 января сократилось на полтысячи.
Глава "Газпрома" Миллер считает, что в нынешней редакции закон о переход на российкое ПО, приведет к негативным рискам для компании, передало РБК.
По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
Постановление о закрытии 426 украинских, российских и нескольких зарубежных сайтов принято Голосеевским судом Киева в рамках дела о мошенничестве. Решение суда можно обжаловать в течение пяти дней.
Российский экспорт, скрытый в статистике под кодом SSSS, в 2020 году сократился на 15 процентов, сообщило РБК. Под кодом SSSS значатся поставки вооружений, военной техники, летательных аппаратов и ядерных материалов.
Стража порядка из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск-магистраль". Следствие изучает запросы по фамилиям лиц, упомянутых в расследовании отравления Навального.
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