РБК: Полицейского подозревают в "сливе" данных о перелетах отравителей Навального

Старший лейтенант полиции из Самары Кирилл Чупров подозревается в том, что он поделился с посторонними информацией об авиаперелетах предполагаемых сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении известного российского оппозиционера Алексея Навального, сообщило во вторник, 19 января, агентство РБК со ссылкой на источники.

Чупров предположительно предоставил постороннему лицу (кому именно, не уточняется) информацию из базы данных "Розыск магистраль". На полицейского вышли, проанализировав поступавшие в базу запросы. В отношении Чупрова заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В Самарском городском суде сообщили, что 29 декабря Чупров был отправлен под домашний арест.

В отношении коллеги Чупрова - начальника дежурной части в его отделе полиции - проводится служебная проверка. По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области.

Расследование об отравлении Навального

The Insider, Bellingcat и CNN 14 декабря опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Навального отравили сотрудники ФСБ , следившие за ним несколько лет. Расследователи выяснили, что, согласно базе данных авиаперелетов, члены этой группы летали в десятки городов России, куда летал и Навальный.

21 декабря Навальный выложил в Сеть запись телефонного разговора с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева - участника группы ФСБ, фигурировавшего в расследовании. Навальный говорил с Кудрявцевым под вымышленным именем и тот, в ходе разговора, рассказал некоторые детали отравления.

ФСБ заявляет о провокации

ФСБ назвала расследование о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального провокацией, а опубликованную политиком запись телефонных разговоров - подделкой. Позднее журналист Bellingcat Христо Грозев выложил полную базу данных поездок предполагаемых отравителей Навального.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления на территории РФ. Его задержали в московском аэропорту сотрудники ФСИН - в связи с ходатайством ведомства о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". 18 января Навального арестовали на 30 суток прямо в отделе полиции. Срок ареста Навальный отбывает в СИЗО "Матросская тишина".

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