Рождественскому Штутгарту - рождественский "Мерседес" (фото)

29.11.2018, Штутгарт • Одновременно с открытием рождественского рынка в центре столицы Баден-Вюртемберга началась выставка световых инсталляций, посвященных городским достопримечательностям. Одна из них - музей "Мерседеса". Также здесь установлены маленькая копия телевышки, светящийся слон - представитель зоопарка и так далее. "Порше" тоже не забыли, а увидеть все можно до 29 декабря.
Ноябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Бетонные воробьи
28.11.2018, Ульм • После теракта в Берлине в 2016 году на рождественских базарах в Германии ввели дополнительные меры безопасности. Крупные рынки оградили прочными блоками. Но в Ульме решили поступить креативнее. Там установили бетонных воробьев, которые закрывают въезды на рождественский базар.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Небесная покровительница Баварии
28.11.2018, Мюнхен • Башни собора Фрауэнкирхе и колонна Девы Марии в центре Мюнхена. Мариинскую колонну возвели здесь в 1638 году по распоряжению курфюрста Максимилиана I в знак благодарности за то, что город не был разрушен во время шведской оккупации в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Дева Мария считается небесной покровительницей Баварии - Patrona Bavariae.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ноябрьский туман
27.11.2018, Фихтельберг • Туманный ноябрьский день на Фихтельзе - искусственном озере в баварском регионе Верхняя Франкония. Первое письменное упоминание пруда в этом месте датировано 1607 годом. Сейчас здесь есть пляжи, детские и спортивные площадки, а вокруг проложены пешие маршруты, по которым можно гулять в любую погоду.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Барочное сердце Дрездена
26.11.2018, Дрезден • Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате налетов британской и американской авиации. Восстановлен лишь в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пожертвования со всего мира, став символом примирения народов. Сейчас в нем ежегодно бывает два миллиона туристов.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Дымчатый закат на Большом Фельдберге
25.11.2018, Шмиттен • Эта фотография деревьев, покрытых инеем, была сделана в конце ноября. Гора Большой Фельдберг находится в гессенском регионе Верхний Таунус.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Отшельники около замка Вартбург
24.11.2018, Тюрингия • В Германии обнаружены жуки сразу двух редчайших видов. Один - из семейства веероносцев, другой - обыкновенный отшельник, изображенный на фотографии. Первый объявился в Тюрингском лесу после полуторавекового отсутствия. А жука-отшельника нашли около замка Вартбург. Считается, что представители этого вида обитают лишь в первозданных лесах.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Самая большая в мире рождественская свеча
23.11.2018, Шлиц • Рождественский рынок в этом гессенском городе работает только по выходным. В этом году он откроется 1 декабря, но уже сейчас в СМИ сообщают о достопримечательности, впервые появившейся в Шлице более четверти века назад. Здесь можно увидеть самую большую в мире рождественскую свечу, в которую превращают башню на Рыночной площади. Высота с пламенем - 42 метра.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Истсайдская галерея" спасена
23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая "Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Бесплатный проезд
23.11.2018, Ашаффенбург • Жители и гости Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом - по субботам. Расходы покроют из бюджета - 285 тысяч евро в год. Цель проекта - сделать общественный транспорт более привлекательным для широких масс. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Кому в Германии вредят американские еноты
22.11.2018, Ганновер • Американские еноты выглядят мило, но сильно размножились в Германии и наносят вред экосистеме - особенно птицам, гнезда которых разоряют. Поэтому в одной лишь Нижней Саксонии ежегодно отстреливают 16 тысяч этих заокеанских хищников. Енотихе Бербель повезло. Она обитает в приюте, а в этом боксе отправилась на пресс-конференцию по случаю охотничьей выставки в Ганновере.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Будет ли в Германии снег на Рождество?
