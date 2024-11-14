В Германии открылись рождественские базары

Обычно традиционные рождественские базары открываются в Германии в конце ноября. Однако есть и такие, кто уже начал свою работу. Вашему вниманию - шесть базаров.

Нам удалось насчитать в Германии как минимум шесть рождественских базаров, которые открыты уже сейчас - с начала ноября или даже с середины октября. Темнеет в это время рано, погода по температуре и влажности вполне сравнима с декабрьской, поэтому в целом атмосфера - вполне подходящая.

Итак, куда податься в Германии, если Рождества захотелось прямо сейчас?

Пряничный базар в Пульснице

Очаровательный городок Пульсниц (Pulsnitz) в федеральной земле Саксония находится неподалеку от Дрездена. Здесь уже 7 ноября открылся "Пряничный базар" (Pfefferkuchenmarkt) . Городок известен своими пряниками с большим количеством специй. Попробовать их можно и на этом уютном базаре до 9 января 2025 года.

В каждом домике - свои пряники, приготовленные по старинным рецептам Фото: Max Gaertner/imageBROKER/picture alliance

Первое упоминание о традиционных пряниках встречается в исторических документах 1558 года. Девять местных предприятий продолжают производить их по старинным семейным рецептам. И именно они с их пряниками - главные на рождественском базаре.

Каждая пряничная лавка предлагает свою фирменную выпечку - с неповторимым вкусом. Посетители могут легко получить представление о широком ассортименте и непосредственно сравнить различные вкусовые нюансы.

Рождественский базар в Гамбурге

На севере Германии, в Гамбурге, открыто для посетителей "Вандсбекское зимнее волшебство" (Wandsbeker Winterzauber) - уже с 1 ноября. Находится, как понятно из названия, в гамбургском районе Вандсбек. Помимо традиционных блюд и горячительных напитков, здесь еще есть каток с синтетическим льдом. Базар закроется 1 января 2025 года.

На рождественском базаре Wandsbeker Winterzauber в Гамбурге - фирменные кружки для глинтвейна, пунша, чая со специями и других согревающих напитков Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Рождественские базары в Берлине

Столице тоже хочется пораньше окунуться в атмосферу Рождества. С 1 ноября и до 1 января на Потсдамской площади (Potsdamer Platz) открыт "Зимний мир" (Winterwelt) - с традиционными деревянными домиками, предлагающими еду, напитки и сувениры, и огромной горкой, которая порадует любителей быстрой езды.

Неожиданно! В одном из игровых автоматов на рождественском базаре в берлинском Лихтенберге вот такие игрушки. Далеко не все посетители - в восторге, сообщают немецкие СМИ Фото: Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress/picture alliance

С 1 ноября по 28 декабря работает "Лихтенбергское зимнее время" (Lichtenberger Winterzeit) - в берлинском районе Лихтенберг (Lichtenberg). По пятницам - скидки для семей с детьми: все аттракционы за полцены. Для любителей "спокойных" развлечений - гигантское колесо обозрения, с которого просматривается парочка столичных достопримечательностей и, конечно, сам базар - с его яркими огнями.

Рождественский базар в Эссене

Штеельский рождественский базар (Steeler Weihnachtsmarkt) назван так, потому что проводится в районе Штееле (Steele) города Эссена (Essen) - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Открылся уже 2 ноября, закроется 5 января.

На базаре в Эссене уже сейчас можно купить близким подарки на Рождество Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

По пятницам и субботам с 19 до 22 часов - вечеринка под открытым небом. На сцене - музыканты с бесплатными зажигательными концертами. Тут же - выставка паровозов, а кое на чем можно даже покататься. И в самом центре базара - 15-метровая елка, крутящаяся вокруг своей оси под рождественскую музыку раз в час по пять минут. За два евро заставить ее лишний раз прокрутиться может любой посетитель базара, а собранные средства идут на благотворительные цели - нуждающимся в помощи детям и семьям региона.

Рождественский базар в Баварии

"Зимняя деревня" (Bayreuther Winterdorf) в баварском Байройте открылась уже в середине октября и проработает до 31 декабря. Каждый вечер - новая программа, тематические вечеринки, 16 сортов горячих напитков, включая фирменный глинтвейн "Hüttenfieber" и пунш.

"Зимняя деревня" в Байройте - это тысячи туристов ежегодно Фото: Pia Bayer/dpa/picture alliance

И вся эта роскошь - в самом центре Байройта, симпатичного города в Баварии, прежде всего известного фестивалем музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner).