 Правительство ФРГ приняло стратегию по освоению Арктики | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2019

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Германия

Правительство ФРГ приняло стратегию по освоению Арктики

Берлин отклоняет любую милитаризацию арктического региона и призывает к его бережному и осмотрительному освоению.

Арктические льды

Германия намерена уделять больше внимания арктическому региону. На заседании в среду, 21 августа, правительство ФРГ приняло документ о новых руководящих принципах германской политики в отношении Арктики, предполагающий активизацию исследований и участия в Арктическом совете.

"Федеральное правительство отклоняет какую бы то ни было милитаризацию Арктики", - подчеркивается в документе, подготовленном министерством иностранных дел ФРГ. При этом центральное значение в освоении самого северного региона планеты Берлин отводит защите климата.

Экологически приемлемое освоение Арктики

Авторы стратегии напоминают, что с 1980-х годов объемы арктического льда сократились на 50 процентов. Последствия этого процесса "драматичны", указали они. "Они простираются от изменения пищевых цепочек в животном мире до освобождающихся ото льда морских путей и гонки за становящимися доступными полезными ископаемыми Арктики", - отмечается далее в документе. При этом правительство ФРГ не отклоняет принципиально добычу сырья в Арктике, но призывает к "экологически приемлемому освоению" месторождений в арктическом регионе.

"Арктика приобретает все большее экологическое, экономическое и геополитическое значение. Приняв руководящие принципы немецкой арктической политики, мы берем на себя больше ответственности: мы стремимся не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих уникальных территорий", - заявил в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), несколько дней назад посетивший арктический регион Канады.

Меркель призвала к бережному отношению к Арктике

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В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 20 августа участвовала в неформальной летней встрече скандинавских стран в Исландии и призвала усилить роль Германии и Европы в работе Арктического совета. Арктика крайне важна для всего человечества, поэтому необходимо обращаться с этим регионом "осмотрительно и бережно", заявила она. Этот регион не должен становиться "предметом хищнической эксплуатации", призвала Меркель.

В Арктический совет входят Канада, США, Россия, Швеция, Исландия, Финляндия, Норвегия и Дания. Германия обладает в организации статусом страны-наблюдателя. Ученые предполагают наличие в Арктике крупных месторождений, в частности, природного газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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