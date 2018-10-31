Прокатиться на электросамокате и не налететь на штраф: правила и советы

В июне 2019 года в Германии официально разрешили использовать для поездок по улицам электрические самокаты. Электрические транспортные средства наименьшего габарита с рулевой или опорной стойкой (Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange) - так они называются в немецких официальных документах и правилах. В повседневной жизни в Германии прижились более короткие названия - E-Scooter (Elektro-Scooter) или E-Tretroller (Elektro-Tretroller).

Если понаблюдать за пользователями этих компактных транспортных средств в немецких городах, трудно избежать впечатления, что многими они воспринимаются как безобидная детская игрушка. Водителями они себя явно не считают, скорее - своего рода пешеходами на колесиках. Последствия разнообразны и печальны.

В одной лишь федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за первые два с половиной месяца достаточно анархичной эксплуатации электросамокатов на дорогах было зарегистрировано более полусотни серьезных ДТП, в результате которых 15 человек получили тяжелые травмы. О количестве мелких незарегистрированных происшествий или без-пяти-сотых-секунды ДТП можно лишь догадываться. Еще один свежий пример - новый пункт в итоговой статистике нынешнего мюнхенского Октоберфеста. В традиционном отчете (списке миллионов литров выпитого пива, съеденных быков и цыплят, потерянных кошельков и зонтиков) в этом году указано более 400 пьяных посетителей, задержанных не за свиной рулькой, а за рулевой стойкой. Из них более 250 водителей электросамокатов были столь нетрезвыми, что временно лишились водительских прав.

Мюнхен во время Октоберфеста 2019 года

Нарушает - как минимум, каждый четвертый

На проблему также обратили внимание эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC). Они провели исследование в шести крупных городах (внимательно понаблюдали за пользователями электросамокатов), причем, только в дневное время, когда нарушений совершается меньше. Всего проанализировали около четырех тысяч поездок. Правила каким-либо образом нарушил каждый четвертый. Самое распространенное нарушение - передвижение в пешеходных зонах, куда электросамокатам заезжать запрещено. Эту проблему в Германии намерены решать в будущем техническими методами: автоматически отключать питание, то есть аккумуляторы при въезде в пешеходные зоны. Делать это можно на основе данных GPS или при помощи специальных сигналов.

Большинство электросамокатов, которые можно увидеть на немецких улицах, принадлежат прокатным компаниям. Многие из тех, кто их арендует, очевидно, особо не задумываются о правилах дорожного движения. Говоря другими словами, катаются - как бог на душу положит и по неисповедимым никому путям. Потом сильно удивляются неприятным финансовым последствиям, штрафным баллам в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге или даже необходимости на время расстаться с родным водительским удостоверением, если таковое имеется. Пока многое можно списать на проблемы начального времени, но незнание законов все равно не освобождает от ответственности.

Какие правила существуют и что за наказания ожидают нарушителей?

Основные правила для электросамокатов в Германии

Для использования на улицах в Германии допускаются только модели электросамокатов, прошедшие сертификацию и получившие официальный допуск (ABE - Allgemeine Betriebserlaubnis).

Основные параметры для получения допуска:

- Максимальная скорость - 20 километров в час

- Наличие осветительного оборудования, соответствующего техническим требованиям

- Наличие тормозов, соответствующих техническим требованиям

- Наибольшая эффективная мощность при длительной нагрузке - 500 ватт

- Наличие звонка или другого акустического сигнального устройства

- Максимальная ширина - 70 см, общая высота - не более 140 см, общая длина - не более 200 см, масса без водителя - не более 55 кг

Для передвижения по дорогам на электрическом самокате необходимо иметь действительный полис обязательного страхования гражданской ответственности - ОСАГО (Haftpflichtversicherung) для этого конкретного транспортного средства. При пользовании арендованными самокатами страховка является частью пакета предоставляемых услуг, однако перед началом каждой поездки клиентам настоятельно рекомендуется проверить наличие соответствующей наклейки (Versicherungsplakette). Для личного электросамоката такой годовой полис стоит в Германии примерно от 25 евро. Разброс цен на модели разных производителей составляет сейчас от 400 евро до 2400 евро.

Электрические самокаты в Кельне

Водительские права для езды на электросамокате не требуются, но пользоваться ими разрешается лишь после достижения 14-летнего возраста. При этом за серьезные нарушения владелец водительских прав, например, поехавший на красный сигнал светофора на самокате и ставший виновником ДТП, лишится удостоверения (на время, но тем не менее). Прейскурант будет приведен ниже.

