Представитель ООН: Люди в Донбассе должны иметь возможность получать пенсии

Пабло Матеу возглавляет киевский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Его главная задача - помощь беженцам. Однако в условиях войны в Донбассе офис УВКБ взял на себя значительную часть работы по помощи внутренне перемещенным в результате конфликта лицам, а также социально незащищенным людям, проживающим в зоне боевых действий.

Deutsche Welle: Насколько обострились социальные проблемы населения в зоне конфликта на востоке Украины в условиях пандемии COVID-19?

Пабло Матеу:В результате конфликта из этой зоны уехали прежде всего люди трудоспособного возраста, семьи с детьми - многие перебрались в столицу, в Днепр, Одессу и другие крупные города страны. Если в целом в Украине доля пожилых людей составляет 23 процента, то вблизи линии соприкосновения в Донбассе - до 41 процента. А старые люди - это группа риска в условиях пандемии COVID-19. При этом именно в зоне конфликта затруднен доступ к медицинским услугам. Дело в том, что среди уехавших из этого региона в результате конфликта много врачей.

- Чем же может помочь ваша организация?

Руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу

- Годовой бюджет представительства УВКБ ООН в Украине - 28 млн долларов. 10 процентов этой суммы мы немедленно направили на мероприятия, необходимые в связи с пандемией. Прежде всего мы начали мониторинг ситуации вдоль контактной линии - в 119 населенных пунктах на подконтрольной правительству стороне. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашим партнером - неправительственной организацией "Пролиска".

До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя. При содействии общественных организаций мы организовали доставку гуманитарной помощи в эти поселки. Ряд благотворительных организаций и международный комитет Красного креста раздают продуктовые наборы. Поддержку получают также управления социальной защиты Луганской и Донецкой областей, чтобы социальные работники могли посещать тех, кто в этом нуждается. Еще одна большая проблема - получение пенсий. Мы ведем диалог с "Ощадбанком" о доставке пенсий в населенные пункты, в которых нет банкоматов.

- Вы не боитесь, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, правительству будет не до особых нужд людей в зоне конфликта?

- Международные гуманитарные организации в связи с пандемией COVID-19 договорились выделить дополнительно 63 млн долларов на программы помощи, львиная доля которых будет предназначена наиболее незащищенным жителям на востоке Украины. Правительство также увеличивает свою поддержку. До недавнего времени восстановлением разрушенных во время боевых действий домов занимались исключительно ООН и Красный крест, а также неправительственные организации. Однако с конца прошлого года к этому процессу подключились Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, а также областные администрации. Это очень отрадная тенденция, свидетельствующая о готовности украинского правительства активно помогать гражданам, пострадавшим в результате конфликта.

- Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) несколько дней назад призвал открыть для людей линию разграничения в Донбассе, которая закрыта из-за карантина уже несколько недель. Почему это так важно?

- С тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Мы также не можем отправить туда гуманитарную помощь, кроме помощи, связанной с пандемией COVID-19. Вместе с другими международными организациями мы пока посылаем туда средства дезинфекции и индивидуальной защиты, ВОЗ и Красный крест предоставляют медицинское оборудование.

Второй аспект - это необходимость открыть линию разграничения для гражданского населения. Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории. Они до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию. Сейчас они не могут ее получить.

- Все, кто приезжает в Украину в условиях карантина, отправляются на двухнедельную самоизоляцию. Для пересечения линии разграничения на Донбассе нужно будет создать какие-то особые условия?

- На некоторых пунктах пересечения линии разграничения есть отделения "Ощадбанка", в которых можно получить пенсию. Они находятся сразу за шлагбаумом пограничников. Например, такое отделение есть в Станице Луганской. Имеет смысл открыть мобильные отделения "Ощадбанка" и на других пунктах пропуска, чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели.

- Однако это не решит всех проблем с получением пенсий. Ведь людям приходится регулярно подтверждать фактическое проживание на подконтрольной правительству территории. Как решить эту проблему?

- Получение пенсии - право человека, которое он заработал многими годами труда. Это не вина людей, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству. Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Людей, по сути, заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию. Я надеюсь, что пандемия побудит правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории.

- Согласно украинскому законодательству, неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей являются временно оккупированными, а контроль над ними осуществляют "вооруженные формирования Российской Федерации" и "оккупационная администрация Российской Федерации". Не подпадает ли это под принципы международного гуманитарного права, которые возлагают ответственность за соблюдение прав гражданского населения на оккупанта?

- Эта территория - часть Украины. Люди, которые там проживают - украинцы. Они не потеряли свое украинское гражданство. Когда общаешься с ними, понимаешь, что многие из них и по-прежнему ощущают себя украинцами. И на неподконтрольной территории большинство из них остаются вовсе не из идеологических убеждений, желания присоединиться к России или обрести некую независимость. Многие из них - пожилые люди, они просто не хотят проходить через испытания, через которые проходят перемещенные лица.

Чем меньше связей с людьми, которые проживают по ту сторону линии разграничения, тем труднее будет найти пути для мирного урегулирования конфликта. Очень важно поддерживать эти связи, давать людям возможность посещать другие регионы Украины, а молодежи - получать образование, обеспечивать доступ к медицинским услугам.

Кроме того важно, чтобы люди, проживающие на территориях, которые в Украине часто называют оккупированными, получали гуманитарную помощь не из России или от фактической власти этих территорий, а от международных организаций и стран - друзей Украины. К тому же опыт других связанных с Россией непризнанных территорий, таких как Южная Осетия или Абхазия, показывает, что российской помощи со временем становится все меньше и меньше. И я предполагаю, что люди, проживающие на неподконтрольной правительству территории Донбасса, понимают, что ситуация будет становиться все сложнее.

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