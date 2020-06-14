Приложение против COVID-19: made in Germany

"Можно сделать быстро, но плохо, а можно - медленно, но хорошо", - словами пионера космонавтики Сергея Королева можно описать ситуацию с запуском в Германии приложения, предупреждающего о возможной опасности заразиться коронавирусом. Немецкие разработчики не смогли уложиться в назначенные сроки. В то время как Южная Корея и КНР представили подобные приложения еще в марте, европейские страны выпустили свои версии позже, Франция и Италия, например, в начале июня. DW изучила немецкую программу и отвечает на главные связанные с ней вопросы.

Как приложение обеспечит защиту личных данных?

В отличие от китайского приложения, которое полностью отслеживает все передвижения пользователя и переправляет властям собранные данные, немецкое приложение в принципе не определяет местоположение пользователей. Приложение не следит за тем, где находятся те, кто его установил: но оно показывает, какие пользователи приложения, которое носит название "Corona-Warn-App", находились рядом с инфицированным.

Приложение использует технологию bluetooth

Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Телефоны пользователей, установивших приложения, обмениваются данными, которые хранятся децентрализованно - только на личных смартфонах. Они закодированы так, чтобы сами владельцы не могли их прочесть. Через две недели информация уничтожается автоматически.

Некоторые данные пользователей все же сохраняются - на серверах, используемых самим приложением, и на серверах, идентифицирующих пользователей. Но данные анонимизированы и служат только для того, чтобы пересылать ключи для верификации и другие данные, необходимые для работы приложения.

Исходный код приложения для борьбы с распространением коронавируса был заранее открыт для всех желающих: шаг, сделанный для того, что укрепить доверие пользователей и сделать работу приложения прозрачной.

Как приложение предупредит о том, что кто-то заразился?

Разработчики приложения, которые находятся в тесном контакте с властями, придумали следующую схему оповещения: в случае положительного теста на коронавирус SARS-CoV-2 инфицированный получит сгенерированный для него QR-код, который тот должен отсканировать с помощью приложения в смартфоне.

Принцип работы французского приложения похожий

Приложение, установленное у инфицированного, отправляет данные на центральный сервер в анонимизированной форме. Сервер рассылает предупреждения в виде push-уведомлений всем, кто находился рядом с больным COVID-19 в течение последних двух недель не менее 15 минут.

Подключение лабораторий, тестирующих на наличие коронавируса, к работе приложения необходимо, чтобы гарантировать, что никто не сможет поднять ложную тревогу. Те, кому отправят предупреждение, получат одновременно и рекомендации, как себя вести, например, обратиться к врачу за направлением на тест на коронавирус и отправиться на карантин.

Когда запуск и кто может пользоваться приложением?

Разработчики - концерны Deutsche Telekom и SAP - запускают приложение 16 июня. Воспользоваться им смогут обладатели относительно новых смартфонов: Android шестой версии (Marshmallow) и новее, а также iOS 13.5 и новее. На приборах должны быть установлены сервисы Google Play - у новых смартфонов марки Huawei они, например, не инсталлированы. Первая версия приложения будет доступна в Германии на немецком и английском языках. Но предполагается, что приложение будет поддерживать и другие языки.

Какие недостатки у приложения против коронавируса?

Первый недостаток новой системы: не у всех лабораторий, тестирующих на SARS-CoV-2, и не у всех местных ведомств здравоохранения есть необходимые приборы для рассылки результатов тестов и генерирования QR-кодов. В случае, если инфицированный попал в такую лабораторию, ему придется передать данные о себе на специально созданную "горячую линию". В день сотрудники колл-центра теоретически способны принять до тысячи звонков.

Тест на коронавирус в Мюнхене

Пациентов попросят ответить на несколько проверочных вопросов, чтобы в колл-центре смогли убедиться, что звонящий действительно заразился. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы не вынуждать пациентов нарушать их права на защиту своих личных данных. Но риски, что при такой сложной процедуре это все же произойдет, остаются так же, как и вероятность объявления ложной тревоги.

Что с остальными европейскими приложениями?

Главный недостаток немецкого приложения, как и всех остальных подобных программ: они представляют собой попытку решить проблему только на национальном уровне. Обмен данными между ними пока не предусмотрен. Даже внутри ЕС используются семь различных технологий, на которых базируются приложения для отслеживания цепочек коронавируса. Положительная новость: приложения в Германии, Австрии и Швейцарии уже в обозримом будущем должны будут передавать данные друг другу, так как их программный код основывается на едином стандарте, разработанном американскими компаниями Apple и Google.

Для тех, кто собирается за границу, пока остается только скачивать антикоронавирусные приложения в каждой стране пребывания. В Австрии нет необходимости доказывать наличие инфекции для отправки предупредительного сигнала, как и в Великобритании. Но там есть дополнительный механизм, позволяющий отменить ложную тревогу.

Возможны и другие проблемы, что видно на таком примере: предположим, немецкая лаборатория устанавливает, что пациент заразился после пребывания во Франции. Французское приложение, тем не менее, не станет рассылать предупреждения до тех пор, пока положительный тест не будет подтвержден в одной из ее национальных лабораторий.

От приложения против коронавируса быстро разряжается аккумулятор?

Это одно из опасений пользователей и важная задача для разработчиков: немецкое приложение не следит постоянно за появлением в зоне доступа других смартфонов, а делает это лишь через небольшие интервалы, так что его нагрузка на аккумулятор остается незначительной.

В каком случае приложения имеют смысл в борьбе с коронавирусом?

По подсчетам экспертов, примерно 60 процентов жителей страны должны установить у себя приложение для того, чтобы оно было эффективным. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) говорит, что будет удовлетворен, если приложение заработает на нескольких миллионах смартфонов в Германии.

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