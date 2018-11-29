 Рождественскому Штутгарту - рождественский ″Мерседес″ (фото) | Кадр дня | DW | 29.11.2018

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Кадр за кадром

Рождественскому Штутгарту - рождественский "Мерседес" (фото)

В столице Баден-Вюртемберга сейчас можно увидеть световые инсталляции, посвященные здешним достопримечательностям.

Штутгарт

29.11.2018, Штутгарт • Одновременно с открытием рождественского рынка в центре столицы Баден-Вюртемберга началась выставка световых инсталляций, посвященных городским достопримечательностям. Одна из них - музей "Мерседеса". Также здесь установлены маленькая копия телевышки, светящийся слон - представитель зоопарка и так далее. "Порше" тоже не забыли, а увидеть все можно до 29 декабря.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Ульм

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бетонные воробьи

    28.11.2018, Ульм • После теракта в Берлине в 2016 году на рождественских базарах в Германии ввели дополнительные меры безопасности. Крупные рынки оградили прочными блоками. Но в Ульме решили поступить креативнее. Там установили бетонных воробьев, которые закрывают въезды на рождественский базар.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Небесная покровительница Баварии

    28.11.2018, Мюнхен • Башни собора Фрауэнкирхе и колонна Девы Марии в центре Мюнхена. Мариинскую колонну возвели здесь в 1638 году по распоряжению курфюрста Максимилиана I в знак благодарности за то, что город не был разрушен во время шведской оккупации в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Дева Мария считается небесной покровительницей Баварии - Patrona Bavariae.

  • Фихтельберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьский туман

    27.11.2018, Фихтельберг • Туманный ноябрьский день на Фихтельзе - искусственном озере в баварском регионе Верхняя Франкония. Первое письменное упоминание пруда в этом месте датировано 1607 годом. Сейчас здесь есть пляжи, детские и спортивные площадки, а вокруг проложены пешие маршруты, по которым можно гулять в любую погоду.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Барочное сердце Дрездена

    26.11.2018, Дрезден • Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате налетов британской и американской авиации. Восстановлен лишь в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пожертвования со всего мира, став символом примирения народов. Сейчас в нем ежегодно бывает два миллиона туристов.

  • Шмиттен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Дымчатый закат на Большом Фельдберге

    25.11.2018, Шмиттен • Эта фотография деревьев, покрытых инеем, была сделана в конце ноября. Гора Большой Фельдберг находится в гессенском регионе Верхний Таунус.

  • Тюрингия

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Отшельники около замка Вартбург

    24.11.2018, Тюрингия • В Германии обнаружены жуки сразу двух редчайших видов. Один - из семейства веероносцев, другой - обыкновенный отшельник, изображенный на фотографии. Первый объявился в Тюрингском лесу после полуторавекового отсутствия. А жука-отшельника нашли около замка Вартбург. Считается, что представители этого вида обитают лишь в первозданных лесах.

  • Рождественский рынок в городе Шлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая большая в мире рождественская свеча

    23.11.2018, Шлиц • Рождественский рынок в этом гессенском городе работает только по выходным. В этом году он откроется 1 декабря, но уже сейчас в СМИ сообщают о достопримечательности, впервые появившейся в Шлице более четверти века назад. Здесь можно увидеть самую большую в мире рождественскую свечу, в которую превращают башню на Рыночной площади. Высота с пламенем - 42 метра.

  • Братский поцелуй - граффити Дмитрия Врубеля в East Side Gallery

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Истсайдская галерея" спасена

    23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая "Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.

  • Ашаффенбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бесплатный проезд

    23.11.2018, Ашаффенбург • Жители и гости Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом - по субботам. Расходы покроют из бюджета - 285 тысяч евро в год. Цель проекта - сделать общественный транспорт более привлекательным для широких масс. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кому в Германии вредят американские еноты

    22.11.2018, Ганновер • Американские еноты выглядят мило, но сильно размножились в Германии и наносят вред экосистеме - особенно птицам, гнезда которых разоряют. Поэтому в одной лишь Нижней Саксонии ежегодно отстреливают 16 тысяч этих заокеанских хищников. Енотихе Бербель повезло. Она обитает в приюте, а в этом боксе отправилась на пресс-конференцию по случаю охотничьей выставки в Ганновере.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Будет ли в Германии снег на Рождество?

