Реликт холодной войны на "Чертовой горе" получил статус памятника (фото)

Эта бывшая американская станция подслушивания находится в Берлине на "Чертовой горе" - холме Тойфельсберг.
06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина официально присвоили этой территории статус исторического памятника.
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