Революция в архитектуре: Баухаусу 100 лет (видео)

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.
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