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Профсоюзы Германии

07.11.2017 ARCHIV - Touristen stehen am 07.11.2017 an einem Aussichtspunkt im Nationalpark Sächsische Schweiz in der Gemeinde Lohmen (Sachsen). (zu dpa Deutschland-Tourismus wächst im September weiter vom 09.11.2017) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Германия в десятый раз поставила рекорд по числу ночевок туристов 10.02.2020

Всего в прошлом году туристы совершили почти полмиллиарда ночевок в Германии. Это на треть больше, чем в 2009 году. Профсоюзы видят обратную сторону медали.
19.10.2018, Berlin: Ein Geldtransporter mit aufgebrochenen Türen steht auf der Alexanderstraße/Ecke Schillingstraße. Mehrere Maskierte haben am Morgen in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег 01.01.2019

Инкассаторы в ФРГ начинают 2 января забастовку. Профсоюз Verdi грозит проблемами и требует повысить зарплаты на 250 евро в месяц.
23.11.2016+++ Zahlreiche Flüge der Fluggesellschaft Lufthansa werden am 23.11.2016 auf einer Anzeigetafel auf dem Flughafen in München (Bayern) als annulliert ausgewiesen. Die Lufthansa-Piloten sind in der Nacht zum 23.11.2016 in einen zweitägigen Streik getreten. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Пилоты Lufthansa продолжат забастовку 29 и 30 ноября 27.11.2016

Объявлено о новом этапе стачки летчиков компании Lufthansa. Забастовка 29 ноября коснется всех рейсов на короткие расстояния, а 30 ноября - еще и дальних рейсов.
A pilot of German airline Lufthansa, sports a buttons reading strike on his uniform as he takes part in a demonstration at Fraport airport in Frankfurt, Germany April 2, 2014. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Пилоты Lufthansa продлят забастовку еще на один день 22.11.2016

Забастовка пилотов Lufthansa подлится также и в четверг. По данным профсоюза, будут отменены все рейсы с вылетом из Германии.
13.10.2016 ***** Das Ortseingangsschild von Leipzig (Sachsen) ist am am 13.10.2016 vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig zu sehen. Der unter Terrorverdacht festgenommene Dschaber al-Bakr war hier am Mittwoch in seiner Zelle erhängt aufgefunden worden. Nach Angaben des Justizministerium in Dresden habe sich der 22-jährige Syrer am Abend das Leben genommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Willnow

В Германии требуют расследовать гибель предполагаемого террориста 13.10.2016

Подозреваемый в подготовке взрыва сириец повесился в камере тюрьмы Лейпцига. Политики и профсоюз полиции требуют тщательно расследовать обстоятельств его смерти.
DEUTSCHLAND, BAD GODESBERG - JUNI 23: Der Bonner Stadtteil Bad Godesdberg, einst Diplomatenviertel und bis heute Standort schöner Villen, hat mittlerweile eine große Zahl ausländischer Mitbewohner. Strassenszene, Muslima mit Burka, im Zentrum. | (c) picture-alliance/Ulrich Baumgarten

Профсоюз полицейских ФРГ критикует предложение о частичном запрете паранджи 20.08.2016

Зампредседателя Профсоюза служащих полиции ФРГ скептически отнесся к предложению о частичном запрете паранджи. Он считает, что для безопасности в стране нужно больше полицейских.
PASSAU, GERMANY - OCTOBER 28: German police watch migrants arriving at the border to Austria on October 28, 2015 near Wegscheid, Germany. Bavarian Governor Horst Seehofer has accused the Austrian government of wantonly shuttling migrants in buses from the Slovenian border across Austria and dumping them at all hours of day and night at the border to Germany. German authorities have recorded over 7,000 migrants arriving daily since the weekend as a bottleneck of migrants in Slovenia and Croatia finally arrived in Austria. Germany has registered over 800,000 migrants this year and Chancellor Angela Merkel is mounting pressure on European Union member states that so far have shown great reluctance to accept any migrants at all to finally share the burden of accommodating the newcomers, many of whom are refugees fleeing war-torn Syria. (Photo by Johannes Simon/Getty Images) +++ (C) Getty Images/J. Simon

Профсоюз полиции ФРГ: Продлить контроль на границах невозможно 22.01.2016

Зампредседателя профсоюза немецких полицейских Йорг Радек скептически отнесся к заявлению главы МВД Германии о продлении пограничного контроля. По его словам, полиция находится на пределе своих сил.
ARCHIV - Zwei Polizeibeamte laufen am 04.12.2014 auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main (Hessen) Streife. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu lhe Mit Lautsprecher und Streifen: Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt vom 18.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/F.von Erichsen

В ФРГ перед Новым годом усиливают меры безопасности 27.12.2015

Глава немецкого профсоюза полицейских в интервью Bild сообщил, что в преддверии новогодних мероприятий ведется круглосуточный мониторинг ситуации на предмет террористической угрозы.
09.11.2015+++ Lufthansa planes stand on the tarmac during a strike at Munich's international airport, Germany, November 9, 2015. German airline Lufthansa cancelled hundreds of flights after cabin crew union UFO announced a walkout on flights from Frankfurt , Duesseldorf and Munich. REUTERS/Michael Dalder +++ Copyright: Reuters/M. Dalder

