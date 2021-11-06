Рождественский базар

Путин или Лукашенко: кого в Беларуси и РФ видят во главе Союзного государства? DW Новости (29.11.19)

Переговорный процесс об интеграции РФ и Беларуси идет трудно. И, тем не менее, Москве и Минску уже удалось согласовать дорожные карты. Поэтому не исключено, что скоро Лукашенко и Путин все же подпишут документ об интеграции. Многие в Минске опасаются, что Беларусь может утратить суверенитет. Готовы ли белорусы к тому, что их президентом может стать Путин?