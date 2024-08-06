Король или королева? В Германии не могут определиться

Десятилетиями в немецких винодельческих регионах выбирают королев. Однако Пфальц, один из главных центров виноделия в ФРГ, решил отказаться от традиции. Этот шаг всколыхнул общественность.

Новость о том, что в Пфальце (Pfalz) - втором по площади винном регионе Германии - решили отказаться от присуждения титула винной королевы, вызвала бурные дискуссии по всей стране - и переполох в виноделии Германии.

Что произошло с винной королевой?

В конце июля один из самых известных винных регионов в Германии шокировал не только виноделов, но и широкую общественность. Вместо традиционной винной королевы уже осенью этого года в Пфальце появится новый титул - "посланница пфальцского вина (PfalzWeinBotschafterin)". Или посланник. Ведь впервые в конкурсе смогут принять участие и мужчины.

Винную королеву в Германии по традиции избирают осенью. У каждого винного региона есть своя кандидатка на престол. До 1999 года короновали только незамужних девушек. Однако со временем правила поменялись. Сейчас главное условие - претендентки должны быть старше 18 лет и доказать свою "привязанность к немецким винам", например, получить винодельческую профессию или быть из семьи виноделов.

Ева Брокман стала 75-й винной королевой Германии, победив на конкурсе в 2023 году в Нойштадте Фото: picture alliance/dpa

На самом деле мужчина на престоле "винной монархии" в Германии уже был. Летом 2016 года в общине Кестен на Мозеле виноделы остались без королевы - не нашлось подходящей кандидатуры. Тогда на спасение старинной традиции пришел 25-летний студент-юрист Свен Финке-Бигер (Sven Finke-Bieger), коронованный под именем Бахус I. Он исполнял свои почетные обязанности в течение двух лет, по его словам, "не хуже, но и не лучше традиционных королев". В обязанности входит, например, участие в ярмарках, презентациях, фестивалях - с целью популяризации немецких вин.

Реакции на решение Пфальца избавиться от винной королевы

Единодушного по поводу отказа от многолетней традиции нет и в самом Пфальце. Обер-бургомистр Нойштадта, где присваивается титул винной королевы Германии, Марк Вигель (Marc Weigel) заявил, что считает это решение неправильным. "Реформа приводит к обесцениванию, - говорит он. - Я не сторонник монархии, но гламурность и сказочность - это неотъемлемая часть образа. Невозможно так просто переложить это на мужчину - только потому, что все говорят, что мы живем в равноправном обществе и возможности должны быть одинаковые у всех полов".

Одно из самых красивых мест в Пфальце. На Мозеле расположены многие виноградники в регионе Фото: Bernhard Klar/Zoonar/picture alliance

Сторонники же реформы утверждают, что за такие изменения выступают многие молодые виноделы региона. В развернувшейся дискуссии реакция некоторых критиков, переходящая в личные оскорбления, удивляет Бориса Кранца (Boris Kranz) из объединения, представляющего виноделов Пфальца. "С одной стороны хотят, чтобы регион был современным, но при этом цепляются за традиции", - говорит он.

Противники реформы стартовали онлайн-петицию с призывом сохранить титул винной королевы в Пфальце. На момент написания этой статьи ее уже подписали более шести тысяч человек. В комментариях под петицией многие интернет-пользователи требуют сохранить традицию, которая существует в этом регионе уже 90 лет. Инициаторы не имеют ничего против того, чтобы на этот титул могли претендовать и мужчины, но, как написано в петиции, если есть желание предоставить титул винной королевы мужчине, то он должен называться Бахусом, Герцогом или как-то в этом ключе, но сама корона винной королевы должна сохраниться.

В Пфальце - в Бад-Дюркхайме - проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода.

Случай Пфальца - пока единичный, но…

После того, как вокруг Пфальца разгорелась такая жаркая дискуссия, его сосед - винодельческий регион в земле Баден-Вюртемберг (где местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"), а самым распространенным сортом считается троллингер) - заявил, что основополагающие изменения в Вюртемберге (Würtemberg) в обозримом будущем не предвидятся. Как отметил глава объединения местных виноделов Херман Моразт (Hermann Morast): "В случае недостаточных заявок от женщин мы бы могли допустить кандидатов-мужчин".

В Немецком институте вина (Deutsches Weininstitut, DWI) в пятницу, 2 августа, заявили, что не собираются перенимать формулировку, которую вводят в Пфальце. Эксперты из Рейнгессена (Rheinhessen) - крупнейшего винодельческого региона Германии - ежегодно выбирают винную королеву всей Германии из победительниц на региональном уровне. После внесения необходимых изменений в устав конкурса мужчины в будущем смогут также принимать участие в борьбе за винную корону, если они окажутся среди победителей регионального уровня.

На данный момент решению, которое принял Пфальц, не последовал ни один другой винодельческий регион Германии. Однако четыре региона заявили о своей готовности рассматривать мужских кандидатов.