Важно отметить, что зловещие штрафные баллы за нарушения ПДД в Германии может получить любой участник движения старше 12-ти лет - вне зависимости от того, имеет ли он водительские права. Об этом особенно стоит помнить подросткам, которые, катаясь по улицам на электросамокатах, могут обзавестись неприятным счетом в штрафной картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта задолго до начала обучения в автошколе. Сгорают эти пункты только через два с половиной года, и это - в лучшем случае. В худшем случае - через десять лет.

Если счет достигает восьми пунктов, права отбираются безвозвратно! Чтобы вновь стать водителем, нужно будет заново пройти весь недешевый процесс обучения и сдачи экзаменов (от 1500 евро до 2200 евро), но лишь по истечении длительного (от шести месяцев до пяти лет) запретительного срока и после прохождения медицинско-психологической экспертизы (MPU) - так называемого "теста для идиотов" (Idiotentest). Тест этот тоже стоит денег - от 400 евро до 730 евро.

Ездить вдвоем на электросамокате запрещено. Эта фотография сделана в Берлине

ПДД для электросамокатов в Германии

- На электросамокаты распространяются общие правила правостороннего движения транспортных средств

- На электросамокатах нельзя передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам. Водители электросамокатов обязаны пользоваться велосипедными дорожками (Radweg, Radfahrstreifen) или проезжей частью улиц там, где велосипедные дорожки отсутствуют. Движение по велосипедным улицам (Fahrradstraße) допускается только при наличии соответствующего разрешительного знака

- Водителям электросамокатов запрещено ездить по улицам с односторонним движением в обратном направлении - даже там, где это разрешено велосипедистам специальными знаками - "Radfahrer frei". Для этого необходима разрешительная табличка "E-Scooter frei"

- На регулируемых перекрестках и переходах водители электросамокатов должны подчиняться сигналам светофорных секций для велосипедистов. Если такие секции отсутствуют, на них распространяются светофорные сигналы для транспортных средств

- Сигнал левого поворота подается вытянутой в сторону левой рукой, сигнал правого поворота - вытянутой в сторону правой рукой

- Водители электросамокатов должны передвигаться один за другим. Параллельное движение запрещено

Также следует отметить, что кататься на электросамокате вдвоем запрещено. Всем! В том числе, влюбленным парочкам во время романтических свиданий, закадычным друзьям, а также экономным туристам при осмотре достопримечательностей. Ношение защитного шлема не является обязательным, но рекомендуется ради собственной безопасности.

Демонстрация пешеходов в Берлине в защиту пешеходных дорожек от электросамокатов и паркующихся машин

Избранные наказания за нарушения ПДД для водителей электросамокатов в Германии

- Езда вдвоем на одном электросамокате - 10 евро

- Поворот без предварительного сигнала рукой - от 10 евро до 25 евро

-Езда по тротуарам или в пешеходных зонах - от 15 евро до 30 евро

- Параллельная езда - от 15 евро до 30 евро

- Отсутствие звонка - 15 евро

- Неисправное осветительное оборудование - 20 евро

- Езда без действительного полиса ОСАГО - 40 евро

- Пользование электросамокатом, модель которого не прошла сертификацию (ABE) - 70 евро

- Езда на красный сигнал светофора - от 60 евро до 180 евро + 1 штрафной балл

Наказания за езду на электросамокатах в нетрезвом виде в Германии

От 0,5 промилле до 1,09 промилле алкоголя в крови:

- Первый раз: 500 евро + 2 штрафных балла + 1 месяц временного лишения водительских прав

- Второй раз: 1000 евро + 2 штрафных балла + 3 месяц временного лишения водительских прав

- Третий раз (*): 1500 евро + 2 штрафных балла + 3 месяц временного лишения водительских прав

* После четвертого раза - постоянное лишение прав по сумме штрафных баллов.

От 0,3 промилле алкоголя в крови - при создании угрозы другим участникам движения, создании аварии или очевидных признаках алкогольного опьянения - нарушений функций организма, ведущих к временной неспособности управлять транспортными средствами (Ausfallerscheinungen):

- 3 штрафных балла + после рассмотрения дела в суде - тюремный срок или денежный штраф, в некоторых случаях - также постоянное лишение водительских прав.

От 1,1 промилле алкоголя в крови:

- 3 штрафных балла + после рассмотрения дела в суде - тюремный срок или денежный штраф, в некоторых случаях - также постоянное лишение водительских прав.

Для всех водителей электросамокатов в возрасте до 21 года и всех владельцев прав с испытательным сроком (Probezeit) действует граница в 0,0 промилле.

Электросамокат - не игрушка, а средство передвижения. Счастливого пути!

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