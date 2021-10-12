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Рейнские вина

Вина для гурманов и не только.

Liquid Spirulina unter den Top-Innovationen auf der Lebensmittelmesse Anuga, der weltweit führenden Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, 2021 in der Koelnmesse. Köln, 08.10.2021

Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея) 12.10.2021

Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!

German Autobahn: рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом? Европа в фокусе 30.09.2021

Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Eine Karaffe und ein Becher mit Apfelwein neben einem Korb mit Äpfeln stehen auf einem Tisch. Apfelwein © racamani #24063216 - Fotolia.com

Яблочное вино - каждый день? 19.09.2021

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
Flutwein Bilder aus Marienthal, das auch vom Hochwasser der Ahr überschwemmt wurde.

"Грязное вино" по благотворительным ценам: кто продает и зачем покупают? 05.08.2021

Все, кто хочет подержать виноделов из Арской долины, могут купить вино в бутылках из затопленных погребов - "Flutwein" со следами от катастрофы.
Eine Tarantula liegt in einer Suppe im Disgusting Food Museum Berlin, dem Museum gegen den guten Geschmack. Das vielleicht ekligste Museum zeigt in Berlin was Mensch alles essen kann - wenn ihm der Appetit nicht vergeht. (zu dpa Ausstellung des schlechten Geschmacks lockt mit Ekel-Essen)

Тарантул во фритюре: гадость или деликатес? 13.07.2021

Шницель из вымени, лягушачий смузи, глаза овцы в томатном соусе, змеиное вино, тарантул во фритюре... В Берлине появился Музей отвратительной еды. Но с какой целью его создали?
Echter Wein, Weinrebe (Vitis vinifera), Weinberg mit Dorf, Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pfalz, Birkweiler | grape-vine, vine (Vitis vinifera), vineyard with village, Germany, Rhineland-Palatinate, Palatinate, Birkweiler | Verwendung weltweit

Германский винный путь 08.07.2021

Этот популярный туристический маршрут проходит по Пфальцу - одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Die Südliche Weinstraße im Herbst | Verwendung weltweit

Самый хмельной туристический маршрут Германии 08.07.2021

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
London Boat Show 2017. A bottle of champagne is seen alongside a yacht at the London Boat Show at the ExCel centre in London. Picture date: Friday January 6, 2017. The show runs until Sunday 15th January and will feature over 300 exhibitors. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:29630006

Франция пригрозила России из-за закона о шампанском 07.07.2021

Принятый в РФ закон обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино". Франция проверяет этот документ на нарушение правил ВТО и угрожает России судом.
16.12.2019, Berlin: Champagner-Flaschen stehen beim Discounter Lidl in einem Regal. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest schmücken auch Deutschlands Discounter ihre Filialen mit einem Hauch von Luxus. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Виноделы Шампани возмущены новым российским законом 05.07.2021

Комитет вин Шампани призывает власти Франции и ЕС добиваться изменения российского закона, обязывающего называть в России шампанское вино игристым. Объединение виноделов считает эту нормы неприемлемой.
Champagner im Kühler mit Eis | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения 05.07.2021

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
Karikatur Sergey Elkin | Champagner wird zum Schaumwein in Russland. via Andreas Brenner

Как французское шампанское в России стало игристым вином 05.07.2021

Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
Happy friends with glasses of champagne on yacht. Vacation, travel, sea and friendship concept. Closeup. || Modellfreigabe vorhanden

Moet Hennessy сменит этикетки для возобновления поставок шампанского в РФ 05.07.2021

MH Champagne Maisons всегда соблюдали законодательство в странах, куда поставляли свою продукцию, указали в компании. Замена этикеток - ответ на подписанные Путиным поправки.
Happy friends with glasses of champagne on yacht. Vacation, travel, sea and friendship concept. Closeup. || Modellfreigabe vorhanden

Подписанные Путиным поправки в закон могут запретить французское шампанское 02.07.2021

Производители французского шампанского не хотят переименовывать свою продукцию в "игристое вино" для российского рынка в соответствии с новым законом, сообщает Moët Hennessy.
Ein Mann hält eine Metallbox, in der eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert steckt, in der Hand. Das Behältnis war in der Kugel des Kreuzes auf dem Turm der Dreikönigskirche am Mainufer gefunden worden. Die Kirche wird derzeit umfassend saniert. +++ dpa-Bildfunk +++

Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото) 18.06.2021

Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Master confectioner Torsten Roth presents his so called 'Corona Antibody Pralines' in the Roth Backery in Erfurt, central Germany, Tuesday, March 17, 2020. The praline consists of nougat and marzipan and is produced in different colors. The idea of designing the praline came to him during a regional trade fair when the visitors failed to appear to his stand because of the coronavirus crisis. He wants to answer with humor. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (AP Photo/Jens Meyer) |

Любек - город сладостей из марципана 31.12.2020

Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Symbold zum drohenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und der Euopäische n Union EU durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beim Import in die USA: erodierende Flaggen der USA und der EU mit fiktivem Verkehrszeichen Achtung vor Präsident Donald Trump und Unfallgefahr *** Symbol of the imminent trade war between the United States of America USA and the European Union EU through the imposition of punitive tariffs on steel and aluminum when imported into the USA eroding US and EU flagged flags Attention to President Donald Trump and risk of accidents

США расширили пошлины на товары из Германии и Франции 31.12.2020

Штрафные меры коснутся авиакомпонентов, вина и бренди из ФРГ и Франции, сообщил Вашингтон. Обоюдные пошлины Евросоюза и США связаны с многолетним конфликтом вокруг субсидий Boeing и Airbus.
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