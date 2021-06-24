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Протестанты

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Протестанты".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Ein lesbisches Paar, zwei evangelische Pastorinnen Steffi (34 Jahre) und Ellen Radke (35 Jahre) aus Hannover haben ein Kind zur Welt gebracht und führen im YouTube einen eigenen Kanal über lesbische Liebe und alltägliche Probleme. Wie reagiert die Gemeinde darauf? Die Bilder habe ich von dem Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen bekommen. Bild 1: Jonathan Haase / Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen

Пасторы-лесбиянки в Германии, или Аминь по-другому 24.06.2021

YouTube, церковь и квир - совместимо ли это в Германии? Оказывается - вполне! Лесбийская пасторская семья доказывает это - в жизни и рассказывает об этом - на YouTube-канале.

Захват церкви в Беларуси: верующих лишили здания за высказывания против насилия? 15.03.2021

Протестанты в Минске уже почти месяц молятся на улице, а не в церкви. Здание на окраине города у общины “Новая жизнь” отобрали. Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но почему именно теперь власти решили действовать силовым методом?

Как церковь в Германии живет в эпоху коронавируса (21.04.2020) 21.04.2020

Смягчение карантинного режима в Германии не коснется церквей - богослужения по-прежнему запрещены. Но жизнь в общинах не останавливается, даже наоборот - в условиях пандемии работы у протестантских священников лишь прибавилось. Разговор с тремя пасторами.

5.4.2020, Berlin, Der Pfarrer Viktor Weber entzündet eine Kerze // Redakteur: Vladimir Esipov

Протестанты и пандемия: в Германии закрыты церкви, но не приходы 18.04.2020

"Церковь - это не здание, это прихожане и их отношения друг с другом", - сказал берлинский пастор корреспонденту DW, выяснявшему, как работают немецкие евангелические храмы в условиях карантина.
Thema: Fall des eingesperrten Aktivisten in Luhansk: Wer wird zum Opfer der Repressionen durch Separatisten. Stichworte: Ukraine, Andrij Jarovij, Alliance for Public Health, Donbass, Drogen, Substitutionsbehandlung Übertragung der Rechte: (C) ECUO

Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе 16.02.2019

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция.

Moschee berlin türk sehitlik camii, Berlin | Verwendung weltweit

Как избавить немецкие мечети от внешнего финансирования 27.12.2018

В Германии обсуждается вариант церковного налога для финансирования немецких мусульманских организаций. Цель - уменьшить влияние исламских стран, субсидирующих мечети в ФРГ.
ARCHIV - 03.07.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird im Hafen Mukran auf ein Transportschiff verladen. (Zu dpa Kaum noch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und in die Türkei am 23.07.2018) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Католики и протестанты критикуют правительство ФРГ за экспорт вооружений 17.12.2018

Экспортируя оружие, в частности, на Аравийский полуостров, Германия способствует нарушениям международного права, заявила конференция германских католиков и протестантов.
Symbolfoto,Kirche,Katholische,Katholiken,Kreuz und Haende,Hand von Kardinal Reinhard Marx (Vorsitzender Deutsche Bischofskonferenz), Jahrhundertfeiern zum Reformationstag waren bislang Anlass zur Abgrenzung der Konfessionen voneinander. Dies soll 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg nach dem Willen der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland im Jahr 2017 erstmals anders werden. Dieses Ziel haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz vereinbart und in einem offiziellen Briefwechsel festgehalten, der heute in Muenchen vorgestellt wurde. 500 Jahre Reformation: 2017 als gemeinsames Christusfest feiern Oekumenische Planungen für 2017 Ð Briefwechsel zwischen Kardinal Marx und Ratsvorsitzendem Bedford-Strohm. Symbolic image Church Catholic Catholics Cross and haende Hand from Cardinal Reinhard Marx Chairman German Bishops\u0026#39; Conference Centenary celebrations to Reformation Day Were yet Occasion to Demarcation the Confessions each other This should 500 Years after the These stop Martin Luther in Wittenberg after the will the both grand Christian Churches in Germany in Year 2017 the first time Anders will This Target have the Protestant Church in Germany EKD and the German Bishops\u0026#39; Conference agreed and in a official Correspondence detained the Today in Munich presented was 500 Years Reformation 2017 as common Christusfest celebrate ecumenical Planning for 2017 Ð Correspondence between Cardinal Marx and Ratsvorsitzendem Bedford Strohm

Протестантские церкви Европы вступают в экуменический диалог с Ватиканом 16.09.2018

Представители евангелического и католического духовенства будут обсуждать ряд спорных вопросов, включая проблему рукоположения женщин.

Pfarrkirche St. Sixtus in Schliersee, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa Church St. Sixtus in Schliersee, Bavaria *** Parish church St Sixtus in Schliersee Upper Bavaria Bavaria Germany Europe Church St Sixtus in Schliersee Bavaria

Католическая и протестантская церкви Германии теряют прихожан 20.07.2018

Из евангелической церкви вышли в прошлом году около 200 тысяч человек, из католической - 167 тысяч.

Prager Fenstersturz 1618 / Brozik 19.Jh. Prager Fenstersturz, 23. Mai 1618 (Widerstand boehmischer Prostestanten gegen gegenreformat.Massnahmen. Zwei kaiserl. Statthalter werden aus den Fenstern des Hradschin geworfen). - Fenstersturz zu Prag 1618. - Photogravure nach dem Gemaelde, 1889, Wenzel von Brozik (1851-1901), neu- koloriert. |

400 лет спустя: уроки Тридцатилетней войны 23.05.2018

Великое европейское противостояние XVII века обескровило Европу, но показало, что возможно мирное урегулирование даже самых ожесточенных конфликтов.

500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир (31.10.2017) 31.10.2017

500 лет назад Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге. Он критиковал католическую церковь за индульгенции - отпущение грехов за деньги. Так в Европе началась Реформация.
Ausstellung DHM Der Luther-Effekt Motiv: Luther im Kreis von Reformatoren, 1625/1650 Datum: 10.4.2017 Ort: Berlin (c) Deutsches Historisches Museum

Как заполучить 800 миллионов, или "Эффект Лютера" 13.04.2017

800 миллионов жителей планеты Земля исповедуют сегодня протестантизм. Вряд ли 500 лет назад немецкий богослов мог предположить, что его идеи распространятся настолько широко.
5.2.2017***Pope Francis addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St Peter's square during the Sunday Angelus prayer, on February 5, 2017 in Vatican. / AFP / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Протестанты и католики ФРГ пригласили в гости папу римского 06.02.2017

На аудиенции в Ватикане главы евангелической и католической церквей в Германии пригласили понтифика нанести визит немецким верующим. Пока Франциск отреагировал лишь благосклонным взглядом.

2017 - год Мартина Лютера и 500-летия Реформации (03.01.2017) 03.01.2017

Пять веков назад Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои тезисы, положившие начало Реформации.
Das Festjahr zum 500. Reformationsjubilaeum hat am Montag (31.10.16) mit einem Festgottesdienst in der Berliner Marienkirche begonnen. (Foto v.li.: Christian Staeblein, Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz; Bundespraesident Joachim Gauck; seine Lebensgefaehrtin Daniela Schadt; Michael Mueller (Müller, SPD), Regierender Buergermeister von Berlin; Kardinal Karl Lehmann; Staatsministerin fuer Kultur und Medien, Monika Gruetters; Kardinal Reinhard Marx; die westfaelische Praeses Annette Kurschus; Irmgard Schwaetzer, Praeses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)) Die Predigt hielt der Berliner Bischof Markus Droege. Unter den Besuchern des Gottesdienstes, der live in der ARD und auch in den Festsaal des Roten Rathauses uebertragen wurde, waren prominente Gaeste aus Kirche, Politik und Gesellschaft, darunter Bundespraesident Joachim Gau Copyright: epd-bild/JensxSchlueter the hard year to 500 Reformationsjubilaeum has at Monday 31 10 16 with a Hard worship in the Berlin St Marys Church begun Photo V left Christian Staeblein Propst the Protestant Church Berlin Brandenburg Silesian Oberlausitz Federal President Joachim Gauck his Life \u0026#39; Daniela Schadt Michael Mueller Mueller SPD Governing Mayor from Berlin Cardinal Karl Lehmann Minister of State for Culture and Media Monika Grütter Cardinal Reinhard Marx the Westphalian Praeses Annette Kurschus Joyce Schwaetzer Praeses the Synod the Protestant Church in Germany EKD the Homily held the Berlin Bishop Markus Droege under the Visitors the God\u0026#39;s service the Live in the ARD and too in the Festival Hall the Red Cort way was Were Celebrities Guests out Church politics and Society below Federal President Joachim Gau Copyright epd Picture JensxSchlueter

В Германии начались юбилейные торжества по случаю 500-летия Реформации 31.10.2016

Протестанты всего мира отмечают 500 лет с начала Реформации. Президент ФРГ Гаук заявил о ее влиянии на современное общество. В экуменическом юбилейном богослужении в шведском Лунде принял участие папа римский Франциск.
HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 29: (EDITORS NOTE: This image has been altered digitally) Singer Rihanna poses for photos backstage at Milk Studios on October 29, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images for amfAR)

Немецкие протестанты учат песни Рианны 07.01.2016

В 2016 году начнет работу церковная академия поп-музыки. Это вестфальское учебное заведение станет первым в Европе, обучающим церковных музыкантов року, джазу и поп-музыке.
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