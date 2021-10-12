Рейнские вина

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Вина для гурманов и не только.
Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
Все, кто хочет подержать виноделов из Арской долины, могут купить вино в бутылках из затопленных погребов - "Flutwein" со следами от катастрофы.
Шницель из вымени, лягушачий смузи, глаза овцы в томатном соусе, змеиное вино, тарантул во фритюре... В Берлине появился Музей отвратительной еды. Но с какой целью его создали?
Этот популярный туристический маршрут проходит по Пфальцу - одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Принятый в РФ закон обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино". Франция проверяет этот документ на нарушение правил ВТО и угрожает России судом.
Комитет вин Шампани призывает власти Франции и ЕС добиваться изменения российского закона, обязывающего называть в России шампанское вино игристым. Объединение виноделов считает эту нормы неприемлемой.
Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
MH Champagne Maisons всегда соблюдали законодательство в странах, куда поставляли свою продукцию, указали в компании. Замена этикеток - ответ на подписанные Путиным поправки.
Производители французского шампанского не хотят переименовывать свою продукцию в "игристое вино" для российского рынка в соответствии с новым законом, сообщает Moët Hennessy.
Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Штрафные меры коснутся авиакомпонентов, вина и бренди из ФРГ и Франции, сообщил Вашингтон. Обоюдные пошлины Евросоюза и США связаны с многолетним конфликтом вокруг субсидий Boeing и Airbus.
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