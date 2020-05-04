Прививка от коронавируса не будет в Германии обязательной

"Тот, кто не захочет сделать себе прививку от коронавируса, будет сам нести ответственность за риск заражения", - заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун.
Прививка от коронавируса SARS-CoV-2 не будет в Германии обязательной. Об этом объявил в субботу, 16 мая, глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в интервью изданиям группы Funke. При этом он добавил, что сочтет позитивным, если многие сделают себе такую прививку, когда появится соответствующая вакцина.
"Тот, кто не захочет сделать прививку, должен будет сам нести ответственность за риск заразиться", - подчеркнул политик, добавив, что надеется на то, что вакцина от коронавируса станет широко доступна в период с начала до середины 2021 года.
Со своей стороны глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) заявил, что также не считает необходимым делать вакцинацию от коронавируса обязательной. "У нас нет повода думать об обязательной вакцинации", - указал он. При этом Вилер отметил, что считает граждан Германии "достаточно умными для того, чтобы понять, что надежная вакцина укрепит их здоровье".
Когда будет готова вакцина от коронавируса?
Что касается исследований по разработке вакцины от вируса SARS-CoV-2, которыми сейчас заняты ученые не только в ФРГ, но и по всему миру, то министр образования и научных исследований Германии Анья Карличек (Anja Karliczek) настроена в этом отношении оптимистично. "Германия широко поддерживает работу по созданию вакцины от коронавируса, как на национальном, так и на международном уровне", - заявила Карличек в интервью газете Passauer Neue Presse, добавив, что ФРГ инвестировала в соответствующие исследования около одного миллиарда евро. Тем не менее до момента, когда вакцина будет лицензирована и запущена в массовое производство, по оценке Карличек, в самом благоприятном случае придется ждать до лета следующего года.
По словам главы RKI Вилера, как только вакцина от коронавируса будет доступна для проведения прививок, созданная несколько недель назад специальная рабочая группа в Институте имени Роберта Коха займется вопросом того, какие группы населения должны быть привиты и каким образом.
Когда прививка может быть обязательной
По действующему в Германии закону о защите населения от инфекционных болезней предписание обязательной вакцинации возможно только в определенных случаях. Соответствующее постановление правительство Германии может издать только с согласия представительства федеральных земель - бундесрата . Действовать оно будет для той части населения, "которая находится под угрозой".
Обязательная вакцинация может быть признана законной только в особых случаях, поскольку иначе она вступит в противоречие со статьей 2 Основного закона, в которой говорится о том, что "каждый имеет право на жизнь и невредимость тела".
С 1 марта 2020 года в Германии является обязательной вакцинация от высокозаразной кори для детей в школах и детсадах. Перед записью в соответствующее учреждение родители должны предоставить подтверждение того, что их ребенок привит от кори, иначе он не будет зачислен.
В настоящее время в Германии ведется разбирательство по ряду направленных в Конституционный суд ФРГ жалоб родителей малолетних детей. По мнению этих родителей, постановление об обязательной вакцинации против кори нарушает конституционное право их детей на невредимость тела.
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