22.11.2018, Берлин • Немцы любят, когда на Рождество идет или уже лежит снег. "Белое Рождество" в последние годы случалось редко. Согласно данным метеорологов, вероятность снежного покрова на праздники в равнинных регионах составляет 20-30 процентов. Возможно, снег, порадовавший берлинцев в среду, перед приближающимся открытием рождественских базаров, - предвестник снежного Рождества.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Детский дом для тюленей
21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Настоящий супермен (фото)
20.11.2018, Тиммендорфер-Штранд • Немецкий Дед Мороз (он же - рождественский дед) вновь демонстрирует свои разносторонние способности, которым может позавидовать любой супермен. Эта фотография была сделана в аквариуме SeaLife на курорте Тиммендорфер-Штранд, куда он нырнул, чтобы покормить черепаху Speedy. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей, включая грозных на вид акул.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Елена Фишер вошла в десятку Forbes
20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Кот Оли - любимец монашек
19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Заливное из рыбы
19.11.2018, Херингсдорф • Это гигантское заливное из рыбы, изготовленное на балтийском острове Узедом, весит 182,4 килограмма. По данным Института рекордов Германии, оно стало самым тяжелым в мире. После взвешивания рекордсмен был съеден публикой вместе с жареной картошечкой и майонезным соусом. Чтобы рекорд был признан, заливное не должно было развалиться при опрокидывании из формы.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Замок Кайзербург в Нюрнберге
18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Костница в квартале красных фонарей
17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Чертовски красивый мост
16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Саксонское вино
15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Полицейское пугало
14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Рождественский почтамт
13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Город советского Мюнхгаузена
13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Норвежский омар в Ваттовом море
12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Штутгартская телевышка
11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Монастырский джин
10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Овцы в Сан-Суси
09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Немецкая капуста
09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Франкфурт в тумане
08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ушастые совы в дельте Одера
08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ноябрьская клубника
07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Самая старая жительница Гамбурга
07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Золотой ноябрь" в Нюрнберге
06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Реликт холодной войны
06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Субботник в среду
05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Хунсрюкская веррукария
05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Кельнские овцы
04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Где эта ратуша, где этот дом?
03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Земляные человечки"
02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Толстый Петр"
01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.
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Эпохальные модели немецкого автопрома
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Самые известные автомобили Германии
VW Käfer (1938)
21 миллион раз он сходил с конвейера концерна Volkswagen: жукообразный Käfer, самый известный автомобиль в мире. Выпускался с 1938 по 2003 годы в почти неизменном первоначальном виде, известном по множеству фильмов. Культовый статус приобрел своенравный Херби из одноименного диснеевского киносериала, прославился и его немецкий аналог Дуду.
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Самые известные автомобили Германии
VW T1 (1950)
Разноцветные микроавтобусы, выпускаемые концерном Volkswagen с 1950-х годов, стали одним из самых узнаваемых символов движения хиппи. Концерн поначалу переживал о своем имидже, но сомнительная популярность не повредила бизнесу: более 10 миллионов микроавтобусов VW проданы на сегодняшний день, в том числе 1,8 миллиона T1. Bulli также нередко появлялся на киноэкране - правда, на вторых ролях.
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Самые известные автомобили Германии
Messerschmitt KR 200 (1953)
Три колеса, аэродинамический кузов и скорость до 90 км/ч - очевидно, что Messerschmitt выпускал самолеты. После Второй мировой войны производственные цеха стояли пустыми, а инженер Фриц Фенд (Fritz Fend) как раз искал партнера для своего изобретения по имени Flitzer. Сотрудничество было недолгим: с 1956 году Messerschmitt снова строил самолеты, а Фенд основал собственный бизнес.
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Самые известные автомобили Германии
Mercedes 300 SL (1954)
Английское прозвище Gullwing (Крыло чайки) этот автомобиль получил из-за своих крылообразных дверей. Новинка от Mercedes-Benz, Silver Arrow 300 SL, в 1952 году сигнализировала о возвращении знаменитого концерна в мир автоспорта: после побед в гонках "24 часа Ле-Мана" и "Каррера Панамерикана" было принято решение вывести спортивный автомобиль через серийное производство на обычные дороги.
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Самые известные автомобили Германии
BMW Isetta (1955)
Автомобиль Isetta, пожалуй, не самый быстрый гонщик, но зато с 1955 по 1962 год он был залогом финансового успеха BMW. Недорогая, экономичная, практичная и очень компактная мотоколяска с переделанным двигателем от мотоцикла открывалась впереди - на двери размещался и руль.
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Самые известные автомобили Германии
Goggomobil (1955)
Goggo получил свое название в честь внука шефа выпускавшей его компании Hans Glas GmbH. Мотоколяска вмещала до четырех человек. В теории, во всяком случае, потому что при длине в 1,60 метра салон был все-таки тесноват. Популярными мотоколяски были потому, что для езды на транспортных средствах с двигателями до 250 кубических сантиметров достаточно было прав на вождение мотоцикла.
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Самые известные автомобили Германии
Porsche 911 (1979)
После рыночного успеха первой модели спортивного автомобиля Porsche индекс серии "911" стал именем собственным, только цифровым. Автомобиль с незаурядными техническими характеристиками обладает также уникальной внешностью: производящееся с1964 года двухдверное купе со специфическими фарами и кузовом можно безошибочно выделить в потоке машин.
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Самые известные автомобили Германии
Mercedes-Benz 600 (1964)
Телефон, кондиционер и холодильник: один из самых престижных лимузинов XX века, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с августа 1963 года по май 1981 года, стал символом роскоши и престижа своей эпохи. В списке владельцев - сплошные знаменитости: от Джона Леннона и Элизабет Тейлор до понтифика и Брежнева. Правительство ФРГ арендовало комфорт от Daimler-Benz для приема особо важных гостей.
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Самые известные автомобили Германии
Trabant 601 (1964)
На Западе - Käfer, на Востоке - Trabant. Народное транспортное средство из пластмассы производилось в ГДР с минимальными затратами и в огромных количествах - и сегодня еще около 33 тысяч Trabi разъезжают по немецким дорогам. Знаменитой машина стала в ночь падения Берлинской стены, когда восточные немцы под восторженные аплодисменты поехали на своих машинах через открытую немецко-немецкую границу.
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Самые известные автомобили Германии
Opel Kadett B (1965)
"Седан ли, универсал или купе, самый крутой автомобиль - это Kadett B", - утверждала в свое время немецкая панк-группа Wizo. 2,7 миллиона покупателей думали также и сделали этот Opel одной из самых успешных моделей автостроителя из Рюссельсхайма.
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Самые известные автомобили Германии
Wartburg 353 (1966)
Восточногерманский легковой автомобиль Wartburg, выпускавшийся с 1956 по 1991 год на народном предприятии Automobilwerk Eisenach в городе Айзенах, был предназначен главным образом для экспорта. Дешевые автомобили покупали, в частности, в Венгрии и Великобритании. А вот в ФРГ покупателей практически не было: сесть за руль машины из ГДР было бы равносильно политическому заявлению.
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Самые известные автомобили Германии
NSU Ro 80 (1967)
Крупный успех с точки зрения технологии, модель Ro 80, выпускавшаяся с 1967 по 1977 год фирмой NSU, обладала роторно-поршневым двигателем, рекордно низким аэродинамическим сопротивлением кузова и прочими инновациями. Удостоенный титула "Автомобиль года", этот седан бизнес-класса отличался также передовым дизайном, непонятным современникам. Но именно эта модель стала основой будущих Audi 100 и 200.
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Самые известные автомобили Германии
Mercedes Benz /8 (1968)
Mercedes из серии W 114/115 не мог похвастаться дизайнерскими наворотами при максимальной скорости не более 130 км/ч, зато поражал воображение накрученными на спидометре миллионами километров. Не самая быстрая, но надежная "лошадка" сходила с конвейера до 1972 года. Было продано 1,9 миллиона автомобилей. "Восьмерка" (/8) - по году выпуска - и по сей день одна из любимейших моделей немцев.
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Самые известные автомобили Германии
Opel GT (1968)
Под девизом "Лучше только летать" автопроизводитель Opel выпустил на рынок свой ответ на американские маслкары - автомобиль мечты Opel GT. Стремительные изгибы кузова напоминали дизайн бутылки Coca-Cola и вместе с утопленными фарами придавали автомобилю его уникальный внешний вид. По доступной цене 10 тысяч немецких марок он находил сбыт и в США.
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Самые известные автомобили Германии
VW Typ 181 (1969)
Изначально "курьерская" модель предназначалась для бундесвера, но уже скоро Volkswagen рекламировал внедорожник как универсальный автомобиль для активного отдыха. Комфорта там было немного, но он легко превращался в кабриолет. Особенно в США именуемый The Thing автомобиль пользовался спросом. В Германии эта "Вещь" стала культовой уже после окончания производства.
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Самые известные автомобили Германии
Opel Manta (1970)
Opel хотел всего лишь выпустить на рынок спортивный автомобиль среднего класса. Но Manta стала очень быстро популярной среди молодых немцев с большими понтами и невысоким IQ, как следует из крайне негативного имиджа типичного владельца этой модели в Германии, ставшего героем бесчисленных анекдотов и кинокомедии "Manta, Manta" ("Рискованные гонки") с Тилем Швайгером в главной роли.
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Самые известные автомобили Германии
VW Golf (1974)
В 1974 году Volkswagen выпустил на рынок первую модель Golf. Этот автомобиль считается достойным преемником популярного Käfer. Для компактного авто он был весьма спортивным и очень экономичным - немаловажный критерий во времена нефтяных кризисов. Автомобиль был рассчитан на массового потребителя, но успех удивил даже VW. Кабриолет по прозвищу "корзинка для клубники" приобрел культовый статус.
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Самые известные автомобили Германии
Audi quattro (1980)
В 1980 году автостроитель Audi представил свой новый полноприводный раллийный автомобиль quattro, а четыре года спустя его более мощную эволюцию Audi Sport quattro (фото). Последних было собрано всего 220 единиц, что повышает коллекционную стоимость гоночного болида. В общей сложности было изготовлено11 тысяч единиц .
Автор: Зильке Вюнш, Элла Володина