"Росбизнесконсалтинг" (РБК)

Цены на гречку в России выросли до десятилетнего максимума

Минувшим летом цены на гречку в России впервые с 2011 года превысили 100 рублей за килограмм, подсчитал РБК. Тем самым крупа стоит сейчас больше, чем в 2020 году, когда ее скупали в начале пандемии.