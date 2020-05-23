 Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2020

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Европа

Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19

Во время ночного обхода в центре Вены полицейские заметили главу государства Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов, а на их столике - напитки.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (фото из архива)

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен признал нарушение ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, и извинился

Австрийская полиция во время рутинного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда полиция заглянула в итальянский ресторан "Sole", расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

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