Захват церкви в Беларуси: верующих лишили здания за высказывания против насилия?

Протестанты в Минске уже почти месяц молятся на улице, а не в церкви. Здание на окраине города у общины “Новая жизнь” отобрали. Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но почему именно теперь власти решили действовать силовым методом?