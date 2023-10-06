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Михаил Зыгарь представил в Берлине новую книгу. Как это было

Андрей Шашков
6 октября 2023 г.

Журналист и писатель Михаил Зыгарь представил в Берлине свою новую книгу, в которой анализирует, почему стала возможна война России с Украиной. Как проходила презентация - в репортаже DW.

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Михаил Зыгарь представил в Берлине свою новую книгу
Михаил Зыгарь представил в Берлине свою новую книгу Фото: Andrey Shashkov/DW

Презентация новой книги российского журналиста и писателя Михаила Зыгаря проходила 5 октября. Она началась в 19.00 в уютном Theater im Delphi в Пренцлауэрберге. Средних размеров зал со столами как в кабаре и небольшим балконом быстро набился битком. На входе кто-то даже время от времени с надеждой повторял "нет ли лишнего билетика" (вход организаторы оценили в 10 евро). В итоге в зале собрались около двухсот человек - журналисты, айтишники, муниципальные депутаты в изгнании, ЛГБТ-активисты и активистки, новые релоканты и давно живущие в эмиграции, совсем юные и в возрасте. В первых рядах можно было заметить таких коллег Михаила Зыгаря, как, например, российских журналистов Анну Наринскую, Елену Костюченко и Константина Гольденцвайга.

Новая книга Михаила Зыгаря
Новая книга Михаила Зыгаря Фото: Andrey Shashkov/DW

Вообще презентация была двойной, потому что кроме Зыгаря, на сцене был также главред "Медузы" Иван Колпаков, который анонсировал запуск издательства при его СМИ, которое и выпустило книгу Михаила. Сразу после этого, еще до конца октября, Колпаков обещал выпустить дебютную книгу журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко "Моя любимая страна" - также о том, как Россия сползала к войне. Поскольку в России продажи таких книг едва ли возможны, там книги можно будет прочесть бесплатно в умеющем обходить блокировки без VPN приложении "Медузы".

Модератором дискуссии выступила бывшая коллега Зыгаря по телеканалу "Дождь" Мария Макеева, которая ныне руководит берлинским русскоязычным телеканалом "ОстВест". Первые полчаса Зыгарь объяснял, о чем его книга "Война и наказание. Как Россия уничтожала Украину". Ее название отсылает не только к роману Достоевского, но и к первой книгесамого Зыгаря, когда-то военкора Коммерсанта - "Война и миф". 

О чем книга Зыгаря

Новая книга получилась похожей скорее не на принесшую ему первую славу как писателю "Всю кремлевскую рать" или "Все свободны" о выборах 1996-го года в России, а на книгу "Империя должна умереть". Зыгарь снова выступает скорее как историк, чем как журналист. Согласно ему, война началась не 24 февраля и даже не в 2014-м году; все это - лишь продолжение колониальной политики Москвы в отношении Киева, которая строится на исторических мифах об Украине в российском массовом сознании и особенно в головах политических элит. Каждая глава так и называется - "Миф о Крыме", "Миф о Ленине", "Миф о Бандере" - и так далее, от 17-го века к нашим дням.

Михаил Зыгарь во время презентации своей книги в Берлине
Михаил Зыгарь во время презентации своей книги в Берлине Фото: Andrey Shashkov/DW

Во время презентации Зыгарь подчеркивал - это книга не об Украине, а, прежде всего, о России, иначе бы он, как российский автор, и не взялся за нее. Говоря о коллективной и своей личной ответственности за случившееся (эта тема вообще была сквозной в течение всего вечера - и в обсуждении на сцене, и в вопросах из зала) вспоминал, какие иллюзии сам питал раньше об объекте своего исследования: "Наша история - это история не людей и даже не страны. Это очень москвоцентричная и петербургоцентричная история государей, которая писалась их придворными". Поэтому, по Зыгарю, нет ничего удивительного в том, что тысячи и миллионы школьников росли и растут "с ощущением того, что вот, например, какой у нас великий и могучий русский язык, и как прекрасно, что была такая большая страна, которая вся говорила на этом языке - не задумываясь, что на самом деле, вообще-то, так было потому, что под русский поляну зачищали, подавляя и уничтожая, например, в том числе украинские язык и культуру".

Автор подчеркивал, что Россия была и до сих пор пытается оставаться колониальной империей; призывал признать, что, на самом деле, не было никакой принципиальной разницы между "происходившими в 17-м веке одновременно освоением Северной Америки британцами и французами (с геноцидом индейцев) и освоением Сибири русскими казаками с геноцидом тунгусов, эвенков, чукчей и прочих малых народов" - и именно в этом "нужно искать причины того, что сегодня украинцы единодушно воспринимают нас, русских, так, как они воспринимают".

На презентации книги Михаила Зыгаря в Берлине 5 октября 2023 года
На презентации книги Михаила Зыгаря в Берлине 5 октября 2023 годаФото: Andrey Shashkov/DW

Книга полна витиеватых параллелей и неожиданных отсылок - как между историей и современностью, так и между реальными событиями и… фольклором. Вот как одну из них описывал на сцене сам автор: "В "Ночи перед Рождеством" Гоголя кузнец Вакула, оседлав черта, летит на нем в Петербург, чтобы выпросить у императрицы новые черевички для своей жены, в 1994-м директор производящего межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана" завода Южмаш, Леонид Кучма, буквально оседлав сатану, летит в Москву за субсидиями и благословением на президентство".

Общение с аудиторией

Вторая и бОльшая часть встречи была посвящена вопросам из зала. Михаил отвечал на них - насколько это позволяла невеселая тема - со своей фирменной самоиронией; впрочем, интересовала пришедших не только война. Зыгаря спрашивали обо всем - в диапазоне от слежки за журналистами в Европе до того "Как вы относитесь к фразе Стэнли Кубрика "Великие нации всегда действовали как бандиты, а малые - как проститутки?". На этот вопрос и сам Зыгарь развел руками: "Никак не отношусь". В конце встречи Зыгарь предложил собравшимся заранее подписанные экземпляры первого тиража "Войны и наказания", добавив, что часть сборов направят в фонд, помогающий онкобольным детям в Украине.

Смотрите также:

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