Немецкий профсоюз бортпроводников объявил о продолжении забастовки 11.11.2015

Профсоюз UFO сообщил о стачке на рейсах Lufthansa во Франкфурте, Мюнхене и Дюссельдорфе до 13 ноября. Только 11 ноября отменены 930 рейсов.
allgemein, Feature, Randmotiv, eine Flugbegleiterin Stewardess verfolgt die Hauptversammlung, Hauptversammlung der Deutsche Lufthansa AG am 08.05.2012 in Koeln, Â Copyright: picture-alliance/Sven Simon

Забастовка бортпроводников Lufthansa: отменены более 900 рейсов 09.11.2015

Стачка, организованная профсоюзом бортпроводников UFO, затронула аэропорты Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Мюнхена. Отменена почти треть запланированных рейсов.
FREILASSING, GERMANY - SEPTEMBER 14: Migrants wait to be registered by the German federal police on September 14, 2015 at the railway station in Freilassing, Germany. German authorities announced they are temporarily reinstating border controls along Germany's border to Austria in order to stem the recent massive influx of migrants and uphold the Dublin agreement. Tens of thousands of migrants arrived in Germany over the last few weeks and the country is struggling to find adequate accommodation for them all. By enforcing the Dublin agreement, which requires migrants applying for asylum to register in the first EU country they enter, German authorities are hoping for a broader distribution of arriving migrants across EU member states. (Photo by Philipp Guelland/Getty Images)

Профсоюз полиции ФРГ призвал построить забор на границе с Австрией 18.10.2015

Германии не следует продолжать слать сигнал "Приезжайте все к нам", заявил глава профсоюза Райнер Вендт. "Наш внутренний порядок оказался под угрозой", - предупредил он.
September 7, 2015. Middle Eastern migrants, who came from Germany by ferry and train Sunday night, and are walking from Rodby in southern Denmark towards Sweden on Monday Sept. 7, 2015. Most of the migrants came from Syria, and wished to continue to Sweden where they will seek asylum. The distance from Rodby to the Oresundsbron in Sweden is 180 kilometres. (AP Photo/POLFOTO, Per Rasmussen) DENMARK OUT

Глава профсоюза немецкой полиции: Наплыв беженцев - вызов для нас 09.09.2015

Каждый день в Германию прибывают тысячи беженцев. Полиция работает на пределе сил. Однако она справится, уверяет в интервью DW глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт.
12.2.2015*** Zwei Beamte der Bundespolizei stellen am 12.02.2015 in Passau (Bayern) die Daten mehrere Flüchtlinge fest. Diese waren zuvor in Zügen oder auf der Autobahn bei Kontrollen aufgegriffen worden. Bayern schlägt wegen drastisch steigender Asylbewerberzahlen aus dem Kosovo Alarm - und hat umgehende Gegenmaßnahmen beschlossen. Foto: Marc Müller/dpa (Zu dpa Schleusergeschäft für Kosovaren lukrativer als Drogenhandel) pixel

Профсоюз: Полиция ФРГ не справляется с потоком беженцев 12.07.2015

Федеральная полиция в Баварии не успевает сохранять отпечатки пальцев всех нелегальных беженцев, задержанных на границе с Австрией, сообщил глава немецкого профсоюза полицейских.
07.05.2015 * BERLIN, GERMANY - MAY 06: Passengers of German state rail carrier Deutsche Bahn wait for less frequent trains at the Hauptbahnhof, or main train station, during a week-long, nationwide rail strike by the GDL train drivers' union against Deutsche Bahn on May 6, 2015 in Berlin, Germany. Freight train drivers began their strike May 4 at 2pm, passenger train drivers yesterday morning, and they are scheduled to strike until Sunday, making it the longest strike in the history of Deutsche Bahn. The GDL is in a long-drawn conflict with Deutsche Bahn over working hours and pay. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

Миллионы немецких пассажиров страдают из-за забастовки железнодорожников 20.05.2015

Машинисты пассажирских поездов начали первую в истории ФРГ бессрочную забастовку. Позиция GDL вызывает критику со стороны политиков, представителей бизнеса и других профсоюзов.
05.05.2015 * Ein Bahnreisender geht am 05.05.2015 am Hauptbahnhof in Hamburg am Rande des Streiks der Lokomotivfuehrer der GDL an einem am Bahnsteig wartenden ICE vorbei. Foto: Markus Scholz

Профсоюз машинистов Германии объявил бессрочную забастовку 18.05.2015

На железной дороге в Германии начинается очередная забастовка. С 20 мая пассажирские поезда компании Deutsche Bahn не будут ходить по расписанию.
Eine kommunale Kita in Bremen wird am 08.05.2015 bestreikt. Mit dem Beginn des unbefristeten Streiks von Erziehern und Sozialarbeitern in kommunalen Einrichtungen fordern die Gewerkschaften mit Nachdruck eine höhere Einstufung der Sozial- und Erziehungsberufe. Foto: Ingo Wagner/dpa

К маю 2015 в ФРГ прошло больше забастовок, чем за весь 2014 год 14.05.2015

В Германии к середине мая было проведено больше забастовок, чем за весь 2014 год. Уже зафиксировано более 350 тысяч забастовочных дней, тогда как годом ранее их было 156 тысяч.
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