 В Украине заблокировали более 400 сайтов, в том числе, РБК и ″Живой Журнал″ | Новости из Германии об Украине | DW | 25.02.2021

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Украина

В Украине заблокировали более 400 сайтов, в том числе, РБК и "Живой Журнал"

Постановление о закрытии 426 украинских, российских и нескольких зарубежных сайтов принято Голосеевским судом Киева в рамках дела о мошенничестве. Решение суда можно обжаловать в течение пяти дней.

Клавиатура с символом блокировка в виде закрытого замка

В Украине заблокированы 426 различных сайтов - соответствующее распоряжение местным интернет-провайдерам поступило в четверг, 25 февраля, от Национальной комиссии Украины по государственному регулированию в сфере связи и информации.

В список, опубликованный на сайте организации, входят в основном  украинские и  российские интернет-страницы, а также несколько зарубежных доменов. В числе наиболее известных - новостной портал РБК.ру, сайты "Аргументы недели", "Финансовые новости" и "Банки.ру", блог-платформа "Живой журнал" (livejournal.com). 

Основой для распоряжения об отключении сайтов стало постановление Голосеевского районного суда Киева об аресте "имущественных прав интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов". Постановление было принято в рамках уголовного дела о мошенничестве и "подлежит немедленному исполнению", говорится в документе. Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней в Киевском апелляционном суде.

В 2017 году в Украине былзапрещен доступ к ряду российских сайтов  и социальных платформ, среди которых "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил запрет на эти интернет-сервисы еще на три года.

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    Автор: Ефим Шуман


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