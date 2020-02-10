Профсоюзы Германии

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Всего в прошлом году туристы совершили почти полмиллиарда ночевок в Германии. Это на треть больше, чем в 2009 году. Профсоюзы видят обратную сторону медали.
Инкассаторы в ФРГ начинают 2 января забастовку. Профсоюз Verdi грозит проблемами и требует повысить зарплаты на 250 евро в месяц.
Объявлено о новом этапе стачки летчиков компании Lufthansa. Забастовка 29 ноября коснется всех рейсов на короткие расстояния, а 30 ноября - еще и дальних рейсов.
Забастовка пилотов Lufthansa подлится также и в четверг. По данным профсоюза, будут отменены все рейсы с вылетом из Германии.
Подозреваемый в подготовке взрыва сириец повесился в камере тюрьмы Лейпцига. Политики и профсоюз полиции требуют тщательно расследовать обстоятельств его смерти.
Зампредседателя Профсоюза служащих полиции ФРГ скептически отнесся к предложению о частичном запрете паранджи. Он считает, что для безопасности в стране нужно больше полицейских.
Зампредседателя профсоюза немецких полицейских Йорг Радек скептически отнесся к заявлению главы МВД Германии о продлении пограничного контроля. По его словам, полиция находится на пределе своих сил.
Глава немецкого профсоюза полицейских в интервью Bild сообщил, что в преддверии новогодних мероприятий ведется круглосуточный мониторинг ситуации на предмет террористической угрозы.
Профсоюз UFO сообщил о стачке на рейсах Lufthansa во Франкфурте, Мюнхене и Дюссельдорфе до 13 ноября. Только 11 ноября отменены 930 рейсов.
Стачка, организованная профсоюзом бортпроводников UFO, затронула аэропорты Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Мюнхена. Отменена почти треть запланированных рейсов.
Германии не следует продолжать слать сигнал "Приезжайте все к нам", заявил глава профсоюза Райнер Вендт. "Наш внутренний порядок оказался под угрозой", - предупредил он.
Каждый день в Германию прибывают тысячи беженцев. Полиция работает на пределе сил. Однако она справится, уверяет в интервью DW глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт.
Федеральная полиция в Баварии не успевает сохранять отпечатки пальцев всех нелегальных беженцев, задержанных на границе с Австрией, сообщил глава немецкого профсоюза полицейских.
Машинисты пассажирских поездов начали первую в истории ФРГ бессрочную забастовку. Позиция GDL вызывает критику со стороны политиков, представителей бизнеса и других профсоюзов.
На железной дороге в Германии начинается очередная забастовка. С 20 мая пассажирские поезда компании Deutsche Bahn не будут ходить по расписанию.
В Германии к середине мая было проведено больше забастовок, чем за весь 2014 год. Уже зафиксировано более 350 тысяч забастовочных дней, тогда как годом ранее их было 156 тысяч.
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