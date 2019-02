"Репортеры без границ" просят Google бороться с цензурой в РФ

Международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" призвала глобальных интернет-гигантов, таких как Google Inc., Facebook Inc. и Twitter Inc., "противостоять давлению российского правительства и защищать свободу слова". Соответствующее заявление распространила во вторник, 26 февраля, пресс-служба НКО.

По данным организации, Google на протяжении последних недель соблюдал установленные Роскомнадзором "требования цензуры" и "удалял запрещенный контент" со страницы результатов поиска.

Пропало около 70 процентов контента

Компании поступали ежедневные рассылки подразделения службы Минкомсвязи РФ с перечислением сайтов, попавших в черный список. По оценкам "Репортеров без границ", всего было удалено около 70 процентов материалов, упоминавшихся Роскомнадзором.

Так, из поисковой выдачи пропали ссылки на сетевое приложение Zello, использовавшееся для координации действий участников забастовки дальнобойщиков в 2017 году.

"Пытаются принудить к сотрудничеству с властями"

Ограничения коснулись и других интернет-гигантов. "Посредством судебных процессов и штрафов Facebook и Twitter пытаются принудить к сотрудничеству с властями", констатируют эксперты "Репортеров без границ". Так, 21 февраля, Роскомнадзор начал административное производство в отношении компаний Facebook Inc. и Twitter Inc..

По версии Роскомнадзора, компании не предоставили сведений о нахождении баз персональных данных россиян на территории РФ. По закону эта информация должна храниться в России. За нарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для юрлиц.

Запретное искусство России "Тангейзер" против системы В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.

Запретное искусство России "Родина" с третьего раза В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.

Запретное искусство России "Матильда" под давлением До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.

Запретное искусство России "Нуреев" перенесен В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".

Запретное искусство России Позор для России? "Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".

Запретное искусство России "Война" в Италии Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.

Запретное искусство России Узницы совести Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.

Запретное искусство России Псалмы против искусства Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.

Запретное искусство России Обвинение за "Свободу" Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.

Запретное искусство России Карнавала не будет Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя. Автор: Ксения Сафронова