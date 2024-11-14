В Германии открылись рождественские базары

В Германии открылись рождественские базары14 ноября 2024 г.
Нам удалось насчитать в Германии как минимум шесть рождественских базаров, которые открыты уже сейчас - с начала ноября или даже с середины октября. Темнеет в это время рано, погода по температуре и влажности вполне сравнима с декабрьской, поэтому в целом атмосфера - вполне подходящая.
Итак, куда податься в Германии, если Рождества захотелось прямо сейчас?
Пряничный базар в Пульснице
Очаровательный городок Пульсниц (Pulsnitz) в федеральной земле Саксония находится неподалеку от Дрездена. Здесь уже 7 ноября открылся "Пряничный базар" (Pfefferkuchenmarkt). Городок известен своими пряниками с большим количеством специй. Попробовать их можно и на этом уютном базаре до 9 января 2025 года.
Первое упоминание о традиционных пряниках встречается в исторических документах 1558 года. Девять местных предприятий продолжают производить их по старинным семейным рецептам. И именно они с их пряниками - главные на рождественском базаре.
Каждая пряничная лавка предлагает свою фирменную выпечку - с неповторимым вкусом. Посетители могут легко получить представление о широком ассортименте и непосредственно сравнить различные вкусовые нюансы.
Рождественский базар в Гамбурге
На севере Германии, в Гамбурге, открыто для посетителей "Вандсбекское зимнее волшебство" (Wandsbeker Winterzauber) - уже с 1 ноября. Находится, как понятно из названия, в гамбургском районе Вандсбек. Помимо традиционных блюд и горячительных напитков, здесь еще есть каток с синтетическим льдом. Базар закроется 1 января 2025 года.
Рождественские базары в Берлине
Столице тоже хочется пораньше окунуться в атмосферу Рождества. С 1 ноября и до 1 января на Потсдамской площади (Potsdamer Platz) открыт "Зимний мир" (Winterwelt) - с традиционными деревянными домиками, предлагающими еду, напитки и сувениры, и огромной горкой, которая порадует любителей быстрой езды.
С 1 ноября по 28 декабря работает "Лихтенбергское зимнее время" (Lichtenberger Winterzeit) - в берлинском районе Лихтенберг (Lichtenberg). По пятницам - скидки для семей с детьми: все аттракционы за полцены. Для любителей "спокойных" развлечений - гигантское колесо обозрения, с которого просматривается парочка столичных достопримечательностей и, конечно, сам базар - с его яркими огнями.
Рождественский базар в Эссене
Штеельский рождественский базар (Steeler Weihnachtsmarkt) назван так, потому что проводится в районе Штееле (Steele) города Эссена (Essen) - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Открылся уже 2 ноября, закроется 5 января.
По пятницам и субботам с 19 до 22 часов - вечеринка под открытым небом. На сцене - музыканты с бесплатными зажигательными концертами. Тут же - выставка паровозов, а кое на чем можно даже покататься. И в самом центре базара - 15-метровая елка, крутящаяся вокруг своей оси под рождественскую музыку раз в час по пять минут. За два евро заставить ее лишний раз прокрутиться может любой посетитель базара, а собранные средства идут на благотворительные цели - нуждающимся в помощи детям и семьям региона.
Рождественский базар в Баварии
"Зимняя деревня" (Bayreuther Winterdorf) в баварском Байройте открылась уже в середине октября и проработает до 31 декабря. Каждый вечер - новая программа, тематические вечеринки, 16 сортов горячих напитков, включая фирменный глинтвейн "Hüttenfieber" и пунш.
И вся эта роскошь - в самом центре Байройта, симпатичного города в Баварии, прежде всего известного фестивалем музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner).