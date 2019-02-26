 ″Репортеры без границ″ просят Google бороться с цензурой в РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2019

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Мир

"Репортеры без границ" просят Google бороться с цензурой в РФ

По данным некоммерческой организации "Репортеры без границ", Google удаляет запрещенный Роскомнадзором контент из поисковой выдачи.

Поисковая система Google

Международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" призвала глобальных интернет-гигантов, таких как Google Inc., Facebook Inc. и Twitter Inc., "противостоять давлению российского правительства и защищать свободу слова". Соответствующее заявление распространила во вторник, 26 февраля, пресс-служба НКО.

По данным организации, Google на протяжении последних недель соблюдал установленные Роскомнадзором "требования цензуры" и "удалял запрещенный контент" со страницы результатов поиска.

Пропало около 70 процентов контента

Компании поступали ежедневные рассылки подразделения службы Минкомсвязи РФ с перечислением сайтов, попавших в черный список. По оценкам "Репортеров без границ", всего было удалено около 70 процентов материалов, упоминавшихся Роскомнадзором.

Контекст

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев. (25.12.2018)

Так, из поисковой выдачи пропали ссылки на сетевое приложение Zello, использовавшееся для координации действий участников забастовки дальнобойщиков в 2017 году.

"Пытаются принудить к сотрудничеству с властями"

Ограничения коснулись и других интернет-гигантов. "Посредством судебных процессов и штрафов Facebook и Twitter пытаются принудить к сотрудничеству с властями", констатируют эксперты "Репортеров без границ". Так, 21 февраля, Роскомнадзор начал административное производство в отношении компаний Facebook Inc. и Twitter Inc..

По версии Роскомнадзора, компании не предоставили сведений о нахождении баз персональных данных россиян на территории РФ. По закону эта информация должна храниться в России. За нарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для юрлиц. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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