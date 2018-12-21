Рождественский вертеп в романском соборе (фото)

Во многих немецких храмах и других местах сейчас можно увидеть такие композиции со сценой Рождества Христова.
24.12.2018, Оснабрюк • Этот рождественский вертеп, установленный в кафедральном соборе нижнесаксонского города Оснабрюка, состоит из более чем четырех десятков фигур. Они были созданы в 1919-1929 годах в мастерской тогдашнего соборного скульптора Якоба Хольтмана. Храм был возведен в конце романской эпохи в XII-XIII веках. Первую церковь на этом месте заложили во времена Карла Великого в 785 году.
Декабрьские кадры из Германии
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Композиции со сценой Рождества Христова можно сейчас увидеть повсюду в Германии, а в Баварии вновь открылся музей, целиком посвященный им, - Krippenmuseum.
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