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Рождественская елка

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рождественская елка".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Wilhelm Friedrich Füchtner mit Nussknackern in der Füchtner Werkstatt. Rechte: Original Füchtner

Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея) 28.12.2020

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Ein Nussknacker als Napoleon (M) aus dem Jahr 1822 steht am 12.11.2013 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) in der Nussknacker Sonderausstellung des in Bayern lebenden Nussknacker-Sammlers Adolf Heidenreich. Die Ausstellung im Stralsunder Kulturhistorischen Museum zeigt ab dem 15.11.2013 die schönsten Exemplare seiner rund 1500 Nussknacker umfassenden Sammlung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки 28.12.2020

Щелкунчик почти также важен для праздника, как елка или Дед Мороз. Почему именно эта деревянная игрушка завоевала всеобщую любовь?
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Dezember +++ Weihnachtsbaeume liegen am 04.12.2015 in Berlin an einem Weihnachtsbaumverkaufsstand. Foto: Inga Kjer | Verwendung weltweit

Выбираете елку? Немецкие эксперты делятся советами 24.12.2020

Советы немецких экспертов помогут вам не промахнуться с выбором елки и сделать так, чтобы она долго радовала вас.
26.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Der nach Angaben der Veranstalter größte Weihnachtsbaum der Welt aus bis zu 1700 einzelnen Rotfichten aus dem Sauerland steht auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Дортмунде не будет самой большой в мире рождественской елки (фото) 06.11.2020

Самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев традиционно устанавливают в немецком городе Дортмунде, однако из-за пандемии здесь решили от этого отказаться.
Trends beim Thema Weihnachtsbaumschmuck. #46948237 © victoria p. - Fotolia.com

Кто придумал украшать елку 31.12.2019

Невозможно представить себе рождественские и новогодние праздники без елки. А ведь обычай наряжать елку появился не так давно.
Die festlich geschmückten Häuser, wie hier rund um den Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz am 4.12.2001, ziehen jährlich viele Besucher in der Adventszeit ins Weihnachtsland Erzgebirge. Viele Bräuche, die schon seit Generationen gepflegt werden, gehen auf die Zeiten des Silberbergbaus im Erzgebirge zurück. Die Sehnsucht der unter Tage arbeitenden Bergleute nach dem Licht spiegelt sich noch heute in den so genannten Weihnachtsilluminationen wider. So werden in die Fenster Schwibbogen, Leuchterengel und Bergmann gestellt und die Stuben mit Adventssternen, Nussknackern und Räuchermännern geschmückt.

Самая популярная ель в мире выросла на Кавказе 28.12.2019

Эта ель - на самом деле пихта. Ее часто называют датской, хотя родом она с Кавказа. И открыл ее финский немец, работавший в Одессе: Александр фон Нордман.
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В Германии ищут альтернативу праздничной елке 24.12.2019

Каждый год под Рождество в Германии продаются около 30 миллионов живых елок. После праздников большую часть их выбрасывают. Но есть более экологичные и практичные варианты.
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Какие подарки лежат в Германии под елкой? И кто их приносит? 24.12.2019

В Германии подарки дарят традиционно не в канун Нового года, а в праздник Рождества. Но обычно они тоже лежат под елкой. Зато приносят их сразу три персонажа. Кто они?

Kersten Scholz von der Baumschule Scholz im Ammerland bei Bad Zwischenahn (Niedersachsen) stellt am 04.12.2015 die neuen Leih-Weihnachtsbäume mit Blumentopf vor. Erstmals setzt die Baumschule auf Nachhaltigkeit beim Weihnachtsbaumgeschäft. Sie verleiht die Tannen und liefert sie an die Kunden im Topf aus. Nach dem Fest werden die Bäume abgeholt und wieder in der Tannenschonung eingepflanzt. Foto: Ingo Wagner/dpa (zu lni Weihnachtsbäume mieten statt wegwerfen liegt im Trend vom 15.12.2015) | Verwendung weltweit

Как работает сервис по аренде рождественских елей 20.12.2019

В Германии можно не покупать рождественскую ель, а просто взять ее напрокат. Как работают сервисы по аренде деревьев, и сколько это стоит?
11.12.2019, Baden-Württemberg, Mühlacker: Ausstellungsstücken stehen im Christbaumständermuseum. Ein Teil deutscher Weihnachtskultur, der wenig beachtet wird, ist der Christbaumständer. Früher wurde dabei Wert auf Schönheit gelegt, die Weihnachtsbaumständer waren kunstvoll verziert. (zu dpa: «Christbaumständermuseum zeigt Teil der deutschen Weihnachtskultur») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий музей показывает необычные подставки для елок (фото) 19.12.2019

Более трехсот высокохудожественных или просто необычных подставок для рождественских елок можно увидеть в небольшом немецком городе Мюлаккер.
12.12.2019, Niedersachsen, Hannover: Weihnachtsbäume werden auf einem Platz zum Verkauf angeboten (Luftaufnahme mit Drohne). Rund 27 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Der Umsatz mit Weihnachtsbäumen und Schnittgrün liegt relativ stabil bei 500 bis 550 Millionen Euro. Bis zu 3500 Betriebe bauen im Haupt- oder Nebenerwerb Weihnachtsbäume an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Какие елки любят немцы (фото) 13.12.2019

Оборот от продажи елок в Германии превышает 500 миллионов евро в год. Наибольшим спросом пользуются кавказские пихты.
29.12.2018, Tschechien, Prag: Zwei Elefanten im Zoo von Prag spielen mit einem Tannenbaum, der an einer Kette befestigt ist. Foto: Vít imánek/CTK/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что делают немцы с елками после праздников 07.01.2019

Каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов елок. А что происходит с использованными деревьями после этого?

Что делают в Германии с елками после праздников 07.01.2019

Утилизация рождественских елей в Германии - хорошо налаженный процесс. Елки можно выставлять на улицу только два дня в январе. Оттуда их вывозят на переработку городские службы. Штраф за неправильно выброшенную елку может достигать 300 евро. А некоторые деревья попадают в зоопарки - в качестве лакомства для животных.
12.12.2018, Baden-Württemberg, Bronnweiler: Ein als Weihnachtsbaum geschmückter Mammutbaum steht neben der evangelischen Kirche. (zu dpa: «Mammut-Weihnachtsbaum» vom 15.12.2018) Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мамонтово Рождество в Германии (фото) 17.12.2018

В Германии сейчас можно увидеть много разных необычных рождественских елок и даже... рождественские секвойи. На украшение этого гигантского дерева ушло три тысячи лампочек.
07.03.2017, Hessen, Bad Vilbel: Bei Einbruch der Dunkelheit ist ein Verkaufsstand für Weihnachtsbäume auf einem Feld neben einer Bundesstraße zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сколько стоят рождественские елки (фото) 13.12.2018

В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах.
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