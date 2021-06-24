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Протестанты в Минске уже почти месяц молятся на улице, а не в церкви. Здание на окраине города у общины “Новая жизнь” отобрали. Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но почему именно теперь власти решили действовать силовым методом?
Смягчение карантинного режима в Германии не коснется церквей - богослужения по-прежнему запрещены. Но жизнь в общинах не останавливается, даже наоборот - в условиях пандемии работы у протестантских священников лишь прибавилось. Разговор с тремя пасторами.
Протестанты всего мира отмечают 500 лет с начала Реформации. Президент ФРГ Гаук заявил о ее влиянии на современное общество. В экуменическом юбилейном богослужении в шведском Лунде принял участие папа римский Франциск.