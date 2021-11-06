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Рождественский базар

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рождественский базар".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.

Новогодняя сказка в режиме драйв-ин, или Рождественский базар в эпоху коронавируса (22.12.2020) 22.12.2020

Власти ФРГ запретили работу традиционных рождественских базаров. Но в парке развлечений в Калькаре недалеко от границы с Нидерландами решили бросить вызов пандемии. Здесь решили открыть рождественский базар драйв-ин.
21.12.2019 *** Police evacuated a Christmas market in Berlin, Germany, on December 21, 2019, that was the scene of a fatal attack three years ago to investigate a suspicious object. The Christmas market at Breitscheidplatz is the one into which Tunisian Anis Amri plowed a truck in 2016, killing 12 people. Italian police subsequently shot him dead after he fled Germany. REUTERS/Annegret Hilse

Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам 22.12.2019

Рождественский базар на площади Брайтшайдплац в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного поведения двух мужчин. Стражи порядка задержали их. Личности мужчин установлены, они отпущены из полиции.
21.12.2019 *** Police evacuated a Christmas market in Berlin, Germany, on December 21, 2019, that was the scene of a fatal attack three years ago to investigate a suspicious object. The Christmas market at Breitscheidplatz is the one into which Tunisian Anis Amri plowed a truck in 2016, killing 12 people. Italian police subsequently shot him dead after he fled Germany. REUTERS/Annegret Hilse

В Берлине эвакуировали рождественский базар 21.12.2019

Полиция провела эвакуацию рождественского базара на площади Брайтшайдплац из-за "подозрительного поведения" двух мужчин.
30.11.2018, Bayern, Nürnberg: Rauschgoldengel stehen an einem Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt zum Verkauf aus. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Популярные рождественские базары в Германии (фотогалерея) 13.12.2019

Всего рождественских базаров по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.
08.12.2019, Bayern, Augsburg: Am Königsplatz trauern Ferwehrleute. Ein Feuerwehrmann war am Freitagabend (06.12.2019) hier in seiner Freizeit nach einem Schlag so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb Foto: Stefan Puchner/dpa | Verwendung weltweit

Задержаны подозреваемые в убийстве пожарного в Аугсбурге 08.12.2019

После убийства пожарного, возвращавшегося с друзьями с рождественского базара, полиция задержала шесть человек. Двум задержанным по 17 лет, они из семей мигрантов.

Christmas homemade gingerbread cookies on wooden table 71316266

От глинтвейна до драников: чек-лист для рождественского базара 06.12.2019

Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские базары в Германии?
01.12.2019, Sachsen, Dresden: Bäcker der Schutzgemeinschaft Dresdner Stollen streichen Butter und Zucker auf den Riesenstollen. Für das Rekordbackwerk werden rund 350 Stollenplatten mit einem Gewicht von jeweils rund acht Kilogramm zusammengefügt. Präsentiert wird der Riesenstriezel auf dem 26. Dresdner Stollenfest am 07. Dezember 2019. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Царь-кекс по-саксонски: в Дрездене приготовили гигантский штоллен (фото) 05.12.2019

В Дрездене в очередной раз изготовили очень-очень большой и очень-очень вкусный традиционный рождественский штоллен, всем кексам - кекс!
28.11.2019, Sachsen, Dresden: Der Dresdner Striezelmarkt ist einer der ältesten und bekanntesten Weihnachtsmärkte der Welt. Er wird seit 1434 im Advent meistens auf dem Altmarkt in Dresden veranstaltet und zieht jährlich durchschnittlich rund 2,5 Millionen Besucher an. Vom 27. November bis 24. Dezember 2019 wird der 585. Striezelmarkt stattfinden. Foto: Nico Schimmelpfennig/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Штрицельмаркт - один из старейших рождественских базаров в мире (фото) 30.11.2019

Каждый год рождественская ярмарка в Дрездене собирает более двух миллионов посетителей.

Путин или Лукашенко: кого в Беларуси и РФ видят во главе Союзного государства? DW Новости (29.11.19) 29.11.2019

Переговорный процесс об интеграции РФ и Беларуси идет трудно. И, тем не менее, Москве и Минску уже удалось согласовать дорожные карты. Поэтому не исключено, что скоро Лукашенко и Путин все же подпишут документ об интеграции. Многие в Минске опасаются, что Беларусь может утратить суверенитет. Готовы ли белорусы к тому, что их президентом может стать Путин?
27.11.2019, Thüringen, Erfurt: Gesegnete Weihnachten ist in einer Engelsfigur zu lesen beim traditionellen Weihnachtsbasar der Thüringer Haftanstalten. Der Basar dient der Präsentation des Arbeits- und Bildungswesens der Justizvollzugseinrichtungen. Der Verkauf der Produkte soll die Motivation der Gefangenen durch die Verwertung ihrer Ergebnisse erhöhen und dient der Refinanzierung der Arbeitsmaterialien. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественские сувениры из немецких тюрем (фото) 28.11.2019

В немецком Эрфурте проходит рождественский базар, на котором продаются сувениры, сделанные заключенными местных пенитенциарных учреждений.
18.11.2019, Hamburg: Besucher gehen über den Santa Pauli Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz. Am Montagabend hat auf der Reeperbahn wieder «Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt» geöffnet. (zu dpa Sexy Engel auf «Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt» Foto: Daniel Bockwoldt/dpa | Verwendung weltweit

Санта Паули - самый фривольный рождественский базар (фото) 19.11.2019

Этот необычный рождественский рынок ждет посетителей в Гамбурге в квартале красных фонарей на улице Репербан.
Armed policemen stand guard at Strasbourg's Christmas market, on its reopening day, on December 14, 2018, one day after French police shot dead the gunman who killed three people there. (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP) (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

Трое подозреваемых по делу о теракте в Страсбурге помещены в СИЗО 02.02.2019

Все содержащиеся под стражей - члены одной семьи. Им вменяется в вину незаконное владение оружием и пособничество открывшему стрельбу на базаре в Страсбурге Шерифу Шекатту.

+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++Brighton Santa Dash on 10/12/2016 at Hove Lawns, Brighton. Santa's of all shapes, sizes and ages gather on Brighton Seafront for the Annual 5k Santa Dash in aid of the Sussex based children's charity Rockinghorse. /Photoshot |

Что нервирует немцев в канун Рождества 19.12.2018

Эти неприятные мелочи часто портят праздничное настроение перед Рождеством. DW выяснила, что огорчает жителей Германии.
Young girl selecting Christmas decorations at Parisian Christmas market. Copyright: Ekaterina Pokrovsky - Fotolia #72125155

Как заработать на зимних праздниках 18.12.2018

Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать, особенно для студентов. Где, как и сколько можно заработать в декабре?
Lichterglanz und der Duft von Punsch zur Weihnachtszeit: Die Weihnachtsmärkte in Hamburg werden mit jedem Jahr größer und oft auch schöner. Für Millionen, die zum Weihnachtsshopping in die Innenstadt kommen, ist der Besuch der zahlreichen Blockhaus-Stände und festlich beleuchteten Märkte auf dem Rathausmarkt, dem Jungfernstieg oder dem Gänsemarkt ein muss. Nicht selten sind die schon Wochen vor Weihnachten geöffneten Märkte überfüllt. Copyright: picture-alliance/dpa/C. Fuerst

Выпить и закусить на каждом углу (видео) 14.12.2018

До самого Рождества во многих городах Германии открыты рождественские ярмарки. Чем можно полакомиться в Нюрнберге или Берлине? Смотрите наш видеосюжет!
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