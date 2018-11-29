Рождественскому Штутгарту - рождественский "Мерседес" (фото)

Кадр за кадром - Ноябрь 2018

Детский дом для тюленей

21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.