    22.11.2018, Берлин • Немцы любят, когда на Рождество идет или уже лежит снег. "Белое Рождество" в последние годы случалось редко. Согласно данным метеорологов, вероятность снежного покрова на праздники в равнинных регионах составляет 20-30 процентов. Возможно, снег, порадовавший берлинцев в среду, перед приближающимся открытием рождественских базаров, - предвестник снежного Рождества.

  • Фридрихског

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Настоящий супермен (фото)

    20.11.2018, Тиммендорфер-Штранд • Немецкий Дед Мороз (он же - рождественский дед) вновь демонстрирует свои разносторонние способности, которым может позавидовать любой супермен. Эта фотография была сделана в аквариуме SeaLife на курорте Тиммендорфер-Штранд, куда он нырнул, чтобы покормить черепаху Speedy. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей, включая грозных на вид акул.

  • Елена Фишер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елена Фишер вошла в десятку Forbes

    20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).

  • Монастырь Мариенталь

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кот Оли - любимец монашек

    19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Херингсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Заливное из рыбы

    19.11.2018, Херингсдорф • Это гигантское заливное из рыбы, изготовленное на балтийском острове Узедом, весит 182,4 килограмма. По данным Института рекордов Германии, оно стало самым тяжелым в мире. После взвешивания рекордсмен был съеден публикой вместе с жареной картошечкой и майонезным соусом. Чтобы рекорд был признан, заливное не должно было развалиться при опрокидывании из формы.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Замок Кайзербург в Нюрнберге

    18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Костница в квартале красных фонарей

    17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.

  • Гёрлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Чертовски красивый мост

    16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.

  • Радебойль

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Саксонское вино

    15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

  • Гросэберсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Полицейское пугало

    14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


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    VW Käfer (1938)

    21 миллион раз он сходил с конвейера концерна Volkswagen: жукообразный Käfer, самый известный автомобиль в мире. Выпускался с 1938 по 2003 годы в почти неизменном первоначальном виде, известном по множеству фильмов. Культовый статус приобрел своенравный Херби из одноименного диснеевского киносериала, прославился и его немецкий аналог Дуду.

  • VW T1

    Самые известные автомобили Германии

    VW T1 (1950)

    Разноцветные микроавтобусы, выпускаемые концерном Volkswagen с 1950-х годов, стали одним из самых узнаваемых символов движения хиппи. Концерн поначалу переживал о своем имидже, но сомнительная популярность не повредила бизнесу: более 10 миллионов микроавтобусов VW проданы на сегодняшний день, в том числе 1,8 миллиона T1. Bulli также нередко появлялся на киноэкране - правда, на вторых ролях.

  • Messerschmitt KR 200

    Самые известные автомобили Германии

    Messerschmitt KR 200 (1953)

    Три колеса, аэродинамический кузов и скорость до 90 км/ч - очевидно, что Messerschmitt выпускал самолеты. После Второй мировой войны производственные цеха стояли пустыми, а инженер Фриц Фенд (Fritz Fend) как раз искал партнера для своего изобретения по имени Flitzer. Сотрудничество было недолгим: с 1956 году Messerschmitt снова строил самолеты, а Фенд основал собственный бизнес.

  • Mercedes-Benz 300 SL

    Самые известные автомобили Германии

    Mercedes 300 SL (1954)

    Английское прозвище Gullwing (Крыло чайки) этот автомобиль получил из-за своих крылообразных дверей. Новинка от Mercedes-Benz, Silver Arrow 300 SL, в 1952 году сигнализировала о возвращении знаменитого концерна в мир автоспорта: после побед в гонках "24 часа Ле-Мана" и "Каррера Панамерикана" было принято решение вывести спортивный автомобиль через серийное производство на обычные дороги.

  • BMW Isetta

    Самые известные автомобили Германии

    BMW Isetta (1955)

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  • Goggomobil

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  • Mercedes-Benz 600

    Самые известные автомобили Германии

    Mercedes-Benz 600 (1964)

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  • Trabant

    Самые известные автомобили Германии

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    На Западе - Käfer, на Востоке - Trabant. Народное транспортное средство из пластмассы производилось в ГДР с минимальными затратами и в огромных количествах - и сегодня еще около 33 тысяч Trabi разъезжают по немецким дорогам. Знаменитой машина стала в ночь падения Берлинской стены, когда восточные немцы под восторженные аплодисменты поехали на своих машинах через открытую немецко-немецкую границу.

  • Opel Kadett B

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    "Седан ли, универсал или купе, самый крутой автомобиль - это Kadett B", - утверждала в свое время немецкая панк-группа Wizo. 2,7 миллиона покупателей думали также и сделали этот Opel одной из самых успешных моделей автостроителя из Рюссельсхайма.

  • Wartburg 353

    Самые известные автомобили Германии

    Wartburg 353 (1966)

    Восточногерманский легковой автомобиль Wartburg, выпускавшийся с 1956 по 1991 год на народном предприятии Automobilwerk Eisenach в городе Айзенах, был предназначен главным образом для экспорта. Дешевые автомобили покупали, в частности, в Венгрии и Великобритании. А вот в ФРГ покупателей практически не было: сесть за руль машины из ГДР было бы равносильно политическому заявлению.

  • RO 80

    Самые известные автомобили Германии

    NSU Ro 80 (1967)

    Крупный успех с точки зрения технологии, модель Ro 80, выпускавшаяся с 1967 по 1977 год фирмой NSU, обладала роторно-поршневым двигателем, рекордно низким аэродинамическим сопротивлением кузова и прочими инновациями. Удостоенный титула "Автомобиль года", этот седан бизнес-класса отличался также передовым дизайном, непонятным современникам. Но именно эта модель стала основой будущих Audi 100 и 200.

  • Mercedes Benz W 115

    Самые известные автомобили Германии

    Mercedes Benz /8 (1968)

    Mercedes из серии W 114/115 не мог похвастаться дизайнерскими наворотами при максимальной скорости не более 130 км/ч, зато поражал воображение накрученными на спидометре миллионами километров. Не самая быстрая, но надежная "лошадка" сходила с конвейера до 1972 года. Было продано 1,9 миллиона автомобилей. "Восьмерка" (/8) - по году выпуска - и по сей день одна из любимейших моделей немцев.

  • Opel GT

    Самые известные автомобили Германии

    Opel GT (1968)

    Под девизом "Лучше только летать" автопроизводитель Opel выпустил на рынок свой ответ на американские маслкары - автомобиль мечты Opel GT. Стремительные изгибы кузова напоминали дизайн бутылки Coca-Cola и вместе с утопленными фарами придавали автомобилю его уникальный внешний вид. По доступной цене 10 тысяч немецких марок он находил сбыт и в США.

  • EVW Typ 181 Kurierwagen

    Самые известные автомобили Германии

    VW Typ 181 (1969)

    Изначально "курьерская" модель предназначалась для бундесвера, но уже скоро Volkswagen рекламировал внедорожник как универсальный автомобиль для активного отдыха. Комфорта там было немного, но он легко превращался в кабриолет. Особенно в США именуемый The Thing автомобиль пользовался спросом. В Германии эта "Вещь" стала культовой уже после окончания производства.

  • Кадр из фильма Manta, Manta

    Самые известные автомобили Германии

    Opel Manta (1970)

    Opel хотел всего лишь выпустить на рынок спортивный автомобиль среднего класса. Но Manta стала очень быстро популярной среди молодых немцев с большими понтами и невысоким IQ, как следует из крайне негативного имиджа типичного владельца этой модели в Германии, ставшего героем бесчисленных анекдотов и кинокомедии "Manta, Manta" ("Рискованные гонки") с Тилем Швайгером в главной роли.

  • Volkswagen Golf Cabriolet

    Самые известные автомобили Германии

    VW Golf (1974)

    В 1974 году Volkswagen выпустил на рынок первую модель Golf. Этот автомобиль считается достойным преемником популярного Käfer. Для компактного авто он был весьма спортивным и очень экономичным - немаловажный критерий во времена нефтяных кризисов. Автомобиль был рассчитан на массового потребителя, но успех удивил даже VW. Кабриолет по прозвищу "корзинка для клубники" приобрел культовый статус.

  • Audi Quattro Sport

    Самые известные автомобили Германии

    Audi quattro (1980)

    В 1980 году автостроитель Audi представил свой новый полноприводный раллийный автомобиль quattro, а четыре года спустя его более мощную эволюцию Audi Sport quattro (фото). Последних было собрано всего 220 единиц, что повышает коллекционную стоимость гоночного болида. В общей сложности было изготовлено11 тысяч единиц .

    Автор: Зильке Вюнш, Элла Володина


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Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

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