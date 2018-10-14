Премию мира немецких книготорговцев получил бразильский фотограф Салгаду

По традиции в последний день крупнейшей в мире книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне состоялось награждение Премией мира немецких книготорговцев. В этом году она досталась знаменитому бразильскому фотографу Себастьяну Салгаду. Награждение прошло в воскресенье, 20 октября, во франкфуртской церкви Святого Павла.

Поздравительную речь лауреату произнес режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), снявший в 2014 году вместе с Салгаду фильм "Соль земли". Он назвал работы фотографа "творениями мира", пожалев о том, что мир на Земле до сих пор проходит по разряду "новогодних пожеланий".

Особое внимание Вендерс уделил сериям работ 75-летнего Салгаду, посвященным беженцам. "Он фотографирует людей из разных сторон света, которых голод, война и угнетение заставляют покинуть родные места и пуститься в странствие к неизвестному", - подчеркнул режиссер.

Премия мира немецких книготорговцев с 1950 года присуждается писателям, художникам, ученым и общественным деятелям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира, прежде всего, своей деятельностью в области литературы, науки и искусства.

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