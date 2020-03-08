Премьер Чехии призвал Рим запретить гражданам Италии ездить по Европе

На фоне эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить ее гражданам ездить по Европе. "Италии следует запретить своим гражданам ездить в другие страны Европы", - сказал Бабиш по чешскому телевидению в воскресенье, 8 марта.

В Чехии на настоящий момент подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных - лица, либо вернувшиеся из Италии, либо контактировавшие с теми, кто посетил эту страну.

Ограничительные меры в Италии

Между тем правительство Италии на фоне распространения SARS-CoV-2 готовит серьезные ограничения на передвижения в целом ряде областей, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Въезд в эти области и выезд из них будет возможен лишь "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или по семейным обстоятельствам.

Там же будут закрыты все учебные заведения, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В середине февраля в Италии в связи со вспышкой SARS-CoV-2 уже вводили карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 4 марта объявил о закрытии всех школ и университетов в стране с 5 по 15 марта.

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