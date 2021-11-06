Рождественская елка

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Утилизация рождественских елей в Германии - хорошо налаженный процесс. Елки можно выставлять на улицу только два дня в январе. Оттуда их вывозят на переработку городские службы. Штраф за неправильно выброшенную елку может достигать 300 евро. А некоторые деревья попадают в зоопарки - в качестве лакомства